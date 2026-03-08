Միապետության և ժողովրդավարության կողմնակիցները հավաքվել են ամբողջ Եվրոպայում՝ ի պաշտպանություն Իրանի

Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում բողոքի ցույցեր են կազմակերպվել Իրանի ռեժիմի դեմ՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Ոմանք հավաքվել են ի պաշտպանություն աքսորված թագաժառանգ Ռեզա Փահլավիի, իսկ մյուսները՝ դեմ միապետության վերադարձին։
Հեղափոխությունից առաջ Իրանի առյուծներով զարդարված դրոշները ծածանվել են Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում, երբ շաբաթ օրը ցուցարարները հավաքվել էին՝ իրենց աջակցությունը հայտնելու Իրանի ժողովրդին՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ շարունակվող պատերազմի ֆոնին։
Ցուցարարներից շատերը, այդ թվում՝ Բեռլինում, Ստոկհոլմում և Փարիզում, իրենց աջակցությունն են հայտնել աքսորված թագաժառանգ Ռեզա Փահլավիին՝ Իրանի վերջին շահի որդուն, որը ներկայանում է որպես այլընտրանք՝ Իսրայելա-ամերիկյան հարվածի հետևանքով գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի սպանությունից հետո։
Լոնդոնում մարդիկ ցույց են անցկացրել պատերազմի դեմ, մինչդեռ մյուսները երթ են անցկացրել ի պաշտպանություն Խամենեիի։
Մետրոպոլիտենի ոստիկանության տվյալներով՝ «Ձեռքերը հեռու Իրանից» երթին մասնակցել է 5000-ից 6000 մարդ՝ վանկարկելով «դադարեցրեք ռմբակոծությունը հիմա, հիմա, հիմա»։
Ցուցարարները դրոշներ և պաստառներ են պահում Լոնդոնում «Կանգնեցրեք պատերազմը» կոալիցիայի երթին մասնակցելիս, շաբաթ, 2026 թվականի մարտի 7-ին։
Ցուցարարները դրոշներ և պաստառներ են պահում Լոնդոնում «Կանգնեցրեք պատերազմը» կոալիցիայի երթին մասնակցելիս, շաբաթ, 2026 թվականի մարտի 7-ին։ AP Photo/Alberto Pezzali
Փարիզում տեղի ունեցավ երկու ցույց՝ մեկը՝ աջակցելով հանգուցյալ շահի որդուն՝ անցումային շրջանը գլխավորելու համար, իսկ մյուսը՝ դատապարտելով այդ սցենարը։
«Ես աջակցում եմ Փահլավիին, որը կոչ է անում հեղափոխության», – ասաց 35-ամյա ուսանող Մասուդ Գանաթյանը Փարիզի հարավում կայացած բողոքի ցույցի ժամանակ, որտեղ մասնակիցները կրում էին հանգուցյալ շահի որդու լուսանկարները և թափահարում ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և նախահեղափոխական Իրանի դրոշները։
«Նա դեմոկրատ է։ Նա կարող է վերահսկել անցումային շրջանը և խոստանում է կազմակերպել ընտրություններ»։
Սակայն դեղին բաճկոններով այլ ցուցարարներ, որոնց վրա գրված էր «Ազատ Իրան»՝ ցույց տվեցին իրենց ձեռքերին կպչուն պիտակներ՝ «Ո՛չ Շահ, ո՛չ Մուլլա»։
Ցուցարարները ցույց են տալիս իրենց ափերը՝ «Ո՛չ Շահ, ո՛չ Մուլլա» գրությամբ պիտակներով, Փարիզ, Ֆրանսիա, 7 մարտի, 2026թ.:
Ցուցարարները ցույց են տալիս իրենց ափերը՝ «Ո՛չ Շահ, ո՛չ Մուլլա» գրությամբ պիտակներով, Փարիզ, Ֆրանսիա, 7 մարտի, 2026թ.: Նասիմ Շաքիբ Գոմրի, Ադրիեն Մարշանդ
Հարյուրավոր Փահլավիի կողմնակիցներ հավաքվել են նաև Ստոկհոլմում՝ բռնելով նրա և նրա հանգուցյալ հոր նկարները:
Ամստերդամում ցուցարարները երթով անցել են քաղաքի ջրանցքներից մեկի երկայնքով՝ բարձր պահելով Իսրայելի, Ամերիկայի և նախահեղափոխական Իրանի դրոշները, կոչ անելով կառավարությանը հրավիրել Փահլավիին երկիր և փակել Իրանի դեսպանատունը:
Մեծ Բրիտանիայում լուսաբացից կարճ ժամանակ անց պատերազմի դեմ ցուցարարները հավաքվել են Անգլիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Ֆեյրֆորդի ռազմաօդային բազայի մուտքի մոտ՝ բռնելով «Ձեռքերը հեռու Իրանից», «Խաղաղություն» և «Յանկիկներ, գնացեք տուն» գրությամբ պաստառներ:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է օգնել վերականգնել Իրանի տնտեսությունը, եթե Թեհրանը նշանակի իր համար «ընդունելի» մեկին, որը կփոխարինի իր հանգուցյալ գերագույն առաջնորդին:
ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան Ամիր Սաիդ Իրավանին ասել է, որ ԱՄՆ-ն որևէ դեր չի ունենա Խամենեիի իրավահաջորդի ընտրության գործում։
«Իրանի ղեկավարության ընտրությունը տեղի կունենա մեր սահմանադրական ընթացակարգերին խստորեն համապատասխան և բացառապես իրանցի ժողովրդի կամքով, առանց որևէ արտաքին միջամտության», – հավելել է նա։
