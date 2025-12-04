04/12/2025

Ինչու են Բրյուսովի համալսարանի աղջիկներն իրար ծեծել. երկուսը հարազատ քույրեր են. մանրամասներ

infomitk@gmail.com 04/12/2025 1 min read

ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական 1-ին բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում մի խումբ ուսանողուհիների միջև տեղի ունեցած վիճաբանության փաստով:

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ համալսարանում տեղի ունեցած վիճաբանության ահազանգով համալսարան մեկնած իրավապահները տեղում պարզվել են, որ ժամը 13:50-ի սահմաններում համալսարանում անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Երևանի բնակիչներ 20-ամյա Ս. Ա.-ի, 20-ամյա Ն. Հ.-ի, Արագածոտնի մարզի բնակիչ 20-ամյա Մ. Հ.-ի, Երևանի բնակիչներ 21-ամյա Ծ. Տ.-ի և 20-ամյա Լ. Տ-ի միջև, որի ժամանակ միմյանց հարվածներ են հասցրել՝ պատճառելով ֆիզիկական ցավ:

Նշված անձինք տեղափոխվել են ոստիկանության Կենտրոնական բաժին, որտեղից էլ ներկայացվել են Քննչական բաժին, որտեղ էլ կատարվածի մասին բացատրություն տալուց հետո բաց են թողնվել:

Գ. Շամշյանի տեղեկություններով՝ բոլորը սովորում են Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում և հրաժարվել են դատաբժշկի մոտ գնալուց: Իսկ մասնակիցներից 2-ը հարազատ քույրեր են:

Հիշեցնենք՝ ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում վիճաբանություն է եղել: Վեճի մասնակից աղջիկները ձերբակալվել էին:

Բաց մի թողեք

1 min read

Աղջիկների վեճ՝ Բրյուսովի համալսարանում. ծեծկռտուքի բոլոր մասնակիցները ձերբակալվել են․ ՆԳՆ

03/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լույս է տեսել նոր երաժշտական ուսումնամեթոդական ձեռնարկ․ Լուսանկար

02/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պապիկյանի ընկերը դպրոցականներին հրավիրել է ԵՊՀ․ Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 5-ի աստղագուշակ․ Խուսափեք հեռավոր ապագայի վրա չափազանց շատ կենտրոնանալուց կամ հիշողությունների մեջ կորչելուց

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են Բրյուսովի համալսարանի աղջիկներն իրար ծեծել. երկուսը հարազատ քույրեր են. մանրամասներ

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարիա Զախարովան մեղադրել է Հայաստանին ու գովերգել ՌԴ-ին

04/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունահայոց թեմի առաջնորդն աջակցություն է հայտնել Կաթողիկոսին. Լուսանկար

04/12/2025 infomitk@gmail.com