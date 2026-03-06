06/03/2026

EU – Armenia

Երևան-Դվին թիվ 47 երթուղին սպասարկող «FAW» մակնիշի ավտոբուսը կիսակողաշրջված հայտնվել ջրատարում․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/03/2026 1 min read

Այսօր՝ մարտի 6-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։ Ժամը 21։30-ի սահմաններում Մխչյան գյուղի վարչական տարածքում Երևան -Դվին թիվ 47 երթուղին սպասարկող «FAW» մակնիշի ավտոբուսը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և կիսակողաշրջված հայտնվել ջրատարում։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 4 հոգի, որոնցից 2-ին առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները և, ըստ քաղաքացիների հայտնածի, օպերատիվորեն ժամանած ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի 1-ին վաշտի 1-ին դասակի պարեկներ՝ Ռոման Միսակյանը և Հայկ Հարությունյանը ծառայողական ավտոմեքենայով տեղափոխել են «Արտաշատ» բժշկական կենտրոն։

Մյուս երկու վիրավորներից մեկին օպերատիվորեն ժամանած «Արտաշատ» բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկները նախ տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել, սակայն նրանցից մեկը հրաժարվել է հիվանդանոց մեկնելուց, իսկ մյուսին տեղափոխել են «Արտաշատ» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է վարորդի և վիրավորների ինքնությունը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Պարզվում է, ՀՀ-ի՝ առավել կարևոր քաղաքական գործընկերներն են ՌԴ-ն, ԱՄՆ-ն, Իրանը, նոր միայն ԵՄ-ն. ՄՀԻ հարցման արդյունքները

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որ քաղաքական ուժը որքան ձայն կարող է ստանալ. Սիմոնյանը IRI ընկերության վերջին հարցումներով է կիսվել

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ վարչության որոշմամբ Դավիթ Դանիելյանի թեկնածությունը չեղարկվել է

06/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 7-ի աստղագուշակ․ Արժե զգույշ լինել գումարի հետ

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան չի միջամտում Մերձավոր Արևելքի հակամարտությանը, պաշտպանում է իր քաղաքացիներին և դաշնակիցներին․ Մակրոն

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևան-Դվին թիվ 47 երթուղին սպասարկող «FAW» մակնիշի ավտոբուսը կիսակողաշրջված հայտնվել ջրատարում․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վնասազերծել են «Դագաղի տակացու» մականվամբ հայտնի ստահակին, ում տված տեղեկություններով բանդան թալանել էր իր ընկերոջ տունը. Լուսանկար

06/03/2026 infomitk@gmail.com