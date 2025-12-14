Միհրան Հակոբյանի վրա հարձակում իրականացրած անձանց ազատ արձակեցին

«Դատարանն ազատ արձակեց Միհրան Հակոբյանի վրա հարձակում իրականացրած 4 անձանց»,- քիչ առաջ հայտնեց հանրային ընդդիմադիր գործիչ Նարեկ Մալյանը։
Հիշեցնենք՝ երեկ ՆԳՆ-ն ու ՔԿ-ն պնդում էին, որ բացահայտել են ԱԺ նախկին պատգամավոր, ընդդիմադիր գործիչ Միհրան Հակոբյանի նկատմամբ հարձակում իրականացնողների ինքնությունը և ձերբակալել են նրանց։ Նշում էին նույնիսկ, որ նշված անձինք նախապես են պլանավորած եղել Հակոբյանի վրա հարձակումը։
Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ նրանց ազատ են արձակել։
