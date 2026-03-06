ԵՄ-ն դեռևս պայքարում է Հունգարիայի կողմից Ուկրաինայի 90 միլիարդ եվրոյի կենսական նշանակության խողովակաշարի վետոյի լուծման համար

Նախագահ Զելենսկին դժկամությամբ, կարծես, կարծում է, որ միակ տարբերակը կարող է լինել Ուկրաինայի կողմից Արևելյան Եվրոպա տանող նավթատարի վերանորոգումը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – ԵՄ-ի պնդումը, որ կարող է Ուկրաինային մեծ վարկ տրամադրել, բախվում է դաժան իրականությանը. Հունգարիան չի ցույց տալիս իր դիմադրությունը դադարեցնելու որևէ նշան, և Եվրահանձնաժողովը իրավական դժվարության մեջ է, թե ինչ անել դրա հետ կապված։
Եվրոպական առաջնորդները անցյալ տարվա դեկտեմբերին խոստացել էին Ուկրաինային ուղարկել 90 միլիարդ եվրո, որը նրան հուսահատորեն անհրաժեշտ է՝ ապրիլին ֆինանսավորման պակասը լրացնելու համար։ Մինչդեռ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը սկզբում տվել էր իր համաձայնությունը, նա այժմ փոխել է իր միտքը։
ԵՄ կանոնների համաձայն՝ բոլոր 27 կառավարությունները պետք է աջակցեն վարկին, որը պետք է ֆինանսավորվի ԵՄ-ի կողմից վերցված վարկային միջոցներով։ Հանձնաժողովի պաշտոնյաները քննարկում են, թե արդյոք կա՞ Ուկրաինային գումար տրամադրելու միջոց՝ չնայած Հունգարիայի անհամաձայնությանը, բայց մինչ այժմ հստակ պատասխան չի ի հայտ եկել, ասել են ԵՄ չորս դիվանագետներ և պաշտոնյաներ։
«Մենք այս կամ այն կերպ կվճարենք վարկը», – ասել է Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը: «Թույլ տվեք շատ հստակ ասել, մենք ունենք տարբեր տարբերակներ, և մենք կօգտագործենք դրանք»:
Սակայն, չնայած Հանձնաժողովից եկող որոշ դրական ազդանշանների, Հունգարիային անտեսելու համար արագ իրավական կամ ընթացակարգային լուծում գոյություն չունի, ասել է քննարկումներին մասնակցող ԵՄ դիվանագետը: Այս հոդվածում մեջբերված բոլոր դիվանագետներին և պաշտոնյաներին թույլատրվել է անանուն մնալ՝ ԵՄ գաղտնի ծրագրերի մասին խոսելու համար:
Հունգարիան չի տատանվում իր դիրքորոշումից և դեռևս ճնշում է գործադրում, որպեսզի Ուկրաինան նահանջի Կենտրոնական Եվրոպա էժան ռուսական նավթը տեղափոխող խողովակաշարի վնասման շուրջ դառը վեճից, նախքան վարկը թույլատրելը, ասել է քննարկումներին մասնակցող երկրորդ բարձրաստիճան եվրոպացի դիվանագետը: Նույնիսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հինգշաբթի օրը, կարծես, ընդունել է, որ սա կարող է լինել միակ տարբերակը:
ԵՄ-ն հույս ունի պատասխան գտնել մարտի 19-ին ԵՄ առաջնորդների հանդիպման համար։ Գագաթնաժողովի եզրակացությունների մարտի 2-ի նախնական տարբերակում, որը ձեռք է բերվել և որի վրա աշխատել են ազգային դիվանագետները և որը մի քանի վերանայումների է ենթարկվելու, ասվում է, որ առաջնորդները «ողջունում են» վարկի վերաբերյալ համաձայնագիրը և որ նրանք «անհամբեր սպասում են Ուկրաինային առաջին հատկացմանը ապրիլի սկզբին»։
Միաձայնության հարցը
Օրբանի անզիջումությունը, որը տեղի է ունեցել Հունգարիայում ընդհանուր ընտրությունների առջև մեկ ամիս առաջ, փորձարկում է ԵՄ-ի վճռականությունը՝ առաջ շարժվելու որպես միասնական խումբ։ Այդ հավակնությունը կփշրվի, եթե մեկ կառավարություն անընդհատ խոչընդոտի այն բաները, որոնք ցանկանում են անել մյուս 26-ը։
Հանձնաժողովը պետք է «օգտագործի պայմանագրում առկա բոլոր գործիքները՝ սա հաղթահարելու համար, որպեսզի խուսափի այն բանից, որ բոլորը կարողանան շանտաժի ենթարկել Եվրոպական Միությանը», – ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։ «Եվ մենք ունենք գործիքներ պայմանագրերում»։
Այնուամենայնիվ, Հունգարիային իրավաբանորեն շրջանցելը այդքան էլ պարզ չէ։
«Դա անհնար է», – ասաց առաջին դիվանագետը: «Բոլորը մտածում են 7-րդ հոդվածի՝ ԵՄ պայմանագրի այն կետի համատեքստում, որը թույլ է տալիս կասեցնել անդամ երկրի քվեարկության իրավունքը՝ այլ կերպ ասած՝ թույլ տալով մյուս 26 երկրներին շարունակել անկախ դրանից: Սակայն «7-րդ հոդվածը կպահանջի, որ Եվրոպական խորհրդի մյուս անդամները համաձայնվեն: Եվ ես չեմ տեսնում [Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ] Ֆիցոյի և [Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ] Բաբիշի համաձայնությունը»:
Մեկ այլ տարբերակ կլինի «ընդլայնված համագործակցություն» կոչվող գործընթացը, որը կպահանջի որակյալ մեծամասնության քվեարկության (QMV) կիրառում: Սա ԵՄ պայմանագրերում ամրագրված մի բան է, որը թույլ է տալիս երկրների ավելի փոքր խմբի համաձայնության գալ միմյանց միջև:
Սակայն այս դեպքում դա իրավաբանորեն բարդ է, քանի որ վարկի ապաշրջափակման հետ կապված որոշ որոշումներ, կարծես, անպայման պահանջում են միաձայնություն: «Դուք ունեք բազմաթիվ դեպքեր, երբ կարող եք ընդլայնված համագործակցություն իրականացնել Քվեարկության ձայների մեծամասնությամբ, բայց հետո միաձայնություն է պահանջվում», – ասաց դիվանագետը: «Եվ նրանք [Հունգարիան] կարգելափակեն այն»։
Դրուժբա խողովակաշար
Եթե իրավական շտկումները հնարավոր չեն, դա Եվրահանձնաժողովին ստիպում է փորձել փոխել Օրբանի միտքը։
Միակ իրական տարբերակը, որը մնացել է, փաստահավաք առաքելություն ուղարկելն է Դրուժբա խողովակաշար, որը նավթ է տեղափոխում Ռուսաստանի արևելքից Կենտրոնական Եվրոպա, ասացին Եվրահանձնաժողովի երկու պաշտոնյաներ: Սակայն դա նույնպես պարզ չէ։
Խողովակաշարը Հունգարիայի և Ուկրաինայի միջև վեճի և վարկը արգելափակելու որոշման, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ ԵՄ 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի կիզակետում է։ Բուդապեշտը մեղադրել է Կիևին Հունգարիայում էներգետիկ ճգնաժամ ստեղծելու մեջ՝ հրաժարվելով բացել ռուսական նավթի ծորակը։
Հունգարիան և Սլովակիան կոչ են արել եվրոպացի պաշտոնյաների թիմ կազմել՝ խողովակաշարը ստուգելու համար, որը հունվարի սկզբից դադարեցված է։
Հանձնաժողովը հավանություն է տվել առաքելության գաղափարին։ Հունգարիան «պատրաստակամություն է հայտնել ընդունել նման առաքելության արդյունքները», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակ Աննա-Կայսա Իտկոնենը։ «Մենք սա համարում ենք ողջունելի քայլ»։
Սակայն Կիևը բազմիցս հայտարարել է, որ խողովակաշարը չի գործում ռուսական հարվածի պատճառով և հեշտությամբ չի կարող վերանորոգվել՝ այնտեղ անձնակազմ ուղարկելու վտանգի պատճառով։ Արբանյակային լուսանկարները մեջբերվում են ինչպես Ուկրաինայի, այնպես էլ Հունգարիայի կողմից՝ որպես իրենց դիրքորոշումը հաստատող ապացույց։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ եվրոպական պատվիրակության անձնական այցը կազմակերպելը դժվար է եղել։ Դրան չեն օգնում Հունգարիան և Սլովակիան, որոնք երկուսն էլ ձգտում են սերտ կապեր հաստատել Մոսկվայի հետ՝ պնդելով, որ պետք է կարողանան անձամբ ընտրել պատվիրակներ՝ Ուկրաինայի զգայուն տարածքում առաքելությանը միանալու համար։
Այնուամենայնիվ, սա կարող է լինել փակուղուց դուրս գալու միակ տարբերակը, ասել է Հանձնաժողովի պաշտոնյաներից մեկը։
ԵՄ-ն շատ այլ տարբերակներ չունի, և Ուկրաինան և նրա դաշնակիցները կարող են խաթարել Հունգարիայի փաստարկը՝ թույլ տալով, որ նավթը հոսի։ Եթե Կիևը ցանկանում է 90 միլիարդ եվրո, ապա, ըստ էության, պետք է այն կուլ տա, ասել է այդ պաշտոնյան։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, կարծես, հինգշաբթի օրը համաձայնվել է դրան՝ լրագրողներին ասելով, որ Ուկրաինան՝ դժկամությամբ, կվերանորոգի խողովակաշարը, եթե դա նշանակի ԵՄ կանխիկի ապաշրջափակում։
«Անկեղծ ասած, ես [կնախընտրեի] չվերականգնել այն», – ասել է Զելենսկին։ Բայց «քանի որ Ուկրաինայի համար ԵՄ-ի կողմից տրամադրված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը կարգելափակվի առանց նավթատարի վերականգնման, Դրուժբայի վերականգնումը հնարավոր է մեկուկես ամսվա ընթացքում»։
Բրյուսելն այստեղ եղել է նախկինում
Երբ Հանձնաժողովը անցյալ տարի մշակեց Եվրոպայում պահվող բռնագրավված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար օգտագործելու ծրագիր, ֆոն դեր Լեյենը չափազանց վստահ էր՝ ասելով, որ ԵՄ բոլոր երկրները, ի վերջո, կհամաձայնվեն դրան, կամ առնվազն կխուսափեն դրանից։
Ի վերջո, Բելգիան, որտեղ գտնվում է սառեցված միջոցների մեծ մասը, մերժեց առաջարկը՝ վախենալով Մոսկվայի կողմից իրավական և ֆինանսական հաշվեհարդարից, ամոթալի նկատողություն անելով Հանձնաժողովին։
Բաց մի թողեք
Իսպանիան, Իտալիան և Նիդեռլանդները միանում են Կիպրոսում եվրոպական ռազմածովային ուժերի տեղակայմանը
ԵՄ երկրները պաշտպանում են Կիպրոսը Հունաստան-Թուրքիա լարվածության վերսկսման ֆոնին
Մակրոնը Նեթանյահուին կոչ է անում «զերծ մնալ Լիբանանում ցամաքային հարձակումից»