13/12/2025

Ինչպես է թուրքական շտապ օգնության մեքենան հայտնվել Երևանում

infomitk@gmail.com 13/12/2025 1 min read

Ինձ համար անհասկանալի և անընդունելի է, երբ շահարկում են հիվանդ տեղափոխող այլ պետության շտապ օգնության մեքենան և քաղաքական երանգավորում տալիս՝ անկախ այն հանգամանքից, թե որ պետության շտապ օգնության մեքենա է։

Այս մասին գրել է «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Զեյնալյանը՝ պարզաբանելով, ինչպես է Նոր Նորք վարչական շրջանի փողոցներով թուրքական շտապ օգնության մեքենա շրջում։

«Հիմա դեպքի հետ կապված. Ազգությամբ եզդի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, Ֆրանսիայի Կոլմար քաղաքից, շտապ օգնության մեքենայով տեղափոխել են Հայաստան՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն»,- գրել է նա։

ՔՊ-ական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն իբր հեգնել է Երևան եկած թուրքական շտապօգնության մեքենայի վերաբերյալ մեկնաբանություններին․ «Խաղաղության, համակեցության մասին մեծ-մեծ խոսողները տանել չեն կարողանում անգամ շտապօգնության մեքենան, լավա չեն կանգնեցրել ու հաշիվ պահանջել վարորդից: Առհասարակ առաջին բուժօգնությունն ազգություն չի ճանաչում: Ու ինչ է պարզվում. հիշյալ շտապօգնության մեքենայով Ֆրանսիայից Երևան է տեղափոխվել ՀՀ քաղաքացի»:

Ավելի վաղ համացանցում օգտատերերից մեկը տեսանյութ էր տեղադրել նշյալ շտապօգնության մեքենայի վերաբերյալ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Արդյո՞ք պոլիկլինիկաները պատրաստ են բարեփոխմանը. Անահիտ Ավանեսյանը մանրամասնել է. Տեսանյութ

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իր տեսակով անկրկնելի, մշտապես առույգ ու կենսախինդ կոչումով Բժիշկ … Մահացել է Արտավազդ Սահակյանը

06/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապահովագրված անձն ինչպե՞ս է օգտվելու ապահովագրությունից. Անահիտ Ավանեսյանը տեսանյութ է հրապարակել

27/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Դուք կորոշեք, թե ինչպես եք ծախսելու գումարը մոտ ապագայում և որտեղ կարող եք խնայել

13/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրեն Պապիկյանն ու Աննա Վարդապետյանը՝ հյուսիսարևելյան սահմանագոտում․ Լուսանկարներ

13/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ դահլիճում փոխում են պատգամավորների բազկաթոռները

13/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է թուրքական շտապ օգնության մեքենան հայտնվել Երևանում

13/12/2025 infomitk@gmail.com