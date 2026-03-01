01/03/2026

Իրանը նոր հրթիռային ալիք է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 01/03/2026 1 min read

Իրանի զինված ուժերը (IRB) նոր հրթիռային հարձակում են սկսել Իսրայելի դիրքերի վրա, մարտի 1-ին հաղորդել է Իրանի պետական ​​հեռարձակողը՝ Իրանի հեռարձակման կորպորացիան (IRIB):

«Իրանը հրթիռների նոր ալիք է արձակել», – գրել է պետական ​​հեռուստաալիքը Telegram-ում՝ կից քարտեզի հետ միասին, որը ցույց է տալիս Իսրայելի այն տարածքները, որտեղ հայտարարվել են օդային հարձակման ազդանշաններ:

Ազդանշանները հնչում են Թել Ավիվում և Երուսաղեմում, ինչպես նաև այլ վայրերում: Հարվածը հասցվել է անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով, չնայած թիրախավորված կոնկրետ թիրախները չեն բացահայտվել:

Տեսանյութն՝ այստեղ

