Հունգարիան արգելափակում է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը՝ վնասված խողովակաշարի շուրջ լարվածության սրման պատճառով։
Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը մեղադրում է Ուկրաինային դիվերսիայի մեջ և ասում, որ իր երկիրը կարգելափակի Կիևի համար ֆինանսական օգնությունը մինչև ռուսական նավթի տարանցման վերսկսումը: Կարևոր ընտրություններից առաջ Բուդապեշտը ուժեղացնում է իր հակաուկրաինական հռետորաբանությունը:
Հունգարիան հայտարարել է, որ կարգելափակի Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի արտակարգ վարկը՝ մեղադրելով պատերազմից տուժած երկրին ռուսական նավթի տարանցման համար օգտագործվող վնասված խողովակաշարի պատճառով «շանտաժի» մեջ, ինչը սրում է ապրիլին կայանալիք ընդհանուր ընտրություններից առաջ բախումը:
Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն ասել է, որ Կիևը, Բրյուսելը և ընդդիմադիր ուժերը համակարգված աշխատում են՝ քաղաքական պատճառներով խափանելու էներգետիկ հոսքերը կարևոր քվեարկությունից առաջ, որի ժամանակ վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հարցումներում երկնիշ թվով հետ է մնում:
«Մենք արգելափակում ենք Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի ԵՄ վարկը մինչև Դրուժբա խողովակաշարով Հունգարիա նավթի տարանցման վերսկսումը», – ուրբաթ օրը սոցիալական ցանցերում գրել է Սիյարտոն:
«Ուկրաինան շանտաժի է ենթարկում Հունգարիային՝ Բրյուսելի և հունգարական ընդդիմության հետ համակարգված կերպով դադարեցնելով նավթի տարանցումը՝ Հունգարիայում մատակարարման խափանումներ ստեղծելու և ապրիլի 12-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ վառելիքի գները բարձրացնելու համար»։
Ավելի վաղ երեք դիվանագետներ Euronews-ին ասել էին, որ Հունգարիայի ներկայացուցիչը առարկություններ է ներկայացրել ԵՄ դեսպանների դռնփակ հանդիպման ժամանակ ուրբաթ օրը։
Բուդապեշտը դեկտեմբերին կայացած գագաթնաժողովում Սլովակիայի և Չեխիայի հետ միասին բանակցել է բացառության շուրջ, ինչը նշանակում է, որ երեք երկրներն ազատված են ԵՄ բյուջեով ապահովված ընդհանուր պարտքով ֆինանսավորվող վարկին ֆինանսական մասնակցությունից։
Հունգարիայի կողմից արգելափակված օրենսդրական նախագիծը ենթակա է միաձայնության, քանի որ այն փոփոխում է ԵՄ բյուջեի կանոնները՝ թույլ տալով վարկ վերցնել ԵՄ անդամ չհանդիսացող Ուկրաինային։
Մյուս երկու կանոնակարգերը, որոնք սահմանում են օգնության կառուցվածքը և պայմանները, հաստատվել են ուրբաթ օրը առանց որևէ խնդրի, քանի որ դրանց անհրաժեշտ է միայն որակյալ մեծամասնություն։
Դեսպանները մտադիր են վերադառնալ այս հարցին, հենց որ Հունգարիայի պահուստը վերացվի, ինչը հաճախ պատահում է, երբ Բուդապեշտը փորձում է բանակցել վերջին րոպեի զիջումների շուրջ։
Եռամասից բաղկացած փաթեթն արդեն հաստատվել է Եվրախորհրդարանի կողմից և սպասում էր անդամ պետությունների վերջնական հաստատմանը: Չափազանց հազվադեպ է, որ օրենսդրությունը խափանվի գործընթացի այս ուշ փուլում, հատկապես այն բանից հետո, երբ ԵՄ առաջնորդներն իրենք համաձայնեցին դրան։
Էներգետիկ վեճը՝ նոր լարվածության կենտրոնում
Հունգարիայի և Ուկրաինայի միջև լարվածությունը կտրուկ սրվել է, քանի որ Օրբանը խստացրել է իր հռետորաբանությունը քարոզարշավի ընթացքում: Վարչապետը, որը վերընտրվելու է, հաճախ է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին ներկայացրել որպես փող մուրացող և ենթադրել, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին անխուսափելիորեն կհանգեցնի ավելի մեծ պատերազմի։
Սակայն վերջին վեճը տեղի է ունեցել Հունգարիան Ռուսաստանին Ուկրաինայի միջոցով կապող խողովակաշարի վնասման հետևանքով: Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանի «Դրուժբա» խողովակաշարը վնասվել է ռուսական հարվածից հետո, և դա ազդել է տարանցման վրա։
Այնուամենայնիվ, Բուդապեշտը պնդում է, որ մեղավոր է Ուկրաինան՝ մեղադրելով նրան այն վերականգնելու համար բավարար միջոցներ չձեռնարկելու մեջ: Ուկրաինան հերքում է մեղադրանքները։ Եվրոպական հանձնաժողովը հաջորդ շաբաթ արտակարգ նիստ է հրավիրել՝ ճգնաժամի սրման հետ կապված իրավիճակը քննարկելու համար, չնայած Բրյուսելը նավթի պաշարների հետ կապված անմիջական ռիսկ չի տեսնում Հունգարիայի համար։
Ուկրաինան ինքնին դժվար ձմեռ է ապրում՝ զրոյից ցածր ջերմաստիճաններով։ Ռուսաստանի կողմից հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով անընդհատ հարվածները նշանակում են, որ նրա էներգետիկ ենթակառուցվածքների մեծ մասը ոչնչացվել է և չի կարող բավարարել քաղաքացիների ջեռուցման կարիքները։
Քայլը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն շտապում է Ուկրաինային ֆինանսական աջակցություն տրամադրել՝ այն ջրի երեսին պահելու համար մինչև գարուն, որը նախագահ Զելենսկու կողմից սահմանված վերջնաժամկետն էր, ով զգուշացրել էր ծանր ֆինանսական հետևանքների մասին, մինչդեռ Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթ էր առաջ քաշել՝ որպես պատիժ նրա լայնածավալ ներխուժման համար, որը հաջորդ շաբաթ մտնում է իր չորրորդ տարին։
Ուրբաթ օրը դեսպաններին չհաջողվեց համաձայնության գալ պատժամիջոցների վերաբերյալ։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հաջորդ շաբաթ Կիևում կլինեն՝ Ուկրաինային խորհրդանշական աջակցություն ցուցաբերելու համար՝ նշելու այդ մռայլ իրադարձությունը։
