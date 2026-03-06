06/03/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիան չի միջամտում Մերձավոր Արևելքի հակամարտությանը, պաշտպանում է իր քաղաքացիներին և դաշնակիցներին․ Մակրոն

infomitk@gmail.com 06/03/2026 1 min read

Ֆրանսիան չի միջամտում Մերձավոր Արևելքի հակամարտությանը, միայն պաշտպանում է իր քաղաքացիներին և դաշնակիցներին, աջակցում է Լիբանանին:

Այս մասին, ըստ Le Figaro պարբերականի, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։

«Ֆրանսիան ռազմական ուժեր է ուղարկել Մերձավոր Արևելք, այդ թվում՝ «Շառլ դը Գոլ» ավիակիրը, Իրանի կողմից թիրախավորված իր քաղաքացիներին և դաշնակիցներին պաշտպանելու համար, օգնում է նրանց անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների «որսալու» հարցում։ Փարիզը ջանքեր է գործադրում՝ ապահովելու ծովային նավարկության անվտանգությունը»,- ասել է Մակրոնը։

Մարտի 3-ին ժողովրդին ուղղված հեռուստաուղերձում նախագահը հայտարարել էր, որ ձգտում է կոալիցիա ստեղծել՝ տարածաշրջանում գլոբալ տնտեսության համար կենսական նշանակություն ունեցող ծովային ուղիների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ դեր են խաղալու քրդերը Մերձավոր Արեւելքի նոր էսկալացիայում

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հասցրած հարվածների հետևանքով վնասվել են բնակելի տներ

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն Իրանից հետո կզբաղվի Կուբայով. Թրամփ

06/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 7-ի աստղագուշակ․ Արժե զգույշ լինել գումարի հետ

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան չի միջամտում Մերձավոր Արևելքի հակամարտությանը, պաշտպանում է իր քաղաքացիներին և դաշնակիցներին․ Մակրոն

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևան-Դվին թիվ 47 երթուղին սպասարկող «FAW» մակնիշի ավտոբուսը կիսակողաշրջված հայտնվել ջրատարում․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

06/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վնասազերծել են «Դագաղի տակացու» մականվամբ հայտնի ստահակին, ում տված տեղեկություններով բանդան թալանել էր իր ընկերոջ տունը. Լուսանկար

06/03/2026 infomitk@gmail.com