Ֆոն դեր Լեյենը զգուշացնում է ԵՄ-ի «վտանգավոր» իրականության մասին՝ կապված համաշխարհային կարգի փոփոխության հետ

Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարը ներկայացրել է ԵՄ առաջնորդների առջև ծառացած որոշումների բարձր խաղադրույքները՝ խոսելով «գիշատիչների» աշխարհի մասին և նախազգուշացնելով նոր միջազգային կարգի մասին՝ մայրցամաքի նկատմամբ Վաշինգտոնի քաղաքականության կտրուկ շրջադարձից հետո։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը բարձրացրել է խաղադրույքները Եվրամիության 27 առաջնորդների՝ հինգշաբթի օրը Բրյուսելում կայանալիք կարևորագույն հավաքից առաջ՝ բանակցությունները որակելով որպես Եվրոպայի անվտանգության և անկախության համար կարևորագույն։
«Երեկվա խաղաղությունը վերացել է։ Մենք ժամանակ չունենք կարոտախտով զբաղվելու։ Կարևորը այն է, թե ինչպես ենք մենք դիմակայում այսօրվա իրավիճակին», – չորեքշաբթի առավոտյան Ստրասբուրգի կիսադաշտում ասել է ֆոն դեր Լեյենը։
«Մենք գիտենք հրատապության անհրաժեշտությունը։ Այն սուր է։ Մենք բոլորս զգում ենք այն։ Մենք բոլորս տեսնում ենք այն»։
ԵՄ-ն հասնում է որոշման կետի երկու կարևոր հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են ձևավորել նրա համաշխարհային կերպարը և միջազգային դիրքը։
Նախ, այն պետք է որոշի, թե ինչպես կարող է Ուկրաինային տնտեսապես ջրի երեսին պահել և ապահովել, որ այն կարողանա դիմակայել ռուսական ագրեսիային։
Երկրորդ, այն պետք է ընտրի՝ արդյոք ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքել Հարավամերիկյան Մերկոսուր դաշինքի հետ և վերականգնել կանոնների վրա հիմնված առևտրային համաձայնագրերի նկատմամբ վստահությունը, որը Թրամփի երկրորդ վարչակազմի գալուց ի վեր նոր ցածրակետի է հասել։
Ուկրաինայի հարցում ֆոն դեր Լեյենը կողմ է աննախադեպ ծրագրի՝ օգտագործել սառեցված ռուսական պետական ակտիվները՝ փոխհատուցման վարկ տրամադրելու համար։ Սակայն այս մոտեցումը բաժանել է ԵՄ առաջնորդներին, և Բելգիան, որտեղ պահվում է ակտիվների մեծ մասը, դեռևս համոզված չէ, որ իր պահանջները՝ ռիսկերը հավասարաչափ բաշխելու վերաբերյալ ԵՄ երկրների միջև, բավարարվում են։
Առաջնորդները նաև կանգնած են մեկ այլ կարևոր որոշման առջև՝ արդյոք ազատ առևտրի համաձայնագիր կնքել Հարավամերիկյան Մերկոսուր դաշինքի հետ՝ բանակցությունների սկսվելուց 25 տարի անց։
Ծրագիրը պետք է ստանա անդամ պետությունների այսպես կոչված որակյալ մեծամասնության աջակցությունը, ինչը նշանակում է, որ 15 երկիր, որոնք ներկայացնում են դաշինքի բնակչության առնվազն 65%-ը։
Մի քանի խոշոր երկրներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, դեմ են գործարքին, քանի որ նրանց ներքին գյուղատնտեսական արդյունաբերությունները պայքարում են դրա դեմ։ Իտալիան դարձել է վճռորոշ գործիչ, իսկ Ֆրանսիան կարիք ունի նրա աջակցության՝ այսպես կոչված արգելափակող մեծամասնություն կազմելու և ծրագիրը խափանելու համար։ Սակայն Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին իր խաղաքարտերը փակ է պահում՝ կասկածի տակ դնելով, թե արդյոք գործարքը կարող է գոյատևել։
Ֆրանսիան նույնպես աջակցություն է փնտրում քվեարկությունը հաջորդ տարի հետաձգելու համար, մի քայլ, որը, ըստ կողմնակիցների, կարող է արդյունավետորեն խաթարել գործարքը և լրջորեն խաթարել ԵՄ-ի դիրքերը Հարավային Ամերիկայում և ամբողջ աշխարհում։
Խաղադրույքի տակ է 27 անդամներից բաղկացած դաշինքի հեղինակությունը՝ ձևավորելու իր արտաքին քաղաքականությունը և առևտրային օրակարգը, քանի որ այն բախվում է ավելի ագրեսիվ Թրամփի վարչակազմի հետ, որը հետապնդում է «Ամերիկան առաջին հերթին» առևտրային և արտաքին քաղաքականությունը։
Իր ելույթում ֆոն դեր Լեյենը անդրադարձավ ԱՄՆ-ի վերջին շրջադարձին Եվրոպայի նկատմամբ իր մոտեցման մեջ՝ ասելով. «Մենք՝ եվրոպացիներս, չենք կարող թույլ տալ, որ ուրիշների աշխարհայացքը սահմանի մեզ»։
«Մեզանից ոչ մեկը չպետք է ցնցվի այն բանից, թե ինչ են ասում ուրիշները Եվրոպայի մասին։ Բայց թույլ տվեք ասել հետևյալը. սա առաջին անգամը չէ, որ Եվրոպայի մասին ենթադրությունները հնացած են։ Եվ սա առաջին անգամը չէ, որ գիտակցվում է, որ հետպատերազմյան աշխարհակարգը անճանաչելիորեն փոխվում է», – ասաց հանձնաժողովի նախագահը։
Սա տեղի է ունեցել ԱՄՆ ազգային անվտանգության ռազմավարության կողմից Եվրոպայի անխուսափելի «քաղաքակրթական անկման» մասին նախազգուշացումից հետո։ Հրապարակումից կարճ ժամանակ անց նախագահ Թրամփը մայրցամաքը նկարագրեց որպես «քայքայվող ազգերի» մի ամբողջություն, որը գլխավորում են «թույլ» քաղաքական գործիչները։
Եվ հենց այս երեքշաբթի Թրամփի առևտրային ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը ևս մեկ հարձակում սկսեց ԵՄ թվային կարգավորումների դեմ՝ մեղադրելով դաշինքին և դրա անդամ պետություններին «խտրական և ոտնձգողական դատական հայցեր, հարկեր, տուգանքներ և հրահանգներ ԱՄՆ ծառայություն մատուցողների դեմ կիրառելու» մեջ։
ԵՄ խոսնակը ի պատասխան ասել է, որ «ինչպես մենք բազմիցս հստակեցրել ենք, մեր կանոնները հավասարապես և արդարացիորեն կիրառվում են ԵՄ-ում գործող բոլոր ընկերությունների նկատմամբ»։
«Այս կանոնները ապահովում են անվտանգ, արդար և հավասար խաղադաշտ ԵՄ-ում՝ մեր քաղաքացիների սպասումներին համապատասխան», – հավելել է խոսնակը։
