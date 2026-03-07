Եվրոպական խորհրդի նախագահը մարտի 11-ին կայցելի Բաքու․ Լուսանկար

Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան մարտի 11-ին կայցելի Բաքու՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի և կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ բարձր մակարդակի հանդիպումների շարք անցկացնելու համար։
Այս մասին հայտնել է ԵՄ-ն մամուլի ծառայությունը։
«Ադրբեջանը Եվրամիության համար ռազմավարական կարևոր գործընկեր է, և մեր էներգետիկ համագործակցությունը կարևոր է մեր էներգետիկ մատակարարումները դիվերսիֆիկացնելու և մեր էներգետիկ անվտանգությունն ամրապնդելու ջանքերի համար»․- ասված է հաղորդագրության մեջ։
