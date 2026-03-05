ԵՄ երկրները մերժում են Ուկրաինայի «հետադարձ» անդամակցությունը և կոչ են անում հուսալի տարբերակների

ԵՄ դիվանագետները մերժել են Ուկրաինայի համար «հետադարձ» անդամակցության գաղափարը։
Անդամ պետությունները մեծ մասամբ մերժել են անդամակցության կանոնները վերանայելու և Ուկրաինային «հետադարձ» անդամակցություն տրամադրելու հեռանկարը։
Եվրամիության երկրները մեծ մասամբ մերժել են Ուկրաինային այսպես կոչված «հետադարձ» անդամակցություն տրամադրելու գաղափարը՝ որպես շարունակվող խաղաղության բանակցությունների մաս՝ վախենալով, որ բարեփոխումը կխաթարի անդամակցության գործընթացի հավաստիությունը։
Մի քանի դիվանագետներ Euronews-ին հայտնել են, որ ախորժակի բացակայությունը բացահայտվել է չորեքշաբթի երեկոյան՝ Եվրահանձնաժողովի հետ դեսպանների ոչ պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ։
«Այդ ընթրիքի գաղափարը որոշակի չափով քաղաքական ռեալիզմի վերադարձն էր», – ասել է մեկը՝ անանուն մնալու պայմանով։ «Մեր առաջնահերթությունն է Ուկրաինան ամուր կապել Եվրոպայում, բայց դա անել իրագործելի գործողություններով»։
Հիմա «մեզ անհրաժեշտ են այլ տարբերակներ, այլ մեթոդներ», – հավելել է դիվանագետը։
Հանձնաժողովի կողմից պատկերացված «հակառակ» մոդելի համաձայն՝ Ուկրաինան կդառնար ԵՄ-ի պաշտոնական անդամ, սակայն առանց դրա հետ կապված արտոնությունների մեծ մասին հասանելիության, ինչպիսիք են քվեարկության իրավունքը, Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը (ԳԳՔ) և համախմբման հիմնադրամները։
Այդ արտոնությունները ձեռք կբերվեին աստիճանաբար՝ ժամանակի ընթացքում՝ կախված Կիևի կողմից արձանագրված առաջընթացից և բավարարված չափանիշներից։ Ըստ էության, ընթացքը կշրջվեր գլխիվայր։
Հանձնաժողովը երբեք արմատական առաջարկը թղթի վրա չդրեց։ Դրա փոխարեն, դրա ուրվագծերը ներկայացվեցին անդամ պետություններին և արտահոսեցին մամուլին։
Սակայն չորեքշաբթի օրը դեսպանները սառը ջուր լցրին հայեցակարգի վրա, և սենյակում ոգևորության ակնհայտ բացակայությունը ենթադրում էր, որ գաղափարը հասել է իր ավարտին։
Արձագանքը լայնորեն սպասելի էր, քանի որ մայրաքաղաքներն արդեն իսկ հայտարարել էին վերանայմանը դեմ լինելու իրենց մտադրության մասին, որը հիմնարար կերպով կփոխեր անդամակցության բնույթը։
Մեկ այլ դիվանագետ քննադատեց Հանձնաժողովին աղմուկ բարձրացնելու և այն «պատրանքը» ստեղծելու համար, որ ընդլայնումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական, այլ ոչ թե արժանիքների վրա հիմնված։
Բաց, անկեղծ և բարեկամական նկարագրված զրույցի ստվերում էր այն իրողությունը, որ խաղաղության համաձայնագիրը դեռևս հեռու է, քանի որ Ռուսաստանը դեռևս ոչ մի զիջում չի արել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Դիվանագետները պնդում են, որ ո՛չ Վաշինգտոնին, ո՛չ էլ Մոսկվային չի կարելի թույլ տալ թելադրել անդամակցության տեմպը, որը կախված է Հանձնաժողովից և անդամ պետություններից։
Կասկածներ 2027 թվականի շուրջ
Չորեքշաբթի օրվա ընթրիքը, սակայն, հեռու էր վերջնական որոշումից։
Դեսպանները համաձայնեցին, որ քննարկումները պետք է շարունակվեն առաջիկա ամիսներին՝ գտնելու համար ճիշտ հավասարակշռություն Ուկրաինայի դաշինքին միանալու ձգտման և միության կայունությունը պահպանելու և անդամակցության գործընթացի ամբողջականությունը պահպանելու հրամայականի միջև, որը կառուցված է 35 բարդ գլուխների շուրջ, որոնց ավարտը կարող է տարիներ տևել։
Չեռնոգորիան՝ ամենաառաջադեմ թեկնածու երկիրը, բանակցությունները սկսեց 2012 թվականի հունիսին։ Ուկրաինայի համար՝ պատերազմի ժամանակ անդամակցության համար դիմած առաջին երկրի համար՝ նման երկարատև սպասումը ո՛չ ընդունելի է, ո՛չ էլ կայուն։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է, որ ապագա խաղաղության համաձայնագրում ներառվի «հստակ ամսաթիվ», որի նպատակը 2027 թվականն է։ ԵՄ-ին միանալու կոնկրետ ուղին կարող է օգնել մեղմել տարածքային հնարավոր զիջումների ցավը և հեշտացնել անդամակցության հանրաքվեում անհրաժեշտ ժողովրդական աջակցությունը հավաքելը։
«Ճիշտ է, որ մենք ցանկանում ենք անդամակցության արագացված ուղի», – անցյալ շաբաթ ասաց Զելենսկին՝ զգուշացնելով, որ Մոսկվան կփորձի բաժանել անդամ պետություններին՝ անհրաժեշտ միաձայնությունը խափանելու համար։
Նրա կողքին կանգնած՝ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը գովաբանեց Կիևի բարեփոխումների «ակնառու» արագությունը, բայց զգուշացրեց քարե ամսաթիվ սահմանելուց։
«Ձեր կողմից սահմանված ամսաթիվը ձեր չափանիշն է, որին դուք ցանկանում եք համապատասխանել։ Դուք գիտեք, որ մեր կողմից ամսաթվերը ինքնուրույն հնարավոր չեն», – ասաց նա։
Դիվանագետների համար ֆոն դեր Լեյենի դիտողությունները արտացոլում էին նրա աճող իրազեկությունը անդամ պետությունների կողմից մասնավոր զրույցներում արտահայտված վերապահումների վերաբերյալ։
Սակայն դիմադրությունը նաև դրսևորվել է բացահայտ։ Այս շաբաթվա սկզբին Նիդեռլանդների նոր վարչապետ Ռոբ Ջեթենը կոչ արեց Բրյուսելին «զգույշ» լինել ընդլայնման հարցում։
«Մենք շատ բաց ենք այս (թեկնածու) երկրներին ավելի լայն աջակցություն ցուցաբերելու հարցում, բայց չափազանց արագ շարժվելը առաջ շարժվելու ճանապարհը չէ», – լրագրողներին ասաց Ջեթենը։
«Կարծում եմ, որ այս պահին հնարավոր չէ Ուկրաինայի հետ ընդլայնման ամսաթիվ նշանակել, բայց հնարավոր է նրանց հետ խոսել, և ես դա կանեմ նախագահ Զելենսկու հետ այն մասին, թե ինչպես կարող են եվրոպացիները աջակցել Ուկրաինային իրենց ձեռնարկած կարևոր բարեփոխումներում։ Բայց այս պահին դեռ շատ վաղ է ամսաթիվ նշանակելու համար»։
