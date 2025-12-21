Բրյուսելում Լեհաստանի հյուպատոսությունը վանդալիզմի է ենթարկվել ԵՄ գագաթնաժողովի ժամանակ՝ վիրավորական կարգախոսներով

Հինգշաբթի առավոտյան Բրյուսելում Լեհաստանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի դեմ վանդալիզմի ակտ է տեղի ունեցել։
Լեհական դիվանագիտական հաստատության շենքը ներկվել է կարմիր ներկով, իսկ ճակատային մասում փակցված են եղել վիրավորական քաղաքական կարգախոսներ։
Դեպքը տեղի է ունեցել հինգշաբթի օրը՝ մոտավորապես ժամը 3-ին։ Կարմիր ներկ է ցողվել մուտքի դռան, շենքի ճակատային մասի և Լեհաստանի զինանշանի վրա։
Տեղեկատվական տախտակի վրա անգլերենով գրված է եղել «Մարդասպաններ» բառը, որի վրա Բելգիայի պաշտոնական լեզուներով նշված է, որ շենքը Լեհաստանի հյուպատոսության նստավայրն է։ Պատին հայտնվել է նաև «J***ć mur» կարգախոսը։ Մուտքի առջև շան կղանք է ցրված եղել։
Լեհական հյուպատոսության վրա հարձակման մասին լուրն առաջին անգամ հայտնել է լեհական RMF24 լրատվամիջոցը։
Հաղորդագրությունները հաստատել է Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաչեյ Վևյորը։ Նա ասել է, որ գրությունները «քաղաքական բնույթի են, թիրախավորելով Լեհաստանի և Եվրամիության անվտանգությունը»։
Դեպքի մասին անմիջապես տեղեկացվել է համապատասխան մարմիններին։ Բելգիայի ոստիկանությունը հետաքննում և վերլուծում է տեսախցիկների տեսագրությունները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է երեք կամ չորս դիմակավորված անձանցից բաղկացած խումբ վանդալիզմի ենթարկում շենքը. նրանցից մեկը կարող է տեսագրել ամբողջ միջադեպը իր հեռախոսով։
Ոստիկանությունը հայտարարել է հյուպատոսության շուրջ պարեկային ծառայության ուժեղացման մասին։
Հարձակումը կարող է կապված լինել Բելառուսի հետ սահմանին գտնվող պատի հետ։
Հաստատության աշխատակիցները RMF FM-ին ասել են, որ կարգախոսներից մեկը («J*ć mur» – անգլերեն՝ «FK the wall») կարող է վերաբերել լեհ-բելառուսական սահմանին գտնվող պատին։ Նրանք նաև չեն բացառել, որ միջադեպը սադրանք է եղել, որը նպատակ ուներ անկարգություններ և խառնաշփոթ առաջացնել։
Հարձակումը տեղի է ունեցել Բրյուսելում կայացած Եվրամիության կարևոր գագաթնաժողովի նույն օրը, որի ընթացքում որոշումներ են կայացվել Ուկրաինային ֆինանսական աջակցության վերաբերյալ։ Բանակցություններն ավարտվել են Կիևին առաջիկա երկու տարիների ընթացքում մոտ 90 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու ծրագրերով։
Վնասները սկսել են մաքրվել դեռևս հինգշաբթի օրվանից։ Մասնագիտացված ընկերությունը ժամերի ընթացքում հեռացրել է ներկը ճակատային մասից և տեղեկատվական վահանակներից։ Ներկայումս վնասի տեսանելի նշաններ չկան, և հյուպատոսության աշխատանքը չի ընդհատվել։ Միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։
Սա Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը պատկանող օբյեկտների վրա առաջին հարձակումը չէ։ 2022 թվականի մայիսին Մոսկվայում Լեհաստանի դեսպանատան վրա կարմիր ներկ ցողեցին, իսկ նույն թվականի օգոստոսին Վարշավայում տեղի ունեցած ցույցի ժամանակ վնասեցին նախարարության գլխավոր գրասենյակի դռները, իսկ մուտքը ներկով ծածկեցին։
