06/03/2026

EU – Armenia

Այաթոլլան պահանջել է սպանել Դոնալդ Թրամփին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/03/2026 1 min read

Իրանում մեծ այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլին հատուկ կրոնական հրովարտակ՝ ֆեթֆա է արձակել, որով պատգամել է բոլոր մահմեդական հավատացյալներին «հեղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի արյունը», այսինքն՝ սպանել Թրամփին։

Այս մասին հայտնում է Tasnim լրատվական գործակալությունը։ Նա դա հայտարարել է մահմեդական հավատացյալի կրոնական պարտքը, որը պետք է իրականացնի իսլամի առաջ։

«Այաթոլլա Խամենեիի բացակայությունն անտանելի է։ Եթե կա գոնե դույզն ինչ տառապանք եւ ցավ, ապա ճանապարհին ձեզ անհամար գանձեր կսպասեն։ Մեր երկիրը մեր պատիվն է։ Սիոնիստների եւ Թրամփի արյան հեղումը Իմամ Մահդեիի այժմյան պահանջն է»,- հայտարարել է այաթոլլա Աբդուլլա Ջավադի Ամոլին։

Այաթոլլան պահանջել է սպանել Դոնալդ Թրամփին

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն դառնորեն կզղջա միջազգային ջրերում իրանական նավը խորտակելու համար. Արաղչի

05/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի որոշումը՝ հարվածել Իրանին հակաօրինակա՞ն է․ Սենատի արձագանքը

05/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում ԱՄՆ-ի նախաձեռնած գործողության մեկնարկից ի վեր զոհվել է 1114 քաղաքացիական անձ, տուժել՝ 6000-ը

05/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դէկավվա» հիմնադրամը մեկնարկում է «Ծաղկեցրու» արշավը՝ գյուղաբնակ կանանց հզորացման համար. Լուսանկարներ

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր պատերազմ, նույն թուլություն. Թրամփի գաղափարախոսական պատերազմը Եվրոպայի դեմ

05/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ երկրները պաշտպանում են Կիպրոսը Հունաստան-Թուրքիա լարվածության վերսկսման ֆոնին

05/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպոլը հայտարարում է, որ ԵՄ-ում ահաբեկչական սպառնալիքը մեծացել է` Իրանի պատճառով

05/03/2026 infomitk@gmail.com