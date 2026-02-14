14/02/2026

News

Գագիկ և Ջավահիր Ծառուկյաններին մեղադրանք է առաջադրվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 14/02/2026 1 min read
Gagik Tsarukyan

ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին և Ջավահիր Ծառուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել դատական արգելքը շրջանցելու և Բուլղարիայում ընկերության բաժնեմասերը 23,85 մլն եվրոյով վաճառելու համար:

Այս մասին տեղեկանում ենք «Դատալեքս» դատական տեղեկատվական համակարգից:

Մեղադրական եզրակացության համաձայն, Գագիկ Ծառուկյանին և Ջավահիր Ծառուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 507-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ կայացման պահից օրինական ուժի մեջ մտած դատական այլ ակտ չկատարելու համար:

Հիշեցնենք՝ 2025-ի նոյեմբերի 28-ին, Գլխավոր դատախազությունից «Հայկական ժամանակ»-ի հարցմանն ի պատասխան՝ տեղեկացրել էին, որ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացված ուսումնասիրության նախնական արդյունքների ամփոփումից հետո՝ 2023 թվականի օգոստոսի 4-ին, Հակակոռուպցիոն դատարան է ներկայացրել «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցի հարուցման կապակցությամբ հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին» դիմում:

Նշված դիմումով Գլխավոր դատախազությունը, ի թիվս այլնի, խնդրել է դատարանին արգելել Գագիկ Ծառուկյանին և նրա կնոջը Բուլղարիայի Հանրապետությունում գրանցված «Գոռնա բանյա շշալցման ընկերություն» ՍՊ ընկերության 98.03 տոկոս բաժնեմասի տնօրինման հետ կապված որևէ գործողության կատարումը:

Դատարանը բավարարել էր դատախազության դիմումը՝ արգելելով նշված ընկերության 98.03 տոկոս բաժնեմասի տնօրինման հետ կապված որևէ գործողության կատարումը: Ծանուցումը 2023 թվականի օգոստոսի 24-ին առձեռն հանձնված է եղել Գագիկ Ծառուկյանին:

331274

Բաց մի թողեք

avto goghutyun
1 min read

Երևանում գողացել են «Mercedes»-ի հայելիներ, թողել տելեգրամյան հասցե, իսկ վերադարձնելու համար պահանջել են 1600 ԱՄՆ դոլար

13/02/2026 infomitk@gmail.com
Haypost
1 min read

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի պաշտոնյան կատարել է ընդհանուր 568.000 դրամի հափշտակություն

13/02/2026 infomitk@gmail.com
Armen Charchyan
1 min read

Խուզարկում են Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակը

13/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

eu love leyen e1771060038726
1 min read

Հարգելի ԵՄ հանձնակատար, դուք կլինե՞ք իմ Վալենտինը

14/02/2026 infomitk@gmail.com
em eu fon e1766218937320
1 min read

Եվրոպայի բաց սահմանների երազանքները հանդիպում են գերմանական կոշտ քաղաքականությանը

14/02/2026 infomitk@gmail.com
EU EM Hungary Budapest e1765712479143
1 min read

Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը ոստիկանություն է ներկայացրել «մեղրի թակարդի սեքս-տեսանյութի» սկանդալի վերաբերյալ հաղորդումը

14/02/2026 infomitk@gmail.com
eu em 3 e1765953519534
1 min read

Անտոնիո Կոստան հետ է քաշում Եվրոպայի մասին բանավեճը՝ ասելով, որ դա «խնդիր չէ»

14/02/2026 infomitk@gmail.com