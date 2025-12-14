14/12/2025

Միհրան Հակոբյանի վրա հարձակում իրականացրած անձանց ազատ արձակեցին

infomitk@gmail.com 14/12/2025 1 min read

«Դատարանն ազատ արձակեց Միհրան Հակոբյանի վրա հարձակում իրականացրած 4 անձանց»,- քիչ առաջ հայտնեց հանրային ընդդիմադիր գործիչ Նարեկ Մալյանը։

Հիշեցնենք՝ երեկ ՆԳՆ-ն ու ՔԿ-ն պնդում էին, որ բացահայտել են ԱԺ նախկին պատգամավոր, ընդդիմադիր գործիչ Միհրան Հակոբյանի նկատմամբ հարձակում իրականացնողների ինքնությունը և ձերբակալել են նրանց։ Նշում էին նույնիսկ, որ նշված անձինք նախապես են պլանավորած եղել Հակոբյանի վրա հարձակումը։

Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ նրանց ազատ են արձակել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վիճաբանություն և ծեծկռտուք «Զվարթնոց» օդանավակայանում, կան բերման ենթարկվածներ

13/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գիշերային թիթեռնիկները» հյուրանոցում տղամարդուց կես միլիոն դրամ են հափշտակել

13/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միհրան Հակոբյանի ծեծի գործով 4 անձ է ձերբակալվել

12/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել Բուդապեշտում՝ Հունգարիա. Լուսանկարներ

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն վերջապես կոշտ խաղ է սկսում. Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն. «Մեր այժմ կայացվող որոշումները կձևավորեն Եվրոպայի ապագան»

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կարող է Եվրոպական խորհրդարանը դեռևս խափանել ԵՄ – Մերկոսուր համաձայնագիրը

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը կարող է «թուրքական փոխակերպման ենթարկվել», Հայաստանին պետք է զգուշանալ

14/12/2025 infomitk@gmail.com