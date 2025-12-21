Եվրախորհրդարանը ԵՄ-ից միջոցներ է խնդրում արտասահմանում ֆինանսավորումների համար

Օրենսդիրները հաստատել են բանաձև, որը կոչ է անում ստեղծել ԵՄ համերաշխության մեխանիզմ՝ իրենց երկրներում անվտանգ և օրինական աբորտի հնարավորություն չունեցող կանանց օգնելու համար։
Եվրախորհրդարանը հաստատել է ոչ պարտադիր բանաձև, որով խնդրում է ստեղծել հիմնադրամ՝ իրենց հայրենիքում անվտանգ աբորտի հնարավորություն չունեցող կանանց օգնելու համար։
Այս ֆինանսական մեխանիզմը, որը Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հաստատել են չորեքշաբթի օրը քվեարկության ժամանակ, թույլ կտա ԵՄ անդամներին ապահովել հղիության ընդհատման հնարավորություն ցանկացած կնոջ համար, ում օրենքով արգելված է դա անել իր հայրենիքում, ինչը տեղի է ունենում մի շարք ԵՄ պետություններում։
Այն բաց կլինի ԵՄ բոլոր երկրների համար կամավոր հիմունքներով և կաջակցվի եվրոպական միջոցներով։ Անդամ պետությունները կապահովեն աբորտի խնամք՝ համաձայն իրենց ներքին օրենսդրության։
Խնդրանքը վերաբերում է այն փաստին, որ Եվրոպայում շատ կանայք լիարժեքորեն չեն հասանելի անվտանգ և օրինական աբորտին, ըստ բանաձևի։
ԵՄ որոշ երկրներ ունեն խիստ սահմանափակող օրենքներ աբորտի իրավունքների վերաբերյալ։ Մալթայում գործում է լիակատար արգելք, որտեղ աբորտը թույլատրված չէ ոչ մի դեպքում, մինչդեռ Լեհաստանում այն թույլատրվում է միայն այն դեպքում, երբ հղիությունը հետևում է սեռական բռնության կամ երբ կա վտանգ կնոջ առողջության համար։
2021 թվականի հունվարին Լեհաստանի Սահմանադրական դատարանը արգելեց աբորտները պտղի արատի դեպքում, որը մինչ այդ երկրում հղիության ընդհատման ամենատարածված պատճառն էր։
Այլ երկրներ ունեն ավելի մեղմ օրենքներ, սակայն նրանք չունեն իրավական պաշտպանություն, որը լիովին ապաքրեականացնում է աբորտը, լայն ծառայությունների մատչելիությունը, ազգային առողջապահական ապահովագրությունը կամ կառավարության կողմից ղեկավարվող տեղեկատվությունը այս հարցի վերաբերյալ։
Ըստ Եվրոպական աբորտի քաղաքականության ատլասի 2025 թվականի, ԵՄ մի շարք երկրներ քայլեր են ձեռնարկել անվտանգ աբորտների իրավունքը երաշխավորելու համար։ Օրինակ՝ Ֆրանսիան դա դարձրել է սահմանադրական իրավունք, մինչդեռ Լյուքսեմբուրգը և Նիդեռլանդները վերացրել են պարտադիր սպասման ժամանակահատվածները։
Սակայն այլ անդամ պետություններ գրանցել են նոր սահմանափակումներ, աբորտի ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ հետապնդումների աճ և այս թեմայի վերաբերյալ ապատեղեկատվության տարածում։
Կենտրոնի բաժանումը
Եվրոպական խորհրդարանը իր բանաձևը մշակել է որպես պատասխան «Իմ ձայնը, իմ ընտրությունը» Եվրոպական քաղաքացիների նախաձեռնությանը (ECI), որը հավաքել է 1,124,513 ստորագրություն բոլոր 27 երկրներում և խնդրել է բարելավել անվտանգ աբորտների հասանելիությունը Եվրոպայում։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ) գործիքներ են, որոնք թույլ են տալիս շարքային քաղաքացիներին դիմել ԵՄ կառույցներին՝ նոր օրենսդրություն առաջարկելու համար։
Եթե նախաձեռնությունը ստանում է առնվազն 1 միլիոն մարդու աջակցությունը ԵՄ առնվազն յոթ երկրներում, այն պետք է քննարկվի Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, մինչդեռ Եվրոպական հանձնաժողովն ունի ժամանակացույց՝ կամ օրենսդրական միջոցառումներ սահմանելու, կամ դրանք չանելու համար հիմնավորում ներկայացնելու համար։
Խորհրդարանի տեքստը, որը պարզաբանում է նրա դիրքորոշումը այս հարցում, ընդունվել է 358 ձայների կողմ, 202 դեմ և 79 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ։
Խորհրդարանի լիբերալները, սոցիալիստները և ձախակողմյան խմբերը քվեարկել են կողմ, մինչդեռ աջակողմյան և ծայրահեղ աջակողմյան խմբերը հիմնականում դեմ են եղել։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, որը խորհրդարանում ամենամեծն է, բաժանվել է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների միջև՝ կողմ և դեմ։
Բանաձևում Խորհրդարանը նաև վերահաստատել է իր կոչը՝ աբորտի իրավունքը ներառել ԵՄ Հիմնարար իրավունքների խարտիայում, խնդրանք, որն առաջին անգամ հաստատվել է Խորհրդարանի կողմից 2024 թվականի ապրիլին։
Կյանքի իրավունքի պաշտպան կազմակերպությունները քննադատել են բանաձևը։ Իտալական «Պրո Վիտա և Ֆամիգլիա» ՀԿ-ն այս մեխանիզմը անվանեց «աբորտի Էրազմուս» և դատապարտեց այն որպես «խթան, որը կդրդի պետություններին մրցակցել ԵՄ միջոցներ ներգրավելու համար՝ խթանելով անմեղ կյանքերի ճնշումը»։
