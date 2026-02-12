12/02/2026

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատն արգելափակել է Թրամփի՝ Կանադայի դեմ սահմանած մաքսատուրքերը

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատն արգելափակել է Թրամփի՝ Կանադայի դեմ սահմանած մաքսատուրքերը:

Բանաձևն ուղարկվել է Սենատ, սակայն դրա օրենք դառնալու հավանականությունը փոքր է։

Ակնկալվում է, որ Թրամփը վետո կդնի բանաձևի վրա, եթե այն հաստատի վերին պալատը։

Փետրվարի 1-ին Թրամփը գործադիր հրաման է ստորագրել, որով Կանադայից ապրանքների ներմուծման համար սահմանվում է 25% մաքսատուրք։

Չկա որեւէ երաշխիք, որ Թրամփ-Նաթանյահու «գժտությունը» իմիտացիա չէ

Գերմանիան իր քաղաքացիներին կոչ է արել զգույշ լինել Թուրքիա մեկնելիս

Լեհաստանը չի միանա Թրամփի «Խաղաղության խորհրդի» աշխատանքներին այս պայմաններում․ վարչապետ

Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների «թույլատրելիության» մասին

Հայ քաղբանտարկյալների հարցով Ալիև – Վենս երկխոսություն չի ստացվել

ԱՄՆ – Ադրբեջան ռազմավարական գործընկերությունը Վաշինգտոն-Մոսկվա հարաբերություններում ի՞նչ «նրբերանգ» ունի

