06/03/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն դառնորեն կզղջա միջազգային ջրերում իրանական նավը խորտակելու համար. Արաղչի

infomitk@gmail.com 05/03/2026 1 min read

ԱՄՆ-ն կզղջա միջազգային ջրերում իրանական նավը խորտակելու համար: Այս մասին «X»-ի իր միկրոբլոգում գրել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին:

«ԱՄՆ-ն հանցագործություն է կատարել ծովում՝ Իրանի ափերից 2000 մղոն հեռավորության վրա:

Դենա նավը անձնակազմի 130 անդամներով հարվածի է ենթարկվել միջազգային ջրերում առանց նախազգուշացման: Հիշե՛ք իմ խոսքերը. ԱՄՆ-ն դառնորեն կզղջա իր ստեղծած նախադեպի համար»,- գրել է նախարարը:

Հիշեցնենք՝ Շրի Լանկայի փոխարտգործնախարար Արուն Հեմաչանդրան հայտարարել է, որ 80 մարդ զոհվել է. զոհերի թիվը գերազանցում է 100-ը, սակայն մարմինների մի մասը դեռևս դուրս չի բերվել:

