ԵՄ հանձնաժողովը «պարզաբանում» է պահանջում Սպիտակ տնից՝ Գերագույն դատարանի սակագնային որոշումից հետո

ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումը կասկածի տակ է դնում անցյալ ամռանը կնքված ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը՝ անցյալում վճարված սակագներից մինչև ապագա ներդրումային պարտավորությունները։ Հանձնաժողովը հայտարարում է, որ ուշադիր վերանայում է որոշումը։
Եվրոպական հանձնաժողովը պարզաբանում է փնտրում Սպիտակ տնից՝ այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Գերագույն դատարանը չեղյալ հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված լայնածավալ սակագները՝ մի կարևոր որոշմամբ, որը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Եվրամիության վրա։
Դատարանը որոշել է, որ Թրամփը գերազանցել է իր լիազորությունները՝ սակագներ սահմանելով ԱՄՆ մտնող գրեթե բոլոր ապրանքների վրա՝ միայն ազգային արտակարգ իրավիճակների համար օգտագործվող օրենքի համաձայն, ինչը հարցեր է առաջացնում ԵՄ-ի և Վաշինգտոնի կողմից անցյալ ամռանը կնքված համաձայնագրի կենսունակության վերաբերյալ։
«Մենք սերտ կապի մեջ ենք մնում ԱՄՆ վարչակազմի հետ՝ պարզաբանումներ ստանալու համար այն քայլերի վերաբերյալ, որոնք նրանք մտադիր են ձեռնարկել այս որոշմանն ի պատասխան», – ուրբաթ օրը որոշման հրապարակումից հետո հայտարարեց Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը։
ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է անցյալ տարվա հուլիսին Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից, սահմանում է ԵՄ արտահանման վրա ընդհանուր 15% սակագին, միաժամանակ զրոյացնելով ամերիկյան արդյունաբերական ապրանքների վրա մաքսատուրքերը՝ համաձայնագրով, որը գործում է Վաշինգտոնի օգտին։
Գործարքի շրջանակներում Բրյուսելը նաև պարտավորվել է մինչև 2028 թվականը գնել 750 միլիարդ դոլարի ամերիկյան էներգետիկ արտադրանք և ներդնել 600 միլիարդ դոլար ԱՄՆ-ի ռազմավարական ոլորտներում։
Որոշումը կասկածի տակ է դնում համաձայնագրի վավերականությունը՝ սկսած եվրոպական ընկերությունների կողմից արդեն վճարված մաքսատուրքերից մինչև ապագա պարտավորությունները։
«Մենք հաշվի ենք առնում ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումը և ուշադիր վերլուծում ենք այն», – հավելել է Հանձնաժողովի խոսնակը։
ԵՄ – ԱՄՆ համաձայնագիրը քննադատվում է որպես անհավասարակշիռ
Գերագույն դատարանի որոշումը, հավանաբար, լուրջ հարցեր կառաջացնի ինչպես համաձայնագրի կայունության, այնպես էլ ԵՄ ընկերությունների կողմից արդեն վճարված մաքսատուրքերի օրինականության վերաբերյալ։
Ուրբաթ օրը վեց կողմ, երեք դեմ ձայների հարաբերակցությամբ կայացված որոշմամբ ԱՄՆ բարձրագույն դատարանը հայտարարել է, որ Թրամփը չի կարող օրինականորեն արդարացնել տնտեսական արտակարգ իրավիճակի հիմքով լայնածավալ մաքսատուրքերի կիրառումը։
Որոշումը վերաբերում է այսպես կոչված «փոխադարձ» մաքսատուրքերին, որոնք Թրամփը սահմանել էր անցյալ տարի Ազատագրման օրը։ Այն չի վերաբերում ոլորտային միջոցառումներին, այդ թվում՝ պողպատի և ալյումինի վրա ներկայումս սահմանված 50% մաքսատուրքերին։
Որոշումը նաև կասկածի տակ է դնում Եվրոպայում համաձայնագրի լիարժեք իրականացումը։
Եվրախորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի նախագահ Բերնդ Լանգեն երկուշաբթի օրը հրավիրել է արտակարգ նիստ՝ որոշման հետևանքները գնահատելու համար, քանի որ պալատը պատրաստվում է քվեարկել անցյալ ամռանը կնքված համաձայնագրի իրականացման վերաբերյալ։
ԵՄ օրենսդիրները ներկայումս փնտրում են փոփոխություններ, որոնք թույլ կտան դաշինքին դադարեցնել գործող համաձայնագիրը 2028 թվականին կամ կասեցնել այն, եթե Թրամփը կրկին սպառնա ԵՄ տարածքային ամբողջականությանը, ինչպես նա արեց Գրենլանդիայի հարցում հունվարին։
Գործարքի շուրջ ստեղծված անորոշությունը կարող է Եվրախորհրդարանի անդամներին դրդել հետաձգել քվեարկությունը։ Որոշումը անորոշություն է ավելացնում եվրոպական ընկերությունների համար, որոնք կարող են տեսնել սակագնային ռեժիմի էական փոփոխություն կամ նույնիսկ իրավունք ունենալ փոխհատուցման։
Այնուամենայնիվ, այն կարող է նաև իրավական անորոշություն ստեղծել արտահանողների համար, ովքեր անորոշ են, թե որ պայմաններն են կիրառվում։
«Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում գտնվող բիզնեսները կախված են առևտրային հարաբերությունների կայունությունից և կանխատեսելիությունից», – ասաց խոսնակը: «Հետևաբար, մենք շարունակում ենք պաշտպանել ցածր սակագները և աշխատել դրանք նվազեցնելու ուղղությամբ»:
