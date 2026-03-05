«Այդ դեպքում եվրոն կփլուզվի». Մասնագետները զգուշացնում են Իրանի հետ երկարատև պատերազմի մասին

Թրամփը Իրանի պատերազմին տվել է չորս շաբաթ։ Սակայն, եթե հակամարտությունը ձգձգվի, տնտեսագետները զգուշացնում են, որ եվրոն կարող է փլուզվել, իսկ հայտնի տնտեսագետ Դանիել Շտելտերը ավելի հեռուն է գնում՝ կանխատեսելով լիակատար անկում։
Փետրվարի վերջից Իրանում սկսված պատերազմը առաջացրել է էներգիայի գների ցնցում և ազդել նավթի, բենզինի, դիզելային վառելիքի և գազի վրա։
Սպառողների և էներգատար արդյունաբերությունների, ինչպիսիք են քիմիական նյութերը և պողպատը, համար բարձր գները նույնպես ճնշում են գործադրում Գերմանիայի տնտեսության վրա, որն արդեն իսկ ճնշման տակ է ոչ իդեալական տնտեսական կանխատեսումների պատճառով։
Այժմ եվրոն, որի ներկայիս արժեքը կազմում է մոտ 1.16 դոլար, նույնպես տուժում է։ Եվրոն կարող է հատկապես ծանր հարված ստանալ, եթե իրականանա Իրանի պատերազմի սցենարը, որը կտևի զգալիորեն ավելի երկար, քան ԱՄՆ նախագահի կողմից հայտարարված «չորս շաբաթը»։
Տնտեսագետ Դանիել Շտելտերը զգուշացնում է, որ «արդեն իսկ կառուցվածքային առումով թույլ եվրոն՝ ցածր աճի, բարձր պարտքի և քաղաքական անհամաձայնության պատճառով, կհայտնվի լրացուցիչ ճնշման տակ, քանի որ կապիտալը կհոսի դեպի անվտանգ համարվող դոլարային ներդրումներ», – ասել է նա Euronews-ին։
ING բանկի գլխավոր տնտեսագետ Կարստեն Բժեսկին զգուշացնում է, որ «նման սցենարի դեպքում դոլարը առաջինը կբարձրանա, իսկ եվրոն ավելի կիջնի»։
Եվրոյի համար ամենավատ սցենարը տեղի կունենա Մերձավոր Արևելքում տարածաշրջանային լարվածության կայուն աճի դեպքում, որը կազդի Եվրոպայի վրա՝ ազդելով էներգետիկ ոլորտի զանգվածային խափանումների վրա։
Ճգնաժամի ռեժիմում ներդրողներն ավելի հավանական է, որ կթողնեն բաժնետոմսերը և կփախչեն «անվտանգ ապաստարաններ», ինչպիսին է ԱՄՆ դոլարը։ Քանի որ ավելի շատ դոլարի հետ կապված բաժնետոմսեր են գնվում, դոլարը ավելի արժեքավոր է դառնում, և եվրոն անկում է ապրում։
Բժեսկին Euronews-ին ասել է, որ «եթե Հորմուզի շրջափակումը տևի ավելի երկար, այսինքն՝ մի քանի շաբաթ, նավթի գինը կարող է նաև բարձրանալ մինչև 100 դոլար մեկ բարելի համար [կամ] ավելի։ Նման սցենարի դեպքում դոլարը առաջինը կբարձրանա, իսկ եվրոն ավելի կիջնի։ Հավանաբար՝ մինչև մոտ 1.10 դոլար մեկ եվրոյի համար»։
Այս դեպքում եվրո-ամերիկյան դոլար փոխարժեքը կարող է իջնել մինչև 1.10-1.12 դոլար կամ շատ ավելի ցածր։ Դա կնշանակի դոլարի նկատմամբ արժեքի զգալի կորուստ՝ մոտ 5%-8%։
ԱՄՆ-ում արձակուրդը, ներառյալ հյուրանոցները, ավիատոմսերն ու գնումները, նույնպես կթանկանա, և ներմուծվող ապրանքները, ինչպիսիք են նավթը, էլեկտրոնիկան և հումքը, հետևաբար ավելի թանկ կարժենան եվրոյի վերածվելիս։
Առաջիկա շաբաթներին 5%-8% անկումը կլինի ամենացածր մակարդակը 2022-23 թվականների էներգետիկ ճգնաժամից ի վեր, որը առաջացել էր Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման հետևանքով։
Այս զարգացումը «պարտադիր չէ, որ նշանակի անկում» Գերմանիայում, «սակայն այս ամենավատ սցենարը կլինի հսկայական խոչընդոտ ներկայումս ի հայտ եկող աճի համար», – բացատրում է Բժեսկին։
Շտելտերը նույնիսկ կանխատեսում է ավելի խորը անկում
«Վատագույն դեպքում, կարծում եմ, եվրոն կարող է զգալիորեն իջնել 2022-23 թվականների ճգնաժամի ամենացածր մակարդակից և այդ պահին ժամանակավորապես ցածր լինել դոլարի հետ համարժեքությունից, այսինքն՝ 0.90-ից 0.95 դոլար մեկ եվրոյի համար սցենարով»։
Մյուս կողմից, տնտեսագետ Դանիել Շտելտերը վատագույն դեպքում հատկապես ծանր հետևանքներ է տեսնում Գերմանիայի համար, ինչպիսիք են մի քանի ամիս տևող շրջափակումը, երկարատև պատերազմը, կարևորագույն ենթակառուցվածքների ոչնչացումը։
«Էներգիայի բարձր գները գործում են որպես լրացուցիչ հարկ, որը նվազեցնում է սպառումը և ներդրումները։ Արդեն թույլ արդյունաբերական երկրները, ինչպիսին է Գերմանիան, խորը անկման մեջ կընկնեն՝ ամբողջ եվրոգոտին՝ առնվազն տեխնիկական անկման մեջ», – բացատրեց Շտելտերը։
Շտելտերի կանխատեսումն այն է, որ էներգախնայող ոլորտներում՝ քիմիական նյութեր, պողպատ, ավտոմոբիլային և մեխանիկական ճարտարագիտություն, շահույթի մարժաները կփլուզվեն: Եվրոպական ինդեքսները, հավանաբար, «շատ ավելի կտրուկ կնվազեն, քան ԱՄՆ շուկաները»:
«Էներգիա մուտք գործելու, արդյունաբերություն դուրս գալու» բիզնես մոդելը կրկին կենթարկվի ճնշման:
Ստագֆլյացիան՝ բարձր գնաճը, զուգորդված թույլ աճի հետ, կարող է վաճառքի ալիք առաջացնել գերմանական DAX-ում, քանի որ խուճապի մատնված ներդրողները շտապում են միաժամանակ վաճառել բաժնետոմսերը:
Ավելի երկար շրջափակումը կստեղծի անհավասարակշռություն տոկոսադրույքների և պարտատոմսերի շուկաներում:
«Ի վերջո, ԵԿԲ-ն ստիպված կլինի ավելի ուժեղ միջամտել շուկայում՝ նոր պարտքային ճգնաժամ կանխելու համար», – ասում է Շտելտերը:
Սա պայմանավորված է նրանով, որ «երկարաժամկետ անվանական եկամտաբերությունը սկզբում կարող է աճել գնաճի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով, բայց միևնույն ժամանակ, բարձր պարտք ունեցող երկրների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի, լարվածությունը կաճի ռիսկի պարգևավճարների աճի պատճառով»։
Նույնիսկ «ծայրահեղ գնային թռիչքներ» հնարավոր են, զգուշացնում է Շտելտերը, լարվածության այնպիսի սրացման դեպքում, ինչպիսիք են տանկերների վրա հարձակումները կամ ենթակառուցվածքների ֆիզիկական վնասը։
Այդ դեպքում էներգետիկ ոլորտում տեղի կունենա այսպես կոչված «էներգետիկ սև կարապի» իրադարձություն՝ հեռահար հետևանքներով, ինչպիսիք են մատակարարման հանկարծակի խափանումները կամ գների պայթյունները, որոնք կցնցեն համաշխարհային տնտեսությունը։
«Նման ցնցումը կվերակենդանացնի ռացիոնալացման, արտադրության դադարեցման և արդյունաբերության արտասահման տեղափոխման վերաբերյալ բանավեճը», – ասում է Շտելտերը։
Արտահանումը նույնպես կարող է փլուզվել՝ չնայած բարենպաստ եվրոյին, որը տեսականորեն ավելի էժան է դարձնում գերմանական արտահանումը։
Պատճառը՝ համաշխարհային պահանջարկը փլուզվում է, քանի որ էներգիայի բարձր գները ծանրաբեռնում են համաշխարհային տնտեսությունը որպես ամբողջություն, հատկապես էներգակախյալ երկրներում, ինչպիսիք են Չինաստանը, Հնդկաստանը և ԱՄՆ-ն։
Արդյունքում, այնտեղի ձեռնարկատերերը ավելի քիչ գումար են ծախսում, ինչը նշանակում է ավելի քիչ պատվերներ Գերմանիայի արդյունաբերության համար։
Եվրագոտու կայունությունը վտանգվա՞ծ է
Եվրոպական կենտրոնական բանկը (ԵԿԲ) կարող է դժվարին դիլեմայի առաջ հայտնվել։ Այն ունի իրավական մանդատ՝ միջնաժամկետ հեռանկարում գնաճը մոտ 2%-ի վրա պահելու համար։
Եթե Իրանի հետ պատերազմը կարճ տևի, տնտեսությունը սատարելու համար այն ստիպված կլինի իջեցնել տոկոսադրույքները. ցածր տոկոսադրույքները վարկերը դարձնում են ավելի բարենպաստ՝ սա կարող է խթանել ներդրումները և սպառումը։
Սակայն եթե Իրանի հետ պատերազմը ավելի երկար տևի, ԵԿԲ-ի համար խնդիր է առաջանում. այդ դեպքում ԵԿԲ-ն չի կարողանա իջեցնել տոկոսադրույքները որպես տնտեսական օգնություն՝ գնաճի վերադարձի պատճառով, փոխարենը ստիպված կլինի դադարեցնել կամ նույնիսկ բարձրացնել տոկոսադրույքները։
Այդ դեպքում եվրոն, հավանաբար, կմնա ճնշման տակ։ Միևնույն ժամանակ, տնտեսությունը կկորցնի իր թափը. ամենավատ դեպքում լճացումը և անկումը անխուսափելի կլինեն։ Սա կհանգեցնի կապիտալի փախչմանը Եվրոպայից։
«Էներգիայի գների բարձրացումը մաթեմատիկորեն կբարձրացնի եվրագոտում գնաճի մակարդակը առնվազն լրացուցիչ մեկ տոկոսային կետով, եթե գները մնան բարձր մի քանի ամիս», – բացատրեց Ստելտերը։
«Քաղաքական առումով, աճում է ճնշումը՝ ցածր տոկոսադրույքների և պարտատոմսերի գնման միջոցով աջակցելու բարձր պարտք ունեցող երկրներին։ Սա ԵԿԲ-ին ավելի է դնում գաղտնի պետական ֆինանսավորման դերում, ինչը ես տարիներ շարունակ նշել եմ»։
«Իմ նախորդ փաստարկի տրամաբանությամբ, նման հակամարտությունը մեծացնում է կասկածները եվրոգոտում ներկայիս դրամավարկային կարգի երկարաժամկետ կայունության վերաբերյալ», – շարունակեց նա։
Արագ ավարտը երջանիկ ավա՞րտ է
Իրանական պատերազմի արագ դեէսկալացիան և Մերձավոր Արևելքում 4-5 շաբաթից ոչ ավելի տևող հակամարտությունը կարող են եվրոն վերադարձնել մի փոքր ավելի լավ ուղու վրա։ Մինչ այժմ լիովին անհասկանալի է, թե երբ և ինչպես կավարտվի Իրանի պատերազմը։
Իրանում և իրանական ղեկավարության կողմից այսպես կոչված «ռեժիմի փոփոխության» դեմ մեծ դիմադրությունը, վատագույն դեպքում, կարող է ամիսներով ձգձգել հակամարտությունը։
«Խնդիր չի լինի, եթե հակամարտությունն ավարտվի մի քանի շաբաթից, և Սաուդյան Արաբիայի և Կատարի կարևորագույն էներգետիկ ենթակառուցվածքները զգալիորեն չվնասվեն», – եզրափակեց Ստելտերը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ երկրները մերժում են Ուկրաինայի «հետադարձ» անդամակցությունը և կոչ են անում հուսալի տարբերակների
Օրբանը խստացնում է սահմանային վերահսկողությունը, քանի որ Իրանի ճգնաժամը հարվածում է Հունգարիայի ընտրարշավին
Այս անգամ ի՞նչ է այսօր առաքվելու Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով