Ինչպես Բելգիայի Բարտ դե Վևերը հաղթեց ԵՄ մեքենային

Բելգիայի վարչապետը վճռականորեն դեմ էր Ուկրաինային ռուսական ակտիվներ օգտագործելուն։ Սա Եվրոպայի պոպուլիստների ևս մեկ հաղթանակ է։
Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ։ Դե Վևերի ռազմատենչությունը նշանակում էր ևս մեկ հաղթանակ հակաիշխանական առաջնորդի համար։ |
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Տասնամյակներ շարունակ Բելգիան եղել է Եվրոպայի բաբախող սիրտը։ Այն, որ նրա ներկայիս վարչապետը պայքարել է ԵՄ-ի դեմ և հաղթել, դաշինքի համար նոր դրամատիկ գլուխ է բացում։
Չնայած ԵՄ-ն համաձայնեց Ուկրաինային ուղարկել 90 միլիարդ եվրո ուրբաթ առավոտյան ավարտված 16 ժամ տևած մարաթոնյան բանակցություններից հետո, սա քողարկում է եվրոպական միասնության ավելի մեծ պառակտումը։ Բարտ դե Վևերի ռազմատենչությունը նշանակում է, որ սա հակաիշխանական առաջնորդի ևս մեկ հաղթանակ է։
Սառեցված ռուսական ակտիվներն օգտագործելու ծրագիրը վարկի համար, որը երկար ժամանակ քննարկվող միակ գաղափարն էր, քանդվել է։ Դե Վևերը՝ ֆլամանդացի ազգայնականը, որի կարիերան հիմնված էր իր երկիրը մասնատելու ցանկության վրա, դիմացավ ավելի քան երկու ամիս։ Նույնիսկ հինգշաբթի կեսօրին ԵՄ շատ կառավարություններ կարծում էին, որ նա կհանձնվի։
Նա չհանձնվեց։ «Նա, ըստ էության, ստացավ այն ամենը, ինչ ուզում էր», – ասաց ԵՄ դիվանագետներից մեկը ուրբաթ առավոտյան վաղ ժամերին գագաթնաժողովի ավարտից հետո։
Հիմնվելով ԵՄ 23 պաշտոնյաների, դիվանագետների և քաղաքական գործիչների հետ զրույցների վրա, որոնցից գրեթե բոլորը անանուն են, որպեսզի կարողանան մանրամասն նկարագրել վերջին շաբաթների իրադարձությունները, ահա պատմությունը, թե ինչպես նա դա արեց։
Բեռլինից Բրյուսել
Ամեն ինչ սկսվեց հոկտեմբերի մեղմ գիշերը։ Դա վերջին անգամն էր, երբ ԵՄ առաջնորդները հանդիպեցին, և երբ նրանք սկզբում հույս ունեին, որ համաձայնության կգան աննախադեպ քայլ կատարելու՝ Ուկրաինային ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար ռուսական ակտիվներն օգտագործելու հարցում։ ԵՄ-ն սովորել է, որ Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանի նման առաջնորդները իրենց ազդեցությունը թափեն, բայց հանկարծ 54-ամյա Դե Վևերը դարձավ վերջինը, ով խախտեց իր դիրքերը։
Երբ առաջնորդները այդ հավաքույթից հեռացան ամոթահար դեմքերով և դատարկ ձեռքերով՝ Վլադիմիր Զելենսկիին խոստանալով, որ պատրաստ են Կիևին միլիարդավոր եվրոներ ուղարկել, նրանք երդվեցին, որ իրենց անհրաժեշտ է ընդամենը երկու ամիս՝ Բելգիայի կողմը գրավելու համար։ Փոխարենը, ժամանակի ընթացքում ավելի շատ առաջնորդներ անցան նրա կողմը։ Սկսեց ի հայտ գալ պոպուլիստական դաշինք։
ԵՄ դեսպանների գրեթե ամենօրյա հանդիպումներից, տասնյակ հեռախոսազանգերից, Բեռլինից Բրյուսել դիվանագիտական շտապանքներից և Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների և քաղաքացիական թիրախների վրա Ռուսաստանի դաժան հարձակման ֆոնին, հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովի առավոտյան երկու մրցակից ճամբարներ դեռևս հակառակ ուղղություններով էին շարժվում։
«Բելգիան մենակ է՞։ Բելգիան մեկուսացված է՞։ Ես չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչ կպատահի», – ասաց Դե Վևերը բելգիացի օրենսդիրներին՝ նախքան իր մայրաքաղաքի ԵՄ քառորդ ամենակարճ ուղևորությունը կատարելը։ Նա գիտեր, որ այդպես չէ։
Երկրների առաջին ճամբարը՝ այդ ժամանակ Բելգիայի գլխավորությամբ՝ Իտալիայի, Բուլղարիայի և Մալթայի աջակցությամբ, դեմ էր Ռուսաստանի ակտիվների օգտագործմանը՝ վախենալով վրեժխնդրությունից։
Փոխարենը նրանք ցանկանում էին, որ ԵՄ-ն համատեղ գումար վարկի։ Այն փաստը, որ այս գաղափարը տհաճ էր Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և Հունգարիայի ռուսամետ Օրբանի համար, բայց այնուամենայնիվ, հենց այն էր, ինչ տեղի ունեցավ, ցույց է տալիս Դե Վևերի հաղթանակի մասշտաբները։
«Ռուսաստանին մոտ ապրող երկրները… զգացմունքային բավարարվածություն գտան» փորձելով օգտագործել Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները, գագաթնաժողովից հետո լրագրողներին ասաց Դե Վևերը։ Սակայն «քաղաքականությունը զգացմունքային աշխատանք չէ», և «բանականությունը գերակշռել է»։
Դեկտեմբերյան կրճատում
Դե Վևերը իր հոկտեմբերյան համառության համար պարգևատրվեց աննախադեպ ժողովրդականությամբ հայրենիքում և ԵՄ խոշոր խաղացողների ուշադրությունը գրավելով։ Շարունակելով հրաժարվել ճնշմանը ենթարկվելուց՝ նա միայն ավելի ժողովրդական դարձավ։
Դեկտեմբերի սկզբին այն մարդը, ով իր քաղաքական կարիերան անցկացրել էր Բելգիայի ֆրանսախոս մասերը վարկաբեկելով, մի քանի րոպե ծափահարությունների արժանացավ ֆրանկոֆոն լսարանի առջև դասախոսություն կարդալուց հետո։
Գագաթնաժողովի շաբաթվա ընթացքում հարցված բելգիացիների վաթսունյոթ տոկոսը նշել է, որ աջակցում է նրա դեմ արտահայտվելուն սառեցված ակտիվների ծրագրին։
Ամսվա սկզբին Գերմանիայի Մերցը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Բրյուսելում ճաշեցին Դե Վևերի հետ՝ ամեն ինչ անելով նրան համոզելու համար դադարեցնել սառեցված ակտիվների ծրագրին իր դեմ արտահայտվելը։
Երկու գերմանացիներն էլ ոչ մի արդյունքի չհասան գազարով։ Այսպիսով, որոշ դիվանագետներ առաջարկեցին ձեռնափայտ։
Մեկ շաբաթ առաջ ԵՄ դիվանագետները ենթադրեցին, որ եթե Բելգիան չմասնակցի սառեցված ակտիվների ծրագրի քննարկմանը, այն կհեռացվի ԵՄ-ի շուրջ որոշումների կայացումից, ինչպես Հունգարիան արեց օրենքի գերակայության հարցում իր նահանջի պատճառով։
Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան երեքշաբթի օրը POLITICO-ին ասել է. «Ինչ վերաբերում է Բելգիային, կարծում եմ, չեմ ցանկանում, որ նրանք դառնան երկրորդ Հունգարիա»։
Սակայն նախազգուշացումը քիչ բան արեց Դե Վևերին ազդելու համար։
ԵՄ-ի կողմից Բելգիան շրջանցելու սպառնալիքը նույնպես չազդեց այսպես կոչված որակյալ մեծամասնության քվեարկության վրա՝ սառեցված ակտիվների վերաբերյալ համաձայնագիրը հաջողությամբ իրականացնելու համար։
Գագաթնաժողովի մեկնարկից 24 ժամից էլ պակաս ժամանակ առաջ Բելգիայի դեսպանը փակ դռների ետևում կայացած բանակցությունների ժամանակ գործընկերներին ասաց, որ «մենք հետ ենք գնում» սառեցված ակտիվների հարցում։ Այնուամենայնիվ, եվրոպացի առաջնորդների մեծ մասը բարձր խաղադրույքներով հանդիպմանը ժամանեց՝ դեռևս սպասելով, որ դա կիրականանա։ Դեռևս Ա պլանն էր։
Գագաթնաժողովի օրը
Երբ նրանք հավաքվեցին «Եվրոպա» շենքի նապաստակների խրճիթում, ԵՄ 27 առաջնորդները որոշեցին չեղարկել Ուկրաինայի ֆինանսավորման քննարկման ծրագրերը և որոշեցին դրանք թողնել վերջում՝ Դե Վևերին համոզելու համար ժամանակ տալու համար։
Իրական գործողությունները տեղի էին ունենում նեղ կուլիսներում, որտեղ ԵՄ առաջնորդները աննկատելիորեն հավաքվում էին իրենց գործընկերների հետ։
Մինչ նրա գործընկեր առաջնորդները քննարկում էին այնպիսի կարևոր հարցեր, ինչպիսիք են ընդլայնումը և դաշինքի հաջորդ բազմամյա բյուջեն, Բելգիայի վարչապետը և այլ կարևոր դերակատարներ, այդ թվում՝ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Գերմանիայի Մերցը, դուրս եկան սենյակից։ Մերցը դեմ առ դեմ հանդիպեց Մելոնիին՝ փորձելով համոզել նրան։
Դե Վևերի գինը ակտիվների ծրագրին աջակցելու համար՝ իր գործընկեր անդամ երկրների կողմից անսահմանափակ ֆինանսական երաշխիքներ 210 միլիարդ եվրոյի փաթեթի դիմաց, այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը դատի տար կամ որևէ այլ կերպ հակադարձեր։
Սակայն Բելգիային դատարկ չեկ տալու գաղափարը անհաջող էր, քանի որ երկրները մտահոգված էին իրենց զուտ շահույթի նկատմամբ անսահմանափակ պատասխանատվությամբ։
Չորս ժամ տևած բանակցություններից հետո իրական հեռանկար առաջացավ առանց համաձայնության դուրս գալու։
Ռուսական ակտիվները վարկի համար օգտագործելու գաղափարը չեղյալ հայտարարվեց Բելգիայի մտահոգությունները լուծող երկէջանոց իրավական փաստաթղթի առաջնորդների շրջանում շրջանառությունից կարճ ժամանակ անց։ Շատ առաջնորդների համար այն չափազանց շատ հարցեր առաջացրեց և չափազանց հեռու գնաց։ Մելոնին արագ սկսեց փաստաթղթում թերություններ գտնել։ Միացավ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որին հաջորդեց Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Լյուկ Ֆրիդենը։
Ծրագիրը մեռած էր
Ժամանակացույցը տկտկացնելով, առաջնորդները ցանկանում էին լքել Բրյուսելը իրենց Սուրբ Ծննդյան արձակուրդներին, իսկ Ուկրաինան սպասում էր որոշակիության, խոսակցությունները շրջվեցին Եվրոպական հանձնաժողովի՝ Ուկրաինայի ֆինանսավորման B պլանի շուրջ՝ համատեղ վարկավորման։
Իրականում, նման գաղափարը օրեր շարունակ օդում էր։ Ֆոն դեր Լեյենը չորեքշաբթի առավոտյան Եվրախորհրդարանում ունեցած ելույթի ժամանակ բացել էր եվրոպարտատոմսերի դուռը։
«Ես առաջարկեցի երկու տարբեր տարբերակ այս առաջիկա Եվրոպական խորհրդի համար՝ մեկը հիմնված ակտիվների վրա, մյուսը՝ ԵՄ-ի կողմից վարկերի վրա», – ասաց նա։
Հարցն այն էր, թե ինչպես կարող է ԵՄ-ն համոզել Հունգարիային, որը բացառել էր եվրոբոնդերը, հանել իր վետոն։ Հանձնաժողովի պաշտոնյաները, կարծես, վստահ էին, որ այն գտել է միջոցը։
Օրբանի աջակցության դիմաց Հանձնաժողովը կազատեր հունգարացի հարկատուներին Ուկրաինայի պաշտպանության համար վճարելու անհրաժեշտությունից։
Օրբանը, Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը և Սլովակիայի Ռոբերտ Ֆիցոն՝ ԵՄ-ի եվրասկեպտիկ առաջնորդների եռյակը, հավաքվել էին գագաթնաժողովի շրջանակներում՝ մասնավոր հանդիպման, նախքան առաջնորդները նստեին ընթրիքի։
Վերջում նրանք բոլորը կստանային համատեղ պարտքի սխեմայից արտոնություններ։
Առջևում սպասվող խնդիրը
ԵՄ մյուս 24 առաջնորդներին միավորեց այն, որ նրանք համաձայնեցին, որ այս դեկտեմբերյան գագաթնաժողովում ձախողումը տարբերակ չէ։ Առանց ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող գումարի՝ Ուկրաինան հաջորդ տարի կսնանկանա։
Զելենսկին, որը հինգշաբթի առավոտյան Բրյուսել էր ժամանել՝ առաջնորդների ուշադրությունը կենտրոնացնելու առջև դրված խնդրի վրա, ճաշից հետո լրագրողներին ասել է, որ եթե նրանք չկարողանան համաձայնության գալ, Ուկրաինան ստիպված կլինի կտրուկ կրճատել ծախսերը։ Դա կնշանակի ավելի քիչ զենք և անօդաչու թռչող սարքեր, ինչպես նաև ավելի շատ զոհեր ռուսական հարձակումներից։
Ի վերջո, փոխզիջումային համաձայնագիրը նշանակում է, ինչպես հաճախ է պատահում ԵՄ որոշումների կայացման գործընթացում, գրեթե յուրաքանչյուր առաջնորդ կարող է այն որպես հաղթանակ ներկայացնել։ Բայց ոչ ոք այնքան, որքան Բելգիայի վարչապետը։
Նրա համար վատ լուրն այն է, որ ԵՄ իշխանության միջանցքներում դա երկար ժամանակ չի մոռացվի։ «Բարտ դե Վևերը մոտ ապագայում որևէ բարեհաճություն չի ստանալու Հանձնաժողովից», – ասել է դիվանագետը։ «Եվ նա, հավանաբար, դրանց կարիքը կունենա»։
Բաց մի թողեք
Ինչպես հետևել բրիտանական քաղաքականությանը 2026 թվականին․ Լուսանկարներ
Ֆոն դեր Լեյենը զգուշացնում է ԵՄ-ի «վտանգավոր» իրականության մասին՝ կապված համաշխարհային կարգի փոփոխության հետ
Եվրոպական Միության համարձակ փորձը կտրուկ բաժանել է դաշինքի հիմնական առաջնորդներին. Ո՞վ է կողմ, ո՞վ՝ դեմ