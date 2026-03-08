08/03/2026

EU – Armenia

Բեյրութի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցի վրա կատարված հարձակման հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ

infomitk@gmail.com 08/03/2026 1 min read

Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի կենտրոնում գտնվող «Ռամադա» հյուրանոցի վրա Իսրայելի կողմից հասցված ավիահարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն 4 մարդ, վիրավորվել՝ 10-ը։

Այս մասին հայտնել է Al Jazeera-ն՝ հղում անելով Լիբանանի առողջապահության նախարարությանը։

Իսրայելական զինվորականները մարտի 8-ի վաղ առավոտյան հարվածել են հյուրանոցին։

Reuters գործակալության տվյալներով՝ սա Իսրայելի կողմից Բեյրութի կենտրոնական հատվածում իսրայելական առաջին հարվածն է անցյալ շաբաթ Իսրայելի և «Հեզբոլլահ»-ի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսումից ի վեր։

Իսրայելի պաշտպանության ուժերը հայտնել են, որ թիրախավորել են Լիբանանի «Ղոդս» ուժերի՝ Բեյրութում գտնվող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ճյուղի, հիմնական հրամանատարներին։

Իսրայելցի զինվորականները պնդում են, որ հարվածից առաջ միջոցներ են ձեռնարկել «քաղաքացիական անձանց վնասը նվազագույնի հասցնելու համար»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը Ադրբեջանին կոչ է հղել

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի քարտեզը կարող է փոխվել հակամարտությունից հետո. Թրամփ

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը չի զիջի իր տարածքի ոչ մի թիզը. Փեզեշքիան

08/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի ընտրարշավը պատրաստվում է ավելի կեղտոտ դառնալ

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ասում է, որ Սթարմերը ձգտում է միանալ Իրանի պատերազմին «մենք արդեն հաղթել ենք»

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են կանայք անհետանում Եվրոպայի տեխնոլոգիական աշխատուժից

08/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միապետության և ժողովրդավարության կողմնակիցները հավաքվել են ամբողջ Եվրոպայում՝ ի պաշտպանություն Իրանի

08/03/2026 infomitk@gmail.com