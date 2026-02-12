ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատն արգելափակել է Թրամփի՝ Կանադայի դեմ սահմանած մաքսատուրքերը:
Բանաձևն ուղարկվել է Սենատ, սակայն դրա օրենք դառնալու հավանականությունը փոքր է։
Ակնկալվում է, որ Թրամփը վետո կդնի բանաձևի վրա, եթե այն հաստատի վերին պալատը։
Փետրվարի 1-ին Թրամփը գործադիր հրաման է ստորագրել, որով Կանադայից ապրանքների ներմուծման համար սահմանվում է 25% մաքսատուրք։
