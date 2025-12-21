Օդեսայում` Ուկրաինայի վրա, Ռուսաստանի վերջին հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է ութի

Օդեսայի վրա ռուսական հարձակման հետևանքով զոհվել է ութ մարդ, վիրավորվել՝ 27-ը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը անօդաչու թռչող սարքերով թիրախավորել են Կասպից ծովում գտնվող ռուսական ռազմանավը և նավթային հարթակները։
Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով՝ ուրբաթ երեկոյան Ռուսաստանի կողմից Օդեսայի հարավային նավահանգստային քաղաքի վրա հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է ութի, իսկ 27-ը՝ վիրավորվել։
Ռուսաստանի կողմից գիշերային հարձակումների արդյունքում Ուկրաինայում արձակվել է ընդհանուր առմամբ 51 անօդաչու թռչող սարք և երեք «Իսկանդեր-Մ» բալիստիկ հրթիռ։
Պաշտոնյաների տվյալներով՝ Օդեսայում վիրավորներից մի քանիսը հարձակման ժամանակ ավտոբուսում էին։ Ըստ տեղեկությունների՝ բեռնատարներ են հրդեհվել, իսկ այլ տրանսպորտային միջոցներ նույնպես վնասվել են։
Օդեսա մարզի ղեկավար Օլեգ Կիպերը հայտնել է, որ նավահանգիստը հարվածվել է բալիստիկ հրթիռներով։
Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնել են, որ 51 անօդաչու թռչող սարքերից մոտ 30-ը «Շահեդ» տեսակի էին, և 31 անօդաչու թռչող սարքեր կամ խփվել են, կամ խցանվել են, ինչի հետևանքով գրանցվել է 20 հարված 15 վայրերում։
Ուկրաինան հարվածել է նավթագազային օբյեկտներին
Մյուս կողմից, Ուկրաինայի զինված ուժերը ուրբաթ օրը անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել են ռուսական «Օխոտնիկ» ռազմանավին, որը պարեկություն էր կատարում Կասպից ծովում՝ նավթագազային արդյունահանման և այլ օբյեկտների մոտակայքում, ասվում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի շաբաթ օրը Telegram-ում տարածված հայտարարության մեջ։
Հարվածվել է Կասպից ծովում գտնվող Ֆիլանովսկի նավթագազային հանքավայրի հորատման հարթակը, որը շահագործում է ռուսական նավթային հսկա «Լուկոյլ»-ը։
Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը նաև թիրախավորել են Ղրիմի Բելբեկ ռազմական օդանավակայանում գտնվող ռադարային համակարգը և երկու ռուսական Սու-27 ինքնաթիռներ, որոնք գտնվում են թերակղզում, որը Ռուսաստանը անօրինական կերպով բռնակցել է Ուկրաինային 2014 թվականին։
