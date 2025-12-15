Մահացել է դաշնակահար Լևոն Օգանեզովը․ Լուսանկար

Դեկտեմբերի 13-ին, օնկոլոգիական հիվանդության դեմ երկարատև պայքարից հետո մահացել է Լևոն Սարգսի Օգանեզովը:
Իր պաշտոնական էջը հաղորդում է․ «Իր բազմաթիվ երկրպագուների համար նա կհիշվի վիրտուոզությամբ և շողշողացող հումորով։ Մեզ համար նա հավերժ կմնա սիրված ամուսին, հայր, պապ, նախապապ, սկեսրայր և լավագույն ընկեր: Հրաժեշտի մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ»:
