Ռումինիային միանալը թույլ կտա Մոլդովային ավելի արագ միանալ ԵՄ-ին․ նախագահ․ Լուսանկար

Ռումինիային միանալը թույլ կտա Մոլդովային ավելի արագ միանալ ԵՄ-ին․ նախագահ

Մոլդովայի՝ Ռումինիային միանալը թույլ կտա Քիշնեւին ավելի արագ դառնալ Եվրամիության անդամ, ասել է երկրի նախագահ Մայա Սանդուն։

«Սա մեզ թույլ կտա ավելի արագ միանալ ԵՄ-ին և կարող է օգնել մեզ», – «Le Monde»-ին տված հարցազրույցում ասել է Սանդուն, որը նաև Ռումինիայի քաղաքացիություն ունի։

Նա նշել է, որ «նման որոշումը պետք է կայացնի քաղաքացիների մեծամասնությունը»։

Խոսելով ԵՄ-ին միանալու այլընտրանքային ուղիների մասին՝ Սանդուն նշել է, որ կքննարկի համայնքին միանալու հարցը՝ առանց չճանաչված Մերձդնեստրի։ «Սա հնարավոր լուծում է», – ասել է Սանդուն։

