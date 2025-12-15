Բաքուն ԵՄ – Հայաստան ռազմավարական համագործակցության նկատմամբ կասկածամիտ է

Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները քննարկում են Ռուսաստանի դեմ տնտեսական նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը: Ըստ մամուլի հրապարակումների, պատժամիջոցների նոր փաթեթը նախատեսվում է կիրառել եկող տարեսկզբից:
Բայց մինչ այդ Եվրամիությունը Ռուսաստանի նկատմամբ անհապաղ պատժամիջոց է կիրառում՝ արգելելով «ստվերային նավատորմի» ևս քառասուն լցանավի մուտքը ԵՄ անդամ երկրների նավահանգիստներ:
Այդ մասին հայտարարել է ԵՄ անվտանգության և արտաքին քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Կայա Կալասը: «Մենք սև ցուցակում կընդգրկենք ստվերային նավատորմի քառասուն նավ, ինչպես և նրանց, ովքեր նրանց աջակցում են, որպեսզի սահմանափակենք ռուսաստանյան ռեսուրսները»,- ասել է Կալասը: Էստոնիայի ԱԳՆ հայտնել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների նոր փաթեթը «կտարածվի էներգետիկ ընկերությունների և Ռուսաստանի հետ համագործակցող երրորդ երկրների վրա»:
Եվրամիությունը Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցների նոր փաթեթը քննարկում է Բեռլինում ընթացող բանակցություններին գրեթե զուգահեռ: Դեկտեմբերի 15-ին նախատեսված է ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ուիթկոֆի հանդիպումը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերի, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Մերցի հետ: Politico-ի գնահատմամբ, դա «եվրոպական «եռյակի» վերջին հնարավորությունն է՝ Դոնալդ Թրամփին համոզելու, որ Ուկրաինան պաշտպանում է Եվրոպան»:
Արտաքին քաղաքականության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի օգնական Ուշակովը նախօրեին ասել է, որ Մոսկվան Անքորիջում Թրամփ-Պուտին «պայմանավորվածություններից դուրս որևէ առաջարկություն չի ընդունի»: ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը բացառել է «ժամանակավոր հրադադարը» և պնդել, որ կարգավորումը «պետք է լինի համապարփակ, իրավական պարտադիր ուժ ունեցող»:
Նա, ընդսմին, հավելել է, որ բուն համաձայնագրից զատ Ուկրաինան պետք է «պայմանավորվածությունների կատարման հստակ պարտավորություններ ստանձնի»:
Ռուսաստանյան մամուլը խստորեն քննադատում է Եվրամիությանը և հատկապես «եռյակի» առաջնորդներին, նրանց մեղադրում Թրամփի ծրագիրը «ձախողելու և պատերազմը շարունակելու» մեջ:
Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Եվրոպայի դեմ հարձակվելու մտադրություն չունի, բայց եթե Եվրոպան պատերազմ է ցանկանում, ապա Ռուսաստանը «թեկուզ այսօր պատրաստ է»:
Այս չափազանց բարդ իրավիճակում հայտնի է դարձել, որ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարների քննարկումներին կմասնակցի նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը: Եվրամիության և Հայաստանի ռազմավարական համագործակցության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն հանդես է եկել «մեկնաբանություններով»:
Բաքուն ԵՄ – Հայաստան ռազմավարական համագործակցության նկատմամբ, մեղմ ասած, կասկածամիտ է: Միաժամանակ հայտնի է դարձել, որ այս օրերին Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարը Վաշինգտոնում քննարկել է այդ ոլորտում ԱՄՆ հետ համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունը:
Ուկրաինայի հարցում Եվրամիության հետ Միացյալ Նահանգների տարաձայնությունները Բաքուն կարող է օգտագործել հայ-ադրբեջանական գործընթացում:
Բաց մի թողեք
«Ամերիկյան խաղաղության դարաշրջանը Եվրոպայի եւ Գերմանիայի համար ավարտվել է». Մերց
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել Բուդապեշտում՝ Հունգարիա. Լուսանկարներ
Իրանը կարող է «թուրքական փոխակերպման ենթարկվել», Հայաստանին պետք է զգուշանալ