Եվրոպայի ծայրահեղ աջերը կորել են Թրամփի՝ Իրանի դեմ պատերազմում

ԱՄՆ-Իսրայելական հարձակումը, որը սկիզբ դրեց Իրանի դեմ պատերազմին, եվրոպական ինքնիշխան կուսակցություններին բաժանել է Դոնալդ Թրամփին իրենց սովորական աջակցության և իրենց ընտրողների վախերի միջև։
ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ սկսված պատերազմը եվրոպական ծայրահեղ աջերին բաժանել և կասկածի տակ է դրել։
ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի բարձրագույն ղեկավարությանը տապալած ավիահարվածներով սկսված հակամարտությունը Եվրոպայի ազգայնականներին դրել է դժվարին դրության մեջ՝ տարբեր պատմություններով հաշտվելու կարիք ունենալով։
ՄԱԳԱ-ի, Իսրայելամետ և հակաիսլամական քաղաքական ուժերը չեն կարող բացահայտորեն աջակցել այնպիսի պատերազմի, որը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ եվրոպացի քաղաքացիների համար, ինչպիսին է էներգակիրների գների բարձրացումը։
Իրանի ռեժիմի ակնհայտ դատապարտումից զատ, այս կուսակցություններից մի քանիսը պայքարում են Դոնալդ Թրամփին ընդհանուր առմամբ տրամադրվող աջակցությունը հավասարակշռելու պատերազմի հետևանքները դատապարտելու ճնշման հետ։
Պատերազմի առաջին օրերին ամենաաղմկոտ լռությունը հնչեց Հունգարիայի իշխող «Ֆիդես» կուսակցությունից։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը Թրամփին գովաբանել է որպես «խաղաղարար» Ղազայի պատերազմում իր դերի համար, ո՛չ դատապարտել է, ո՛չ էլ հավանություն տվել Իրանի վրա հարձակումներին։
Օրբանը, որը վերընտրվելու համար քարոզարշավ է անցկացնում «խաղաղության կողմնակից» պատմությամբ և մեղադրում է ԵՄ-ին Ուկրաինայում պատերազմը բորբոքելու մեջ՝ Կիևին փողով և զենքով աջակցելով, այդ ժամանակվանից ի վեր լուծել է անհամապատասխանությունը՝ հունգարական ATV հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասելով, որ Իրանի ռմբակոծումը նոր պատերազմ չէ, այլ «նախկին, չլուծված կիզակետի վերջնական վերացում և փակում»։
Նույն խնդիրը ազդել է նաև Իտալական լիգայի վրա, որի առաջնորդ Մատեո Սալվինին բազմիցս կոչ է արել Թրամփին շնորհել Նոբելյան խաղաղության մրցանակ և հակաինտերվենցիոնիզմը գովազդել է որպես աշխարհի, այդ թվում՝ Ուկրաինայի հակամարտությունների լավագույն ռազմավարություն։
«Մենք միշտ նախընտրում ենք դիվանագիտական ճանապարհը», – Euronews-ին ասել է Եվրոպական խորհրդարանում Լիգայի պատվիրակության ղեկավար Պաոլո Բորչիան՝ ընդունելով, որ թեման շատ նուրբ է՝ իտալական տարածքում ԱՄՆ բազաների օգտագործման վերաբերյալ Իրանին հարձակվելու համար բուռն ներքին բանավեճի ֆոնին։
«Վերսկսված անկայունություն»
Որոշ կուսակցություններ, կարծես, ավելի ընդունակ են, քան մյուսները, ընդունել պատերազմի ռիսկերը, միաժամանակ խուսափելով Թրամփին ուղղված ուղղակի քննադատությունից։
«Մերձավոր Արևելքի վերսկսված անկայունությունը Գերմանիայի շահերից չէ և պետք է դադարեցվի», – ասել են «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցության առաջնորդներ Ալիս Վայդելը և Տինո Չրուպալան։
«Իրանի հետագա փլուզումը կլինի աղետալի՝ առաջացնելով զանգվածային միգրացիոն ալիքներ, էներգակիրների գների լուրջ ցնցումներ և այլ կողմնակի վնասների մի ամբողջ շարք, որոնք անխուսափելիորեն կբեռեն մեր սեփական բնակչության վրա», – Euronews-ին ասել է AfD-ի Եվրախորհրդարանի անդամ Տոմաշ Ֆրյոլիխը՝ առաջարկելով անհապաղ միջոցներ, ինչպիսիք են ածխի և միջուկային էներգիային վերադարձը և տարածաշրջանում գերմանական զորքերի հնարավոր տեղակայմանը դեմ լինելը։
Էներգիայի և միգրացիայի համար հետևանքները գլխավորում է նաև ծայրահեղ աջ «Ֆլամանդական շահ» կուսակցությունը, որը բարձրացրել է այս հարցը Բելգիայի խորհրդարանում՝ հիշեցնելով Արևմտյան երկրների միջամտությունների հետևանքները Լիբիայում և Սիրիայում։
Չեխիայի իշխող ANO կուսակցությունը նմանատիպ կասկածներ ունի։ Ներքին աղբյուրների համաձայն, մի կողմից նրանք չեն ցանկանում քննադատել Թրամփին, մյուս կողմից՝ նրանք չեն ցանկանում կուրորեն հետևել ԱՄՆ-ին և Իսրայելին, և հատկապես՝ չմտնել այնպիսի հակամարտության մեջ, որը կարող է բարձրացնել էներգակիրների գները, ինչը երկրի լուրջ խնդիր է։
Ամենակարևոր ձայնը հնչում է Ֆրանսիական Ազգային Միաբանությունից (ՖԱ), որի առաջնորդներ Մարին Լե Պենը և Ջորդան Բարդելան արդեն կասկածի տակ էին դրել Վենեսուելայի վրա ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված ռմբակոծությունները, որոնք հանգեցրին Նիկոլաս Մադուրոյի գերեվարմանը։
Չնայած Թեհրանի ռեժիմի դեմ կոշտ դիրքորոշում ընդունելուն, ՖԱ-ն համաձայն է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, որ ԱՄՆ միջամտությունը իրականացվել է «միջազգային իրավունքի շրջանակներից դուրս»։
«Իրանի ժողովրդի վրա պետք է լինի կառավարության փոփոխությունը, իշխանության գալը և անցումային շրջանի ապահովումը։ Արտաքինից պարտադրված փոփոխությունը, հատկապես միայն օդային ռմբակոծությունների միջոցով, պատմական հաջողության օրինակ չունի», – Euronews-ին ասել է ՖԱ-ի պատգամավոր Պիեռ-Ռոմեն Թիոնեն։
Այնուամենայնիվ, մի քանի այլ առաջատար ազգայնական ուժեր, այդ թվում՝ Իսպանիայի Vox-ը, Նիդեռլանդների Ազատության կուսակցությունը և Նայջել Ֆարաջի Reform UK-ը, ավելի բացահայտորեն են կապված Թրամփի հետ, որտեղ յուրաքանչյուր կուսակցություն իր քաղաքական ուղերձը հարմարեցնում է ներքին լսարանին։
Եվրոպական խորհրդարանի ճահճուտ
Այս ամենը շատ դժվարացնում է Եվրախորհրդարանի ծայրահեղ աջ խմբերի համար պատերազմի վերաբերյալ ընդհանուր դիրքորոշում գտնելը։
Ե՛վ «Եվրոպայի հայրենասերներ» (PfE), և՛ «Սուվերեն ազգերի Եվրոպա» (ESN) կազմակերպությունները պնդում են, որ այս հարցում ինքնավարությունը թողնում են յուրաքանչյուր ազգային պատվիրակության, ինչպես սովորաբար անում են։ Սակայն մի քանի աղբյուրներ Euronews-ին հայտնել են, որ պաշտոնական գծից այն կողմ պարզ է, որ թեման քննարկվել է, և որ այն զգայուն թեմա է խմբերի ներսում։
Իրանի վրա հարձակումը կարող է դառնալ ևս մեկ շրջադարձային կետ Թրամփի MAGA շարժման և դրա որոշ ամենահավատարիմ եվրոպացի կողմնակիցների միջև հարաբերություններում։
Հունվարին Վենեսուելայի վրա ԱՄՆ-ի հարձակումը և Գրենլանդիայի նկատմամբ վերահսկողությունը ստանձնելու Թրամփի սպառնալիքները անցյալ տարի արդեն վատ լույսի ներքո էին ներկայացրել նախագահին ինքնիշխանությունը կարևորող շատ եվրոպացիների համար, և նրա վարքագիծը խորացնում է ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների շրջանում աճող անհարմարությունը։ Վաշինգտոնում ազգայնական, հակա-արթնացող պահպանողականի վերադարձից մի ժամանակ քաջալերված՝ նրանք այժմ սկսում են Թրամփին հեռու պահել։
«Կարծես թե Թրամփը թունավոր է դառնում նաև իրենց ընտրողների համար», – ասել է մեկ այլ քաղաքական խմբից մի հայտնի Եվրախորհրդարանի անդամ։ «Կուլիսներում նրանք փորձում են գտնել նրանից հեռանալու միջոց, նախքան ուշ լինի»։
Ահա թե ինչու նրանք ցանկանում են, որ պատերազմի նկատմամբ իրենց դիրքորոշումը լրատվամիջոցների կողմից որքան հնարավոր է քիչ ուշադրության արժանանա։ Աջ և ծայրահեղ աջ խմբերը մերժել են Թրամփի կողմից Իսպանիայի դեմ ուղղված սպառնալիքները հաջորդ շաբաթ Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում քննարկելու առաջարկը, որը կարող էր շատ բարդ լինել նրանց համար։ Հաջորդ չորեքշաբթի Ստրասբուրգում նախատեսված է պատերազմի հետևանքների վերաբերյալ մեկ այլ ավելի ընդհանուր քննարկում։
«Այսօրվա դրությամբ Թրամփի կողմը ընտրելը շատ բարդ է», – ասաց Եվրախորհրդարանի պատգամավորը։ «Նույնիսկ Թրամփի կողմնակիցների համար»։
