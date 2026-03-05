Օրբանը խստացնում է սահմանային վերահսկողությունը, քանի որ Իրանի ճգնաժամը հարվածում է Հունգարիայի ընտրարշավին

Հունգարիայի վարչապետը բարձրացրել է երկրի անվտանգության տագնապի մակարդակը և ուժեղացրել ստուգումները, քանի որ Իրանի հակամարտությունը սրվում է: Վերլուծաբանները նշում են, որ նա հաջողությամբ օգտագործում է ճգնաժամը՝ ապրիլյան ընտրություններից առաջ իր կուսակցությանը խթանելու համար:
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հրամայել է խստացնել սահմանային վերահսկողությունը օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ՝ Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածներից հետո, քանի որ նա անվտանգության հարցերը ավելի ու ավելի է ներկայացնում որպես իր ընտրարշավի կենտրոնական հենասյուն:
Օրբանը պնդում է, որ Մերձավոր Արևելքում զինված հակամարտությունը ռիսկեր է ներկայացնում Հունգարիայի համար՝ էներգակիրների գների և ազգային անվտանգության առումով: Վերլուծաբանները նշում են, որ նրա՝ անվտանգություն ապահովողի պատմությունը կարող է առավելություն լինել ընտրությունների նախաշեմին:
Միևնույն ժամանակ, Օրբանը սրել է վեճը Ուկրաինայի հետ՝ Դրուժբա խողովակաշարի շուրջ, որը Հունգարիայի էներգամատակարարման կարևորագույն զարկերակ է: Խողովակաշարը հարված է ստացել Ռուսաստանի կողմից ենթադրյալ հարձակման հետևանքով հունվարի վերջին և այդ ժամանակվանից ի վեր չի վերանորոգվել:
Ապրիլի 12-ին Հունգարիան կմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին, որոնցում ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությունը առաջ է անցնում Օրբանի «Ֆիդես»-ից։ Օրբանը 2010 թվականից ի վեր կառավարում է Հունգարիան բացարձակ խորհրդարանական մեծամասնությամբ։
Նրա գլխավոր մրցակից Պետեր Մագյարը վարում է ագրեսիվ քարոզարշավ՝ կենտրոնանալով կենսապահովման գնի և գնաճի վրա։
Օրբանը ներկայանում է որպես անվտանգության երաշխավոր
Անցյալ շաբաթ օրը, ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարվածներ հասցնելուց կարճ ժամանակ անց, Օրբանը հրավիրեց իր անվտանգության կաբինետը և մեկ աստիճանով բարձրացրեց երկրի ահաբեկչական տագնապի մակարդակը։ Այնուհետև, հինգշաբթի օրը, վարչապետը հանդիպեց իր հակաահաբեկչական համակարգման կոմիտեի հետ և հրամայեց սահմանային ստուգումներ։
«Մերձավորարևելյան ծագում ունեցող ահաբեկչական կազմակերպությունները հաստատվել և ամրապնդվել են Արևմտյան Եվրոպայում։ Մենք ակնկալում ենք, որ նրանք կակտիվացնեն ահաբեկչական բջիջներ ամբողջ Եվրոպայում։ Մենք կպաշտպանենք Հունգարիայի խաղաղությունն ու անվտանգությունը նաև այս իրավիճակում։ Հետևաբար, մենք ուժեղացրել ենք Հունգարիա ժամանող օտարերկրյա ուղևորափոխադրումների վերահսկողությունը», – հայտարարեց Օրբանը։
Ստուգումների մանրամասները անմիջապես հասանելի չեն։ Օրբանը նաև անցյալ շաբաթ հրամայեց զինվորներին և ոստիկանությանը պաշտպանել Հունգարիայի հիմնական էներգետիկ ենթակառուցվածքները՝ վկայակոչելով Ուկրաինայից հարձակման վախը։
Հունգարիայի Քաղաքական կապիտալի ինստիտուտի քաղաքական վերլուծաբան Բուլչու Հունյադիի խոսքով՝ Օրբանի ջանքերը՝ իրեն անվտանգության երաշխավորի դերում դիրքավորելու համար, կարող են արդյունք տալ։
«Իրանի հետ հակամարտությունը խորացնում է անորոշությունը, ինչը համապատասխանում է այն պատմությանը, որ միջավայրը անկայուն է, և որ անվտանգությունն ապահովում են կառավարությունն ու Ֆիդեշը», – ասաց Հունյադին։
«Սա կարող է նաև հեշտությամբ կապվել այն պատմության հետ, թե որքան կարևոր է ռուսական նավթը Ուկրաինայի միջոցով ժամանումը՝ էներգետիկ շուկաներում աճող անորոշության պայմաններում»։
Հունգարիան ներկայումս արգելափակում է Եվրամիության կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկային փաթեթը՝ «Դրուժբա» խողովակաշարի շուրջ վեճի պատճառով։ Բուդապեշտը մեղադրում է Կիևին քաղաքական շանտաժի մեջ. Ուկրաինան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ հրադադարը վերանորոգման նախապայման է։
Բեռլինի Եվրոպական քաղաքականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Դանիել Հեգեդուսը նշել է, որ «Դրուժբայի» հարցը կարող է նաև Օրբանի օգտին աշխատել։
«Ներկայիս զարգացումները հիմնարար կերպով սպառնում են Հունգարիայի էներգետիկ անվտանգությանը, և կարծում եմ՝ մարդիկ մտածում են, թե արդյոք Ուկրաինայի համար ձեռնտու է կարճաժամկետ հեռանկարում վերսկսել փոխանցումը», – ասել է Հեգեդուսը։
Ճգնաժամը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ
Այնուամենայնիվ, Եվրոպայում ավելի լայն էներգետիկ ճգնաժամը կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ Հունգարիայի կառավարության վրա, եթե գները մնան բարձր առաջիկա շաբաթներին։ Մադյարի «Տիզան» ակտիվ քարոզարշավ է անցկացնում գնաճի և կենսապահովման արժեքի հարցի շուրջ։
«Կարճաժամկետ հեռանկարում կարող եք մեղադրել Ուկրաինային, Իրանին, Ամերիկային և Եվրամիությանը։ Բայց եթե կառավարությունը խոստանա պաշտպանել մարդկանց, բայց դեռևս չկարողանա գործնականում դա անել, դա հեշտությամբ կարող է շրջվել նրանց դեմ։ Երկարաժամկետ հեռանկարում, կարծում եմ, կան իրական ռիսկեր կառավարության համար», – ասել է Հունյադին։
Նա նաև նշեց, որ Հունգարիայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ որպես խաղաղության նախագահի կերպարի և նրա հետագա նոր ռազմական արշավի մեկնարկի միջև բախումը պարտադիր չէ, որ խաթարի Օրբանի քարոզարշավի ուղերձը։
«Սա կարող է ճանաչողական դիսոնանս առաջացնել քարոզարշավում, եթե լինի քաղաքական գործիչ, որը որոշի շահագործել դա։ Մինչ այժմ ես չեմ տեսել, որ Տիսզան սա դարձնի լուրջ խնդիր», – ասաց Հունյադին՝ հավելելով, որ Մադյարի կուսակցությունը շարունակում է կենտրոնանալ ներքին խնդիրների վրա և մինչ այժմ խուսափել է արտաքին քաղաքականության մեջ ներխուժելուց։
