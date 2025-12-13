13/12/2025

ԵՄ-ն համաձայնել է անորոշ ժամանակով սառեցնել ռուսական ակտիվները՝ վերացնելով Ուկրաինային վարկ տրամադրելու խոչընդոտը

Եվրամիությունը ուրբաթ օրը համաձայնել է անորոշ ժամանակով սառեցնել Եվրոպայում պահվող Ռուսաստանի կենտրոնական բանկերի ակտիվները՝ վերացնելով Ուկրաինային Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար կանխիկ գումարն օգտագործելու մեծ խոչընդոտը, գրել է Reuters-ը։

Անորոշ ժամանակով սառեցումը վերացնում է այն ռիսկը, որ Հունգարիան և Սլովակիան Մոսկվայի հետ ավելի սերտ հարաբերությունների պատճառով կարող են հրաժարվել երկարաձգել սառեցումը, ինչը կստիպեր ԵՄ-ին վերադարձնել 210 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվներ։

Այս քայլը նպատակ ունի համոզել Բելգիային աջակցել ԵՄ-ի ծրագրին՝ օգտագործելով սառեցված ռուսական միջոցները Ուկրաինային մինչև 165 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու համար՝ 2026 և 2027 թվականներին Կիեւի ռազմական և քաղաքացիական բյուջեի կարիքները հոգալու նպատակով։

Վարկը կվերադարձվի Ուկրաինայի կողմից միայն այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը վճարի Կիեւին պատերազմական վնասների համար, ինչը վարկը գործնականում կդարձնի դրամաշնորհ։

ԵՄ առաջնորդները՝ Եվրոպական խորհուրդը, պետք է հանդիպեն դեկտեմբերի 18-ին՝ փոխհատուցման վարկի մանրամասները վերջնականապես քննարկելու և մնացած խնդիրները լուծելու համար, որոնք ներառում են ԵՄ բոլոր կառավարությունների երաշխիքները Բելգիայի համար, որ միայնակ չի մնա, եթե Մոսկվայի հնարավոր դատական ​​հայցը հաջողությամբ պսակվի։

