Կարո՞ղ է Դոնալդ Թրամփը փրկել Վիկտոր Օրբանին

Քանի որ Հունգարիայի վարչապետը հետ է մնում հարցումներում, MAGA-ի ծանրքաշայինները մոբիլիզացվում են՝ իրենց ամենահավատարիմ եվրոպացի դաշնակցին աջակցելու համար։
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ — Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը կանգնած է իր 16-ամյա կառավարման ամենադժվար ընտրությունների առջև, և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա MAGA շարժումը մոբիլիզացվում են նրան օգնելու համար։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ հունգարացի առաջնորդը ներկայումս հետ է մնում իր նախկին դաշնակցից, որը դարձել է մրցակից Պետեր Մագյարից, որը օգտվել է ընտրողների հիասթափությունից՝ կապված ռեկորդային գնաճի, տնտեսական անկայունության և մի շարք քաղաքական սկանդալների հետ։ Օրբանի գերիշխանության հանկարծակի կասկածի տակ դնելով՝ Թրամփի վարչակազմը և MAGA-ի առաջատար դեմքերը քայլեր են ձեռնարկել՝ աջակցելու այն մարդուն, որին նրանք համարում են Եվրոպայում իրենց ամենահուսալի գաղափարական դաշնակիցը։
MAGA-ի աստղերի համար Օրբանը պարզապես գործընկեր չէ, նա ոգեշնչման աղբյուր է։ Նրա կոշտ դիրքորոշումը միգրացիայի հարցում, համալսարանների և «արթուն» մշակութային հաստատությունների դեմ պայքարը, Բրյուսելի նկատմամբ նրա թշնամանքը և Ուկրաինայի նկատմամբ կասկածամտությունը վաղուց ի վեր ամերիկյան պահպանողականների կողմից ներկայացվել են որպես կառավարման մոդել։
«Մենք Թրամփը Թրամփից առաջ էինք», – պարծենում է Բուդապեշտում գտնվող Պահպանողական քաղաքական գործողությունների համաժողովի (CPAC) կայքը: Իսկ 2024 թվականի հունիսին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը բացահայտորեն գլխարկը թեքեց Օրբանի առջև՝ ասելով, որ Հունգարիայի վարչապետը «խելացի որոշումներ է կայացրել, որոնցից մենք կարող ենք սովորել ԱՄՆ-ում»:
Եվ իմացեք, որ նրանք դա արել են: «Մենք մտել ենք Թրամփի թիմի քաղաքականության մշակման համակարգ: Մենք խորը ներգրավվածություն ունենք այնտեղ», – պարծեց Օրբանը Հունգարիայում 2024 թվականի Սպիտակ տան ընտրությունների ժամանակ կայացած հանրահավաքի ժամանակ: Հունգարիայի կառավարությունը և Օրբանամետ վերլուծական կենտրոնները, ինչպիսիք են «Սազադվեգ» հիմնադրամը և «Դանուբի ինստիտուտը», նույնպես երկարատև հարաբերություններ են ունեցել Թրամփին հարող վերլուծական կենտրոնների հետ, ինչպիսին է «Հերիթիջ» հիմնադրամը, փոխանակվելով հետազոտություններով, գաղափարներով և գիտնականներով:
Ամենից առաջ, ԱՄՆ նախագահի դաշնակիցները գովաբանում են Օրբանին ոչ միայն նրա քաղաքականության, այլև նրա անսասանության համար՝ ի տարբերություն MAGA-ի հետ բարեկամ այլ քաղաքական գործիչների, ինչպիսին է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, որին նրանք մերժում են Ուկրաինային աջակցելու և նախկին նախագահ Ջո Բայդենի հետ Թրամփի երկու ժամկետների միջև աշխատելու պատրաստակամության համար: «Օրբանը ամեն ինչ արեց Դոնալդ Թրամփին հավատարիմ մնալու համար, երբ նա իշխանությունից դուրս էր և քաղաքականապես անտեսված», – ասաց Բենջամին Հարնվելը՝ Թրամփի նախկին ռազմավար Սթիվ Բենոնի աջ ձեռքը։
Եվ այժմ MAGA-ն վերադարձնում է իր ծառայությունը՝ խոչընդոտելով այն մարդուն, որին Թրամփը մի անգամ սոցիալական ցանցերում երկար գրառման մեջ նկարագրել է որպես «իսկապես ուժեղ և հզոր առաջնորդ … որը ֆենոմենալ արդյունքներ է տալիս» Հունգարիայի համար։
Բուդապեշտ կատարած վերջին այցի ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ընդգծեց Թրամփի աջակցությունը՝ ասելով, որ ԱՄՆ-ի կապերը Հունգարիայի հետ մտնում են «ոսկե դարաշրջան» և խոստանալով ֆինանսական աջակցություն երկրին անհրաժեշտության դեպքում, բայց միայն այն դեպքում, եթե Օրբանը մնա իշխանության գլուխ: «Նախագահ Թրամփը խորապես նվիրված է ձեր հաջողությանը, քանի որ ձեր հաջողությունը մեր հաջողությունն է», – ասաց Ռուբիոն։
Վաշինգտոնի բարձրաստիճան դիվանագետի այս այցը ցույց է տալիս, թե որքան լուրջ է վարչակազմը վերաբերվում Հունգարիայի ապրիլյան ընտրություններին: «MAGA-ի համար այս տարվա երկու ամենակարևոր ընտրությունները Հունգարիայում և Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններն են», – ասել է բրիտանական Chatham House-ի ներկայացուցիչ Թիմոթի Աշը: Իսկ Ջոն Մաքլաֆլինը՝ հանրապետական վետերան ռազմավար, որը աշխատել է Թրամփի բոլոր երեք նախագահական քարոզարշավներում, հարցումներ է անցկացրել Օրբանի օգտին:
Սա պայմանավորված է նրանով, որ Հունգարիայի վարչապետի պարտությունը հարված կլինի համաշխարհային պոպուլիստական շարժմանը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Վաշինգտոնը մեծացնում է աջակցությունը Եվրոպայում այլ նման մտածող քաղաքական գործիչներին:
«Դա կդիտարկվի որպես գաղափարական կամ մտավոր հետընթաց, եթե նա պարտվի», – ասել է Ֆրենկ Ֆուրեդին, Օրբանի դաշնակիցը, որը ղեկավարում է Հունգարիայի կառավարության կողմից աջակցվող Մաթիաս Կորվինուսի կոլեգիայի (MCC) Բրյուսելյան մասնաճյուղը: «Դուք պետք է հիշեք, որ Օրբանը անհամաչափ ազդեցիկ դեր է խաղում այս կուսակցություններից շատերի և նրանց առաջնորդների հեռանկարների առումով, որոնք ուժեղ համակրանք ունեն նրա նկատմամբ», – հավելել է նա: «Կարծում եմ՝ պարտությունը կազդի առնվազն կարճաժամկետ հեռանկարում՝ ամբողջ մայրցամաքային քաղաքական դինամիկայի վրա ազդելու առումով»։
Թրամփի քարտ
Ընտրություններից երեք շաբաթ առաջ MAGA-ի լուսատուները, Եվրոպայից ժամանած ազգային պահպանողական և պոպուլիստական աստղերը պատրաստվում են հավաքվել Հունգարիայի մայրաքաղաքում՝ Ամերիկյան պահպանողական միության կողմից կազմակերպված CPAC համաժողովին, որը հինգերորդն է 2022 թվականից ի վեր։
Օրբանը հույս ունի, որ ԱՄՆ նախագահը ներկա կլինի
Թրամփը մշտական հրավեր ունի միջոցառմանը, և հունգարացի առաջնորդը չի թաքցրել, որ ավելին չի ուզում։ Սակայն, չնայած Թրամփը հունվարին այցի մասին էր խոսում, նա մինչ այժմ որևէ պարտավորություն չի ստանձնել։
Անցյալ ամիս Թրամփի Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին Վաշինգտոն մեկնելուց կարճ ժամանակ առաջ Օրբանը հունգարական ռադիոյին հիշեցրեց, որ ԱՄՆ նախագահը «պարտական է իրեն» այցելություն կատարել։ Չնայած, նա խոստովանեց, որ «իրերը այնքան արագ են փոխվում, որ մենք չենք կարող նույնիսկ երկու շաբաթ առաջ պլանավորել»։
Իրանի հետ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմը միայն ավելացրել է անորոշությունը։
Օրբանը մինչ այժմ զգուշորեն փորձել է հեռու մնալ Մերձավոր Արևելքի պատերազմից՝ վերջերս կայացած քարոզարշավի ժամանակ նրբանկատորեն նշելով, որ նախագահը հարցրել էր իր կարծիքը Իրանի ռմբակոծությունից առաջ, «հաշվի առնելով, որ մենք [Հունգարիան] հարաբերություններ ունենք Իրանի և բարեկամական հարաբերություններ Իսրայելի հետ»։
Նա ասաց, որ տեղի ունեցողը այն չէ, ինչ նա խորհուրդ էր տվել, բայց հավելեց, որ ԱՄՆ առաջնորդը և Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը կքննարկեն «աշխարհի վիճակը կայունացնելու» լուրջ միջոցառումներ, երբ Թրամփը այցելի Պեկին, ինչպես նա, ինչպես սպասվում է, կանի այս ամսվա վերջին։
Այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե որքանով է MAGA-ի աջակցությունը իրականում օգնել Հունգարիայի վարչապետին։ Չկա որևէ ապացույց, որ Ռուբիոյի այցը փոխել է հասարակական կարծիքի հարցումները, նշել է Chatham House-ի Ash-ը։ Իրականում, նրա այցից հետո հրապարակված հետագա հարցումը ենթադրում էր, որ Հունգարիայի կենտրոնամետ ընդդիմությունը մեծացրել է իր առաջատարությունը փետրվարին։
Միևնույն ժամանակ, քանի որ Օրբանը փորձել է ընտրությունները ներկայացնել որպես Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ հանրաքվե և իր մրցակիցին՝ որպես Բրյուսելի կամակատար, Մադյարը հաջողությամբ զրույցը տեղափոխել է հացի և կարագի հարցերի վրա։
Նրա «Տիսա» կուսակցությունը ներկայումս ինը միավորով առաջ է Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունից, ըստ POLITICO-ի հարցումների հարցման, և դա արվել է՝ գնաճի և տնտեսական վատ կառավարման վերաբերյալ զայրույթը ուղղորդելով։ Արտաքին ցնցումների նկատմամբ երկար ժամանակ խոցելի լինելով՝ հունգարական ֆորինտը կրկին ճնշման տակ է հայտնվել Մերձավոր Արևելքում վերջերս տեղի ունեցած աշխարհաքաղաքական ցնցումներից հետո, և սա առաջացրել է էներգակիրների գների բարձրացման և գնաճի ևս մեկ աճի վախեր, հենց այն ժամանակ, երբ գների աճը սկսել էր նվազել։
Մեկնաբանների շրջանում նաև քիչ համաձայնություն կա այն մասին, թե որքանով MAGA-ի հետագա ամրապնդումը, կամ նույնիսկ Թրամփի այցը, կարող է աջակցություն ապահովել Օրբանի համար։ «Կարծում եմ՝ դա կոգևորի նրա կողմնակիցներին և կամրապնդի նրա առկա ընտրողների բազան։ Արդյո՞ք դա որևէ տարբերություն կստեղծի որևէ մեկի համար, թե՞ կհամոզի մարդկանց քվեարկել այս կամ այն կերպ, բաց հարց է», – ասաց Ֆուրեդին։
Թրամփը սովորություն չունի քաղաքական կապիտալ ներդնել այնպիսի գործերում, որոնք, իր կարծիքով, դատապարտված են։ Այսպիսով, եթե Հունգարիայի հարցումները շարունակեն մատնանշել Օրբանի պարտությունը, և վարչապետը չկարողանա վերականգնել իր քարոզարշավի վերջին փուլում թափը, նա կարող է հայտնաբերել, որ կան սահմանափակումներ այն հարցում, թե որքան հեռու և որքան ժամանակ է ԱՄՆ նախագահը պատրաստ գնալ, նույնիսկ MAGA-ի ամենահայտնի միջազգային դաշնակիցներից մեկի համար։
