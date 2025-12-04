Լևոն Տեր Պետրոսյանը ժամանակին 3 խորհուրդ է տվել Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ մեկը չի կատարել

Լևոն Զուրաբյանը այսօր ասուլիսի ժամանակ պատմեց, թե 2018 թվականին ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ խորհուրդներ է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Զուրաբյանի խոսքով, առաջին խորհուրդը վերաբերում էր Արցախի կարգավորման փաստաթղթերի հրապարակմանը։ Տեր-Պետրոսյանը խորհուրդ է տվել հրապարակել ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանից ստացած վերջին փաստաթուղթը, քանի որ դա կօգներ հետագայում հեշտացնել կարգավորման գործընթացը և ցույց կտար, թե ինչ ժառանգություն է մնացել։
Զուրաբյանը հիշեցրեց, որ նման քայլ արվել է նաև 2007 թվականին. Տեր-Պետրոսյանը հրավիրել էր ամերիկյան դեսպանին և առաջարկել հրապարակել Մադրիդյան սկզբունքները, որպեսզի նոր նախագահը՝ անկախ նրանից՝ Սերժ Սարգսյանը, թե ինքն է ընտրվում, կարողանա հեշտությամբ շարունակել կարգավորման աշխատանքները։ Առաջին անգամ Մադրիդյան սկզբունքները հրապարակվել են 2007թ․ դեկտեմբերին՝ այդ հանդիպումից հետո։
Երկրորդ խորհուրդը վերաբերում էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Տեր-Պետրոսյանը նախազգուշացրել է, որ Փաշինյանը խաթարել է հարաբերությունները ՌԴ-ի հետ և դարձել է նրանց համար անվստահելի։ Զուրաբյանը նշեց, որ անհրաժեշտ է համակարգված աշխատել Ռուսաստանի հետ՝ նախարարությունների միջոցով, բարձրացնել հարաբերությունների մակարդակը և ապահովել վստահություն։
Երրորդ առաջարկը վերաբերում էր Վանո Սիրադեղյանին հայրենիք վերադարձնելուն, սակայն Փաշինյանը մերժել է այս առաջարկը։
Լևոն Զուրաբյանը այսօր մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ Հայաստանի կառավարության հրապարակած բանակցային փաստաթղթերը ցույց են տալիս, թե ինչպես ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իր որոշումներով, գործնականում լեգիտիմացրել է Ադրբեջանի ագրեսիան։ Արդյունքում, Հայաստանի կողմից կորցվել է Արցախը, և մոտ 5000 մարդ է զոհվել։
Նա պնդեց, որ Փաշինյանը Ալիևին պատերազմ սկսելու «քարտ-բլանշ» է տվել։
Նա նաև ընդգծեց, որ վարչապետը պատշաճ չի իրականացրել փաստաթղթերի հրապարակումը, քանի որ ներկայացվել են միայն Ադրբեջանի առաջարկները, բայց ոչ հայկական կողմի պատասխանները։
