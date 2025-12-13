ԵՄ-ն Ռուսաստանի դատական ​​հայցը Euroclear-ի դեմ որակել է որպես «սպեկուլյատիվ» և անհիմն

Եվրամիությունը (ԵՄ) ընդմիշտ արգելափակել է Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները։ Այս մասին ասվում է Միության հայտարարության մեջ։
«Եվրամիությունը ուրբաթ օրը պայմանավորվել է ընդմիշտ սառեցնել Եվրոպայում պահվող Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի ակտիվները՝ վերացնելով այդ միջոցները Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու համար օգտագործելու հիմնական խոչընդոտը», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Մինչ ԵՄ-ն շտապում է հաստատել Ուկրաինայի համար փոխհատուցման վարկը, Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկը դատական հայց է ներկայացրել Euroclear-ի դեմ, որը հաստատության 185 միլիարդ եվրոյի ակտիվներ է պահում։
Եվրոպական հանձնաժողովը «սպեկուլյատիվ» և անհիմն է որակել Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի կողմից Բրյուսելում տեղակայված կենտրոնական արժեթղթերի դեպոզիտարիայի՝ Euroclear-ի դեմ հարուցված դատական հայցը, որը պահում է 185 միլիարդ եվրոյի անշարժ գույք։
Ուրբաթ առավոտյան հրապարակված կարճ հայտարարության մեջ Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկը հայտարարել է «վնասի վերականգնման» համար դատական գործընթաց սկսելու մասին և մեղադրել Euroclear-ին ակտիվների ազատումը կանխելու համար, որոնք ենթակա են ԵՄ օրենսդրությանը։
Հայցը ներկայացվել է Մոսկվայի Արբիտրաժային դատարան։
Զարգացումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն դեռևս մշակում է Ռուսաստանի ինքնիշխան ակտիվները Ուկրաինային զրոյական տոկոսադրույքով փոխհատուցման վարկ տրամադրելու ծրագիր, որի կենտրոնում է Euroclear-ը։ ԵՄ առաջնորդները պետք է վերջնական որոշում կայացնեն դեկտեմբերի 18-ին կայանալիք հանդիպման ժամանակ։
«Մեր առաջարկը իրավաբանորեն հիմնավորված է և լիովին համապատասխանում է ԵՄ և միջազգային իրավունքին։ Ակտիվները չեն բռնագրավվում, և հարգվում է ինքնիշխան անձեռնմխելիության սկզբունքը», – ուրբաթ կեսօրին ասել է տնտեսության հարցերով եվրահանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը։
«Մենք մոտավորապես ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը կշարունակի սպեկուլյատիվ դատական վարույթներ սկսել՝ ԵՄ-ին խոչընդոտելու միջազգային իրավունքի պահպանմանը և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինային փոխհատուցելու իրավական պարտավորության կատարմանը»։
Դոմբրովսկիսի խոսքով՝ բոլոր եվրոպական հաստատությունները, որոնք ունեն ռուսական ակտիվներ՝ Euroclear-ից մինչև մասնավոր բանկեր, «լիովին պաշտպանված» կլինեն Մոսկվայի հակադարձ գործողություններից։ ԵՄ-ն 2022 թվականի փետրվարից ի վեր վերահսկում է Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի 210 միլիարդ եվրոյի ակտիվներ։
Նա հավելել է, որ պատժամիջոցների ռեժիմն արդեն իսկ թույլ է տալիս Euroclear-ին «փոխհատուցել» ցանկացած հնարավոր կորուստ։
Օրինակ, եթե ռուսական դատարանը որոշի բռնագրավել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող Euroclear-ի 17 միլիարդ եվրոն, Euroclear-ին թույլատրվելու է փոխհատուցել կորուստը՝ օգտագործելով ԵՄ-ում պահվող 30 միլիարդ եվրոն իր ռուսական գործընկերոջ՝ Ազգային հաշվարկային դեպոզիտարիայի կողմից։
Բացի այդ, եթե փոխհատուցման վարկը հաստատվի, կներդնի նոր մեխանիզմ՝ պետությունների միջև վեճերը լուծելու համար: Եթե Ռուսաստանը բռնագրավի Բելգիայի ինքնիշխան ակտիվները՝ որպես վրեժխնդրություն, Բելգիային թույլատրվելու է «փոխհատուցել» կորուստը 210 միլիարդ եվրոյի դիմաց, մինչդեռ Ռուսաստանը չի վերադարձնի բռնագրավված գումարը, երբ ակտիվները ազատվեն։
Բելգիական գործոնը
Իրավական երաշխիքները նախատեսված են Բելգիայի մտահոգությունները մեղմելու համար, որը մնում է փոխհատուցման վարկի գլխավոր հակառակորդը: Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը բազմիցս զգուշացրել է հաջող դատական մարտահրավերի ռիսկի մասին։
«Մենք առաջարկ ենք ներկայացրել: Մենք վստահ ենք դրա օրինականության և դատարանի կողմից դրա նկատմամբ անխոցելիության մեջ», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակը։
Euroclear-ը, որը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ, նախկինում քննադատել է փոխհատուցման վարկը՝ այն անվանելով «շատ փխրուն», իրավական առումով ռիսկային և ակնհայտորեն փորձարարական։
Դատական հայցը ներկայացվում է ԵՄ երկրների կողմից Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի ակտիվները կանխատեսելի ապագայի համար անշարժացնելու արտակարգ դրության կետը գործարկելուց մեկ օր անց։
Նոր օրենքի համաձայն՝ 210 միլիարդ եվրոն կազատվի միայն այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի գործողությունները «օբյեկտիվորեն դադարեն էական ռիսկեր ներկայացնելուց» եվրոպական տնտեսության համար, և Մոսկվան Կիևին վճարի փոխհատուցումներ՝ «առանց տնտեսական և ֆինանսական հետևանքների» դաշինքի համար. բարձր նշաձող, որը, հավանաբար, շուտով չի կատարվի, եթե երբևէ կատարվի։
Անժամկետ անշարժացումը նախատեսված է Բելգիային և Euroclear-ին էլ ավելի հանգստացնելու համար՝ հաջորդ շաբաթ փոխհատուցման վարկի հաստատումը հեշտացնելու համար։
Առանձին հայտարարության մեջ Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկը հայտարարել է, որ «իրավունք է վերապահում առանց հետագա ծանուցման կիրառել բոլոր հասանելի միջոցներն ու պաշտպանությունները, եթե Եվրամիության առաջարկվող նախաձեռնությունները պահպանվեն կամ իրականացվեն»։
