Ողջունեցինք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին․ Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բուայե․ Լուսանկար

Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բուայեն ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․
«Մարտին Վասալի, Սիլվեն Սուվեստրի, Մարին Պուստորինոյի, Օրորե Բրունայի, բազմաթիվ ընտրված պաշտոնյաների և տարբեր միությունների ներկայացուցիչների հետ մենք ողջունեցինք Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին։
Սա մեզ համար հնարավորություն էր վերահաստատելու մեր բարեկամությունը Հայաստանի հետ։
Այսքան տարիներ ես մղել եմ այս պայքարը՝ պաշտպանելու հայ ժողովրդին, նրա վիրավոր հիշողությունը, նրա մշակույթը, նրա ազատությունը, նրա ճշմարտության ճանաչումը և նրա անվտանգությունը, մասնավորապես Արցախում։
Այսօր Նորին Սրբության ներկայությունը մեզ կրկին հիշեցնում է, որ այս պայքարը արդար է, անհրաժեշտ և պետք է շարունակվի։
