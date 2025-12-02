02/12/2025

Հանրապետությունում ձյուն է տեղում

02/12/2025

Դեկտեմբերի 2-ին՝ ժամը 9։10-ի դրությամբ, Աշոցքի, Արթիկի, Անիի, Հրազդանի տարածաշրջաններում և Միրաքից դեպի Արագած ավտոճանապարհին թույլ ձյուն է տեղում, իսկ Մասիսի տարածաշրջանում՝ թույլ անձրև։

Վարդենյաց լեռնանցքում և Արագածի տարածաշրջանի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ մերկասառույց է։

Միջպետական և հանրապետական նշանակության բոլոր ավտոճանապարհները բաց են։
Ճանապարհները սպասարկող ընկերություններն ավտոճանապարհներին իրականացնում են մաքրման և աղ-ավազով մշակման աշխատանքներ:

Հարգելի՛ վարորդներ, հորդորում ենք լինել ուշադիր, խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները և երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։

«Մինչև հիմա սպասում ենք Սերգեյին, մնացինք հավերժ սպասելով». կրտսեր սերժանտ Սերգեյ Երիցյանն անմահացել է հոկտեմբերի 18-ին, տուն «վերադարձել»՝ չորս ամիս անց. Լուսանկար

02/12/2025
Դեկտեմբերի 2-ի աստղագուշակ․ Այն անհանգիստ օրերից մեկն է, երբ նույնիսկ ամենախոհեմ մարդիկ դժվարանում են պահպանել իրենց հանգստությունը

01/12/2025
Արցախցիները պահանջում են իրենց թեմի առաջնորդի հրաժարականը

01/12/2025

Թրամփն օր է տվել ընդամենը

02/12/2025
Եվրոպական առաջնորդները առաջընթաց են գրանցել Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցում

02/12/2025
Ժամանակն է հրաժարվել պառակտիչ քայլերից և ուխտադրժությունից. Արագածոտնի թեմի առաջնորդի խոսքը կալանավայրից

02/12/2025