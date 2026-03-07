Սենսացիա․ Իրանը հանձնվո՞ւմ է․ այլևս ոչ մի հրթիռահարում և կրակոց հարևաններին

Իրանի ժամանակավոր կառավարման խորհուրդը երեկ որոշել է այլևս չհարձակվել հարևան երկրների վրա կամ չարձակել հրթիռներ, հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը։
Նրա խոսքով՝ հարձակումները հնարավոր են միայն այն դեպքում, եթե այդ երկրները հարվածներ հասցնեն Իրանին։
Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Փեզեշքիանը հերքել է այն պնդումները, որ Իրանը հարձակվել է Ադրբեջանի Նախիջևանի շրջանի վրա։
Նա այդ հաղորդագրությունները անվանել է «թշնամիների կողմից տարածվող լուրեր՝ հարևան երկրների միջև եղբայրական հարաբերությունները վնասելու նպատակով»։
«Իրանը չի ծրագրել և չի պլանավորում հարձակվել իր հարևանների վրա։ Մենք ձգտում ենք միայն պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը», – հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայում ոչ ոք չի ծիծաղում. Մենք խաչակրաց արշավանք ենք իրականացնում, դուք վճարում եք․ Դոնալդ Թրամփ
Թրամփի Իրանին ուղղված հարվածները Մելոնիին գլխացավ են պատճառում Իտալիայի ճգնաժամային հանրաքվեից առաջ
Լեհաստանի նախագահի և վարչապետի միջև պայքարը խորանում է ԵՄ պաշտպանական վարկերի շուրջ