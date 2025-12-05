05/12/2025

Ողջունեցինք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին․ Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բուայե․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/12/2025 1 min read

Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բուայեն ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․

«Մարտին Վասալի, Սիլվեն Սուվեստրի, Մարին Պուստորինոյի, Օրորե Բրունայի, բազմաթիվ ընտրված պաշտոնյաների և տարբեր միությունների ներկայացուցիչների հետ մենք ողջունեցինք Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին։

Սա մեզ համար հնարավորություն էր վերահաստատելու մեր բարեկամությունը Հայաստանի հետ։

Այսքան տարիներ ես մղել եմ այս պայքարը՝ պաշտպանելու հայ ժողովրդին, նրա վիրավոր հիշողությունը, նրա մշակույթը, նրա ազատությունը, նրա ճշմարտության ճանաչումը և նրա անվտանգությունը, մասնավորապես Արցախում։

Այսօր Նորին Սրբության ներկայությունը մեզ կրկին հիշեցնում է, որ այս պայքարը արդար է, անհրաժեշտ և պետք է շարունակվի։

Ողջունեցինք Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին․ Վալերի Բուայե

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ամուսնուս, աղջկաս մահվանից հետո հանուն Վաչագանիս էի ապրում, հիմա սա ապրել չէ». ավագ սերժանտ Վաչագան Դադալյանն անմահացել է 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին «Լուսնյակ» կոչվող տեղանքում. Լուսանկարներ

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք, անվտանգության տնօրենը դիմել է ոստիկանություն ու հայտնել, որ «Կովկասի գերուհի» ռեստորանում խնջույքի գումարը չի վճարվել․ Լուսանկար

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Որն է աշխարհի ամենամաքուր քաղաքը․ Լուսանկար

05/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խորհրդարանական ճեպազրույցների ուղիղ հեռարձակում. Տեսանյութ

05/12/2025 infomitk@gmail.com
3 min read

«Ողջույն նկարիչների միությանը անդրշիրիմյան աշխարհից» կամ «Պաշտոնական արվեստը մեռել է»

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է կատարվում Բաքվում, զոհերի մեջ երեխաներ կան

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ամուսնուս, աղջկաս մահվանից հետո հանուն Վաչագանիս էի ապրում, հիմա սա ապրել չէ». ավագ սերժանտ Վաչագան Դադալյանն անմահացել է 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին «Լուսնյակ» կոչվող տեղանքում. Լուսանկարներ

05/12/2025 infomitk@gmail.com