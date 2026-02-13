Առաջնորդները ընդունում են, որ արագություն է պետք Եվրոպային՝ փակուղուց դուրս գալու համար, քանի որ Մակրոնը սահմանում է հունիսյան վերջնաժամկետ տնտեսական վերագործարկման համար։
Նախագահ Մակրոնը սահմանում է հունիսյան վերջնաժամկետ եվրոպական տնտեսության համապարփակ վերագործարկման համար և եվրոբոնդերը համարում է ծրագրի անբաժանելի մասը։
Եվրոպացի առաջնորդները երկարագության միությունը առաջարկեցին որպես եվրոպական տնտեսության վերագործարկման համար անհրաժեշտ տնտեսական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական փակուղուց դուրս գալու ամենաարագ միջոցը, մինչդեռ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ամառային վերջնաժամկետ սահմանեց լայն համաձայնագրի համար։
«Այսօր մենք որոշեցինք, որ մինչև հունիս մենք պետք է վերջնականապես որոշենք օրակարգը», – ասաց Մակրոնը ամրոցը լքելիս։ «Եթե հունիսին մենք չունենանք կոնկրետ հեռանկարներ և կոնկրետ առաջընթաց, մենք կշարունակենք ընդլայնված համագործակցությունը»։
Մինչդեռ ԵՄ-ն կառուցված է 27 անդամի կոնսենսուսի վրա, բարեփոխումների տեմպի վերաբերյալ հիասթափությունները հանգեցրին կոչերի՝ աշխատելու երկրների ավելի փոքր խմբերում, ինչը կնշանակեր եվրոպական քաղաքականության փոփոխություն՝ նախապատվությունը տալով գործողություններին և արագությանը միաձայնության փոխարեն։
Այսպես կոչված ընդլայնված համագործակցությունը ԵՄ պայմանագրերում իրավական դրույթ է, որը թույլ է տալիս առնվազն ինը երկրների միավորել ուժերը և առաջ մղել նախաձեռնությունները ինքնուրույն։ Այն ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց դեկտեմբերին, երբ ԵՄ առաջնորդները գործարկեցին Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու մեխանիզմը՝ առանց Հունգարիայի, Սլովակիայի և Չեխիայի Հանրապետության։
«Հաճախ մենք առաջ ենք շարժվում ամենադանդաղ արագությամբ, և ընդլայնված համագործակցությունը խուսափում է դրանից», – ամփոփիչ մամուլի ասուլիսում ասաց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
Ֆոն դեր Լեյենը ստուգեց երկու օրենսդրական փաստաթղթեր, որոնց համար կքննարկվի իրավական գործիքը՝ Խնայողական և ներդրումային միության առաջին փուլը, որի նպատակն է ստեղծել միջսահմանային համակարգ՝ մասնավոր խնայողությունները ռազմավարական նախագծերում մոբիլիզացնելու համար, և 28-րդ ռեժիմը, որի նպատակն է ստեղծել միասնական շրջանակ՝ ամբողջ դաշինքում ընկերություններ հիմնելու համար։
Խնայողական և ներդրումային միության համար ընդլայնված համագործակցությունը կարող է քննարկվել արդեն հունիսին, եթե մայրաքաղաքները «բավարար առաջընթաց» չգրանցեն, հավելեց նա։
Իր կողմից Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ասաց, որ ինքը «կաշխատի հնարավորինս խուսափել» երկու արագությամբ Եվրոպայի ի հայտ գալուց և միշտ կձգտի բոլոր 27 անդամ պետությունների միջև համաձայնության։
«Սա մեր առաջին նպատակն է», – ընդգծեց Կոստան: «Եթե այն չաշխատի, իհարկե, Լիսաբոնի պայմանագիրը մի քանի լուծումներ է առաջարկում: Դրանցից մեկը համագործակցության ընդլայնումն է»:
Ֆոն դեր Լեյենը կրկնեց այս միտքը: «Մի՛ սխալ հասկացեք, ես նախընտրում եմ 27-ը», – ասաց նա:
Փոփոխության անհամբերություն
Փակուղուց դուրս գալու ձգտումը կիսեցին նաև այլ առաջնորդներ, որոնք մասնակցեցին Բելգիայի արևելքում գտնվող Ալդեն Բիզեն ամրոցում կայացած հանդիպմանը, որը մեծապես կենտրոնացած էր մրցունակության վրա: Մայրաքաղաքները գնալով ավելի հուսահատվում են ԵՄ-ի և նրա հիմնական համաշխարհային մրցակիցների, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև աճող անդունդի պատճառով:
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, որը ձգտում էր Մակրոնի հետ միասնության կերպար ներկայացնել եվրապարտատոմսերի (համատեղ պարտք) և «Արտադրված է Եվրոպայում» նախընտրության վերաբերյալ հրապարակային անհամաձայնություններից հետո, խոսեց փոփոխություններ իրականացնելու «անհետաձգելիության ուժեղ զգացողության» մասին:
«Եվրամիությունը պետք է արագ և վճռականորեն գործի», – ասաց նա:
Հինգշաբթի օրը ավելի վաղ Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը երկու արագությամբ Եվրոպան անվանեց ներկայիս համատեքստում առաջ շարժվելու համապատասխան միջոց:
«Եթե դուք ինձ հարցնեիք հինգ կամ տասը տարի առաջ, ես կասեի՝ ոչ», – լրագրողներին ասաց Ֆրեդերիկսենը։ «Հիմա դուք ինձ հարցնում եք այսօր, և այդ ժամանակ ես կասեի՝ այո»։
«Մի քանի (երկրներ) կարող են խոչընդոտել Եվրոպային անել այն, ինչ ճիշտ է Եվրոպայի համար, և ես կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք կառավարություններ, որոնք ռուսամետ են և իրականում դեմ են Եվրոպային», – հավելեց դանիացի առաջնորդը՝ նշելով, որ անընդունելի է, որ «մենք չենք անում այն, ինչ անհրաժեշտ է Եվրոպայի համար մեկ կամ երկու երկրի պատճառով»։
Իսպանացի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը նույնպես աջակցություն հայտնեց։
Հետագա խրախուսանքը ստացավ Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագիից, որը հեղինակել է մրցունակության վերաբերյալ խիստ ազդեցիկ զեկույց և մասնակցել է հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովին որպես հատուկ հյուր։
ԵՄ պաշտոնյան ասաց, որ առաջնորդներին ուղղված իր ելույթի ժամանակ Դրագին խորհուրդ տվեց ուսումնասիրել ընդլայնված համագործակցության կիրառումը՝ «ավելի արագ շարժվելու» համար այնպիսի բարձր առաջնահերթության ոլորտներում, ինչպիսիք են Խնայողական և ներդրումային միությունը, միասնական շուկան և էներգակիրների գները։
Երկարագությամբ Եվրոպան բնույթով վիճելի է, քանի որ այն անդամ պետություններին բաժանում է տարբեր լիգաների, բայց այն, շատ առումներով, արդեն իրականություն է։ Եվրագոտին և Շենգենյան գոտին երկաստիճան համակարգի ամենաակնառու օրինակներն են։
Ուկրաինայի վարկից առաջ ընդլայնված համագործակցությունն օգտագործվել էր Եվրոպական դատախազության (EPPO) ստեղծման, միասնական արտոնագրի ներդրման և ամուսնալուծության մասին օրենսդրության ներդաշնակեցման համար։
Բացի այս կառույցներից, որոնք հիմնված են իրավական կանոնադրությունների վրա, եվրոպական երկրները պարբերաբար միավորվում են ոչ ֆորմալ խմբավորումներում՝ ընդհանուր շահերը պաշտպանելու համար, ինչպիսիք են «Խնայողական քառյակը» և «Համախմբվածության բարեկամները» բյուջետային բանակցությունների ժամանակ: Վայմարյան եռանկյունին, MED9-ը, Վիշեգրադի խումբը և Սկանդինավյան-Բալթյան ութնյակը այլ օրինակներ են։
Անցյալ ամիս Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Նիդեռլանդների, Լեհաստանի և Իսպանիայի ֆինանսների նախարարները ստեղծեցին նոր կոալիցիա, որը կոչվում է E6, որպեսզի առաջ մղեն «վճռական գործողություններ և արագ առաջընթաց» չորս ռազմավարական ոլորտներում, այդ թվում՝ պաշտպանության և մատակարարման շղթաներում։
«Մենք խթան ենք տալիս, և այլ երկրներ կարող են միանալ մեզ», – ասաց Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Լարս Քլինգբեյլը՝ բաց հրավեր ուղարկելով։
