ԵՄ-ն համաձայնել է անորոշ ժամանակով սառեցնել ռուսական ակտիվները՝ վերացնելով Ուկրաինային վարկ տրամադրելու խոչընդոտը

Եվրամիությունը ուրբաթ օրը համաձայնել է անորոշ ժամանակով սառեցնել Եվրոպայում պահվող Ռուսաստանի կենտրոնական բանկերի ակտիվները՝ վերացնելով Ուկրաինային Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար կանխիկ գումարն օգտագործելու մեծ խոչընդոտը, գրել է Reuters-ը։
Անորոշ ժամանակով սառեցումը վերացնում է այն ռիսկը, որ Հունգարիան և Սլովակիան Մոսկվայի հետ ավելի սերտ հարաբերությունների պատճառով կարող են հրաժարվել երկարաձգել սառեցումը, ինչը կստիպեր ԵՄ-ին վերադարձնել 210 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվներ։
Այս քայլը նպատակ ունի համոզել Բելգիային աջակցել ԵՄ-ի ծրագրին՝ օգտագործելով սառեցված ռուսական միջոցները Ուկրաինային մինչև 165 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու համար՝ 2026 և 2027 թվականներին Կիեւի ռազմական և քաղաքացիական բյուջեի կարիքները հոգալու նպատակով։
Վարկը կվերադարձվի Ուկրաինայի կողմից միայն այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը վճարի Կիեւին պատերազմական վնասների համար, ինչը վարկը գործնականում կդարձնի դրամաշնորհ։
ԵՄ առաջնորդները՝ Եվրոպական խորհուրդը, պետք է հանդիպեն դեկտեմբերի 18-ին՝ փոխհատուցման վարկի մանրամասները վերջնականապես քննարկելու և մնացած խնդիրները լուծելու համար, որոնք ներառում են ԵՄ բոլոր կառավարությունների երաշխիքները Բելգիայի համար, որ միայնակ չի մնա, եթե Մոսկվայի հնարավոր դատական հայցը հաջողությամբ պսակվի։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն Ռուսաստանի դատական հայցը Euroclear-ի դեմ որակել է որպես «սպեկուլյատիվ» և անհիմն
Ռուսական բանակը շրջափակման մեջ է, հայտնել է Զելենսկին
Չնայած Նիդեռլանդներում, Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում վերջին ընտրություններում տարած հաղթանակներին, ծայրահեղ աջակողմյանները ավելի ուժեղ են, քան երբևէ