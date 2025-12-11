11/12/2025

Ում շինություններն են քանդելու Սևանում․ Լուսանկար

11/12/2025

Կառավարության դեկտեմբերի 11-ի նիստում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը հայտարարեց, որ Սևանի ափամերձ հատվածում կառուցված մի շարք առանձնատներ և շինություններ պետք է ապամոնտաժվեն։

Դատախազության որոշմամբ՝ քանդման ենթակա են ճանաչվել 23 կառույց, որոնց թվում են նաև «Հարսնաքար» համալիրը, ինչպես նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նրանց մերձավորների հետ կապվող կետեր։

Վարդապետյանի խոսքով՝ այդ գույքերը, թեև սովորաբար ձևականորեն գրանցված են եղել ռուսաստանցիների, մայրերի, զոքանչների կամ այլ փոխկապակցված անձանց անունով, իրականում պատկանել են նախկին պաշտոնատար դեմքերին։

Նա ընդգծեց, որ շինարարությունները կատարվել են օրենքի խախտմամբ և չեն համապատասխանում սահմանված կարգավորմանը։

Քանդման ենթակա են ճանաչվել Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող «Հարսնաքար» համալիրը,  Վլադիմիր Գասպարյանի, ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանին առանձնատները ու այլ շինություններ:

