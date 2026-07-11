Մեծ Բրիտանիան վտանգում է նոր պառակտում Վաշինգտոնի հետ անտառահատման կանոնակարգերի շուրջ

ԱՄՆ-ն զգուշացնում է Մեծ Բրիտանիային ԵՄ-ի վիճահարույց ռեժիմը կրկնօրինակելու դեմ։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայի անօրինական անտառահատման դեմ պայքարի ծրագրերը վտանգում են սրել ԱՄՆ-ի առևտրային լարվածությունը, ընդ որում՝ Վաշինգտոնը «խիստ մտահոգություններ» է հայտնում Մեծ Բրիտանիայի կողմից ԵՄ ռեժիմի տարրերի ընդունման վերաբերյալ։
Այս վեճը ԱՄՆ-ի աճող հիասթափության վերջին նշանն է Մեծ Բրիտանիայի՝ Բրյուսելի հետ ավելի սերտորեն համագործակցելու ջանքերի նկատմամբ՝ որպես Brexit-ից հետո դաշինքի հետ հարաբերություններում վերագործարկման մաս։
Անցյալ ամիս Մեծ Բրիտանիան հրապարակեց ԵՄ-ի մոդելով անտառահատման նոր կանոնների ծրագրերը՝ ուղղված կարգավորիչ տարաձայնությունների սահմանափակմանը։ Առաջարկությունները կպահանջեն, որ բիզնեսները որոշակի ապրանքներ՝ այդ թվում՝ տավարի միս, կակաո, սուրճ, արմավենու յուղ, կաուչուկ, սոյա և փայտ, տեղադրեն Մեծ Բրիտանիայի շուկայում՝ ապացուցելու համար, որ դրանք կապված չեն անօրինական անտառահատման հետ։
Թրամփի վարչակազմը ԵՄ անտառահատման կարգավորման ամենաաղմկոտ քննադատներից մեկն է, որը պետք է ուժի մեջ մտնի այս տարվա վերջին՝ պնդելով, որ այն կստեղծի ավելորդ առևտրային խոչընդոտներ և հակասում է անցյալ տարվա ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններին։ Թըրնբերիի համաձայնագիրը։
Վաշինգտոնի հիմնական դժգոհություններից մեկն այն է, որ ԵՄ-ն չի ստեղծել ավելի մեղմ ռեժիմ այն երկրների համար, որոնք այն համարում է ցածր ռիսկային, որը կազատեր արտահանողներին կարգավորման ամենածանր պահանջներից, այդ թվում՝ աշխարհագրական դիրքի և հետևելիության պահանջներից։
Հանձնաժողովի կողմից նման կատեգորիա ստեղծելու մերժումը դարձել է ԱՄՆ լոբբիստական ջանքերի հիմնական ուշադրության կենտրոնում։
ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչի գրասենյակի պաշտոնյան, որը անանուն է մնացել՝ ծրագրերի մասին ազատ խոսելու համար, ասել է, որ ԱՄՆ-ն ակնկալում է, որ ԵՄ-ն կապահովի ճկունություն, որը համապատասխանում է Թըրնբերիի համաձայնագրին, և զգուշացրել է, որ Վաշինգտոնը «լուրջ մտահոգություններ ունի Միացյալ Թագավորության կողմից նմանատիպ միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ՝ առանց նմանատիպ ճկունության»։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խոսնակը նշել է. «Մենք կխորհրդակցենք անտառահատման առաջարկվող քաղաքականության շուրջ այս տարվա վերջին՝ փորձելով լսել բիզնեսների, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային գործընկերների կարծիքները, նախքան որևէ կարգավորիչ փոփոխություն մտցնելը։
«Մենք խրախուսում ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին մասնակցել՝ արձագանքելով առաջիկա խորհրդակցությանը»։
«Շատ խնդրահարույց»
ԱՄՆ մսի արտահանման ֆեդերացիայի տնտեսական վերլուծության փոխնախագահ Էրին Բորորը կրկնեց այս մտահոգությունները՝ զգուշացնելով, որ անտառահատման ռեժիմը «շատ խնդրահարույց» է ԵՄ շուկան սպասարկող մատակարարների, ինչպես նաև ԵՄ տավարի մսի արդյունաբերության, ներմուծողների և հաճախորդների համար, որոնք բախվում են «անտեղի ավելի բարձր ծախսերի և կարգավորիչ բեռի»։
Ֆեդերացիան հույս ունի, որ Մեծ Բրիտանիան «չի գնա նույն ճանապարհով», – ասաց Բորորը՝ պնդելով, որ նմանատիպ կանոնները Մեծ Բրիտանիան կդարձնեն «ավելի դժվար սպասարկվող շուկա»՝ առանց գլոբալ անտառահատումների կրճատման կամ բրիտանացի սպառողների համար իրական օգուտներ բերելու։
Եթե Մեծ Բրիտանիան շարունակի, նա կոչ արեց քաղաքականության մշակողներին ներառել «իրական աննշան ռիսկի կատեգորիա», որը կհեռացնի ցածր ռիսկի մատակարարներին ամենածանր պահանջներից։
Ամերիկյան անտառային և թղթային ասոցիացիան նաև զգուշացրեց Մեծ Բրիտանիային՝ չկրկնել այն, ինչը նրանք համարում են ԵՄ թերություններ։ Աջակցելով անտառահատումների դեմ պայքարի ջանքերին՝ խումբը զգուշացրեց «մի չափս բոլորին» մոտեցման դեմ՝ պնդելով, որ «թանկարժեք աշխարհագրական դիրքի և հետևողականության պահանջները» կարող են դառնալ «ոչ սակագնային առևտրային խոչընդոտներ», երբ դրանք չեն արտացոլում ցածր ռիսկի մատակարարման շղթաները։
Եվս մեկ «կացնին»
Էլի Ռենիսոն, Մեծ Բրիտանիայի կառավարության նախկին առևտրային խորհրդատու, այժմ ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի տնօրեն Նյուգեյթը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիան, հավանաբար, կփորձի սովորել ԵՄ փորձից և մշակել «ավելի քիչ խնդրահարույց» համակարգ, մասնավորապես՝ թե որ ապրանքներին է վերաբերում և ինչպես են կանոնակարգվում կանոնները։
Սակայն նա զգուշացրել է, որ ավելի լայն ուղղությունը դեռ կարող է խնդիրներ ստեղծել Վաշինգտոնի հետ։ Քանի որ ԱՄՆ վարչակազմը ավելի ու ավելի է կենտրոնանում կարգավորման վրա որպես առևտրային խոչընդոտ, ԵՄ-ի «սկզբունքային» մոտեցմանը հետևելը նշանակում է, որ Վաշինգտոնը «կարող է զգալ, որ ավելի էական խնդիր ունի»։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Մեծ Բրիտանիան զայրացրել է Վաշինգտոնին՝ ԵՄ-ին մերձենալու իր ծրագրերի պատճառով։
Մարտին կայացած համաժողովում Մեծ Բրիտանիայում Ամերիկայի դեսպան Ուորեն Սթիվենսն ասել է, որ Մեծ Բրիտանիայի՝ ԵՄ կենդանիների և բույսերի առողջության կանոններին համապատասխանելու ծրագրերը «խնդիր» կլինեն ԱՄՆ-ի համար։
«Ես գիտեմ, որ ԵՄ-ն կարևոր շուկա է Մեծ Բրիտանիայի համար, և դուք պետք է անեք այն, ինչ ձեզ համար լավագույնն է», – այդ ժամանակ զգուշացրել էր նա։ «Բայց դա Վաշինգտոնում դրականորեն չի ընդունվի»։
Բաց մի թողեք
Հաշվի առնելու ուժ։ Գերիշխանին հաճեցնելուց ավելի լավ է սովորել ապրել առանց նրա
Ինչպես կարող է Եվրոպան հաղթել (տնտեսական) Աշխարհի առաջնությունում
Ռուսաստանը Չինաստանի «արգելքը չի հաղթահարի»