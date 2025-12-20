20/12/2025

Թուրքիայում դերասանուհի և ևս յոթ մարդ ձերբակալվել են խոշոր թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության շրջանակներում

Ստամբուլի դատախազները ուրբաթ օրը ձերբակալել են ևս ութ անձի՝ լրատվամիջոցների դեմ ուղղված թմրանյութերի հետաքննության շրջանակներում, միաժամանակ ազատ արձակելով չորս հայտնի կասկածյալների։

Թուրքական իշխանությունները ուրբաթ օրը ձերբակալել են դերասանուհի Էզգի Էյուփօղլուին և ևս յոթ անձի՝ Ստամբուլում շաբաթներ շարունակ լրատվամիջոցների և զվարճանքի ոլորտի ներկայացուցիչների դեմ ուղղված ընդլայնվող թմրանյութերի հետաքննության շրջանակներում։

Ստամբուլի գլխավոր դատախազության տվյալներով՝ Էյուփօղլուն ձերբակալվել է անձնական օգտագործման համար թմրանյութեր գնելու կասկածանքով։

Երկու այլ անձինք՝ Է.Կ. և Ի.Ա.Ա. սկզբնատառերով, ձերբակալվել են թմրանյութեր պատրաստելու և ապօրինի շրջանառելու կասկածանքով։ Չորս կասկածյալ ձերբակալվել են մարմնավաճառությանը նպաստելու կասկածանքով։

Այս գործողությունը լայնածավալ հետաքննության վերջին փուլն է, որի շրջանակներում հոկտեմբերից ի վեր տասնյակներ են ձերբակալվել։

Երգչուհի Ալեյնա Թիլքին, դերասանուհի Իրեմ Սաքը, սոցիալական ցանցերի ազդեցիկ անձ Դանլա Բիլիչը և Մումինե Սեննա Յըլդըզը ձերբակալվել են հինգշաբթի օրը և նույն օրը ազատ են արձակվել՝ Դատաբժշկական խորհրդին արյան և մազերի նմուշներ տրամադրելուց հետո։

Իշխանությունները ձերբակալման օրդերներ են տվել դերասանուհի Մելիսա Դյոնգելի, դերասաններ Յուսուֆ Գյունեյի և Ջիհան Շենսյոզլուի համար, բայց չեն կարողացել գտնել նրանց իրենց գրանցված հասցեներում։

Ձերբակալման օրդերներ են տրվել սոցիալական ցանցերի ազդեցիկ անձինք Շեյմա Սուբաշիի և Մերտ Վիդինլիի, ինչպես նաև մոդել Շևվալ Շահինի համար, որոնք, ենթադրաբար, գտնվում են արտերկրում։

Հինգշաբթի օրը խուզարկությունների ժամանակ ոստիկանությունը Յըլդիզի տանը առգրավել է 5 գրամ կանեփ և մանրացման սարքավորումներ, հայտնել են դատախազները։

Ի՞նչ գիտենք հետաքննության մասին

Հետաքննությունը սկսեց արագանալ դեկտեմբերի սկզբին՝ թեստավորման վրա հիմնված հետաքննություններից անցնելով կալանավորումների և ձերբակալությունների։

Այս շաբաթ ձերբակալման օրդերներ են տրվել Քասըմ Գարիփօղլուի և գործարար Բուրակ Աթեշի համար՝ թմրանյութեր մատակարարելու, դրանց օգտագործումը հեշտացնելու և թմրանյութերի օգտագործումը կասկածելու համար։

Գարիփօղլուն Գարիփօղլու ընկերությունների խմբի նախագահ Հայյամ Գարիփօղլուի որդին է և Ջեմ Գարիփօղլուի զարմիկը, որը 2009 թվականին դատապարտվել էր 17-ամյա Մյունևեր Քարաբուլութի սպանության համար։

Զոհի մասնատված մարմինը հայտնաբերվել է Ստամբուլի Էթիլեր շրջանում գտնվող աղբամաններում։ Ջեմ Գարիփօղլուն 197 օր խուսափել է գերեվարումից, նախքան հանձնվելը, և 2011 թվականին դատապարտվել է 24 տարվա ազատազրկման։

Նա ինքնասպան է եղել Սիլիվրիի բանտում 2014 թվականին, չնայած 2024 թվականին ԴՆԹ թեստերը հաստատել են նրա մնացորդները՝ տարիներ շարունակ ենթադրություններից հետո, որ նա կեղծել է իր մահը։

Հայամ Գարիփօղլուն դատապարտվել է երեք տարվա ազատազրկման՝ այդ գործի հետ կապված հանցագործին օգնելու համար, մինչդեռ Ջեմ Գարիփօղլուի մայրը ստացել է երեք տարվա ազատազրկում՝ ապացույցները ոչնչացնելու համար։

Ձերբակալվել են լրատվամիջոցների առաջատար դեմքեր

Հետաքննության շրջանակներում նախկինում ձերբակալվածների թվում են Habertürk TV-ի նախկին գլխավոր խմբագիր Մեհմեթ Ակիֆ Էրսոյը, հաղորդավարուհի Էլա Ռումեյսա Ջեբեջիին, Ուֆուկ Թեթիքը, Էբրու Գյուլանը, Մուստաֆա Մանազը և լրագրող Սերջան Յաշարը։

Ջեբեջիին ձերբակալել են դեկտեմբերի 17-ին, երբ թմրամիջոցների թեստի արդյունքը դրական է եղել։

Դատախազները հայտնել են, որ Յաշարը ազատ է արձակվել դեկտեմբերի 17-ին՝ բավարար զղջման մասին դրույթներից օգտվելուց հետո։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ նա ձերբակալությունից հետո տեղեկություններ է տրամադրել քննիչներին։

Հետաքննությունը ուշադրություն է գրավել մասամբ այն պատճառով, որ այն թիրախավորում է այն անձանց, որոնք համարվում են Թուրքիայի իշխանությունների հետ կապեր ունեցողներ, այլ ոչ թե կառավարության քննադատներին, ըստ թուրքական լրատվամիջոցներում մեջբերված իրավական փորձագետների։

Թուրքական օրենսդրությունը տարբերակում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հանցագործությունները և անձնական օգտագործման համար թմրանյութերի պահպանումը։

Հետաքննությունը կենտրոնանում է ինչպես մատակարարման ցանցերի, այնպես էլ Ստամբուլի զվարճանքի և լրատվամիջոցների ոլորտներում գործող օգտատերերի վրա։

