Ինչու են կանայք անհետանում Եվրոպայի տեխնոլոգիական աշխատուժից

Կանայք տեխնոլոգիական ոլորտում կազմում են յուրաքանչյուր 5 աշխատողից 1-ից պակաս, ինչը, ըստ նոր զեկույցի, կարող է նույնիսկ ավելի նվազել առանց միջամտությունների։
Աշխատավայրի մշակույթը կանանց տեխնոլոգիական աշխատանքը թողնելու ամենամեծ պատճառն է, ցույց է տալիս նոր զեկույցը։
Նոր զեկույցի համաձայն, որը նախազգուշացնում է, որ գենդերային անհավասարությունը կարող է նույնիսկ ավելի մեծանալ առանց գործողությունների, հատկապես արհեստական բանականության (ԱԲ) դարաշրջանում, Եվրոպայում կանայք կազմում են յուրաքանչյուր 5 աշխատողից 1-ից պակաս։
McKinsey & Company խորհրդատվական ընկերության նոր զեկույցի համաձայն՝ 2025 թվականին կանայք կազմում էին Եվրոպայում տեխնոլոգիական ոլորտի հիմնական պաշտոններում աշխատողների 19 տոկոսը, ինչը 3 տոկոսով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։
Զեկույցում ասվում է, որ անկումը ենթադրում է, որ ներկայացվածության մշտական պակասի խնդիրը լուծելու ջանքերը չեն կարողացել էական առաջընթաց գրանցել։
«Քանի որ ԱԲ-ն վերաձևավորում է դերերը և արժեքի ստեղծումը տեխնոլոգիաների ոլորտում, առկա գենդերային անհավասարությունը կարող է մեծանալ առանց միտումնավոր գործողությունների», – ասվում է զեկույցում։
Այս նախազգուշացումը հնչում է այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի կազմակերպությունները սկսել են կրճատել բազմազանության, հավասարության և ներառման (DEI) նախաձեռնությունները, որոնք 2010-ականների մեծ մասի ընթացքում խրախուսել են կանանց մուտք գործել ավանդաբար տղամարդկանց կողմից գերիշխող ոլորտներ, ինչպիսիք են գիտությունը, տեխնոլոգիաները, ճարտարագիտությունը և մաթեմատիկան (STEM):
Որտե՞ղ է սկսվում գենդերային անհավասարությունը
Հետազոտությունը վերլուծել է Եվրոպական Միության տեխնոլոգիական պաշտոնների LinkedIn-ի 4 միլիոն էջ և դրանք համադրել է Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության տվյալների և Findem արհեստական բանականության վարձման հարթակի աշխատուժի տվյալների հետ:
Զեկույցում նշվում է, որ կանայք սկսում են հեռանալ տեխնոլոգիաներին հարակից ոլորտներից գրեթե անմիջապես դպրոցն ավարտելուց հետո: Աղջիկները փոքր-ինչ գերազանցում են տղաներին STEM թեմաներով տարրական և միջնակարգ դպրոցում, բայց բոլոր կին ուսանողների միայն 32 տոկոսն է որոշում ընդունվել տեխնոլոգիական ոլորտի բակալավրի աստիճանի:
Բարձրագույն կրթություն ստացողների շրջանում կանայք մի փոքր ավելի հավանական է, որ ստանան դոկտորի կոչում STEM ոլորտում, քան տղամարդիկ: Այնուամենայնիվ, բոլոր տեխնոլոգիական աշխատողների միայն 19 տոկոսն են կանայք:
Կանանց համար մեկ այլ մեծ խոչընդոտ է կարիերայի առաջխաղացումը: Կանանց մասնակցությունը տեխնոլոգիական աշխատուժում նվազում է մինչև 18 տոկոսային կետով, նախքան նրանց կառավարչական պաշտոններ զբաղեցնելը, ինչի հետևանքով կանայք տեխնոլոգիական ընկերություններում զբաղեցնում են կառավարչական պաշտոնների ընդամենը 13 տոկոսը։
Զեկույցում նշվում է, որ այս վաղ կորուստները «խորացնում են ղեկավարության մակարդակում գենդերային անհավասարությունը», քանի որ գործադիր կամ կորպորատիվ պաշտոնների միայն 8 տոկոսն են զբաղեցնում կանայք։
Տեխնոլոգիական որոշ ոլորտներում այս անհավասարությունն ավելի սուր է, քան մյուսներում։ Ծրագրային ապահովման ընկերություններում 15 տոկոսային կետի տարբերություն կա սկսնակների և կորպորատիվ ղեկավարության հասնող կանանց թվի միջև։
Կենտրոնացած են ավելի քիչ դերերում
Կանայք նաև խմբավորված են տեխնոլոգիական աշխատատեղերի նեղ խմբում, որոնք տուժում են կրճատումներից։
Նրանք կազմում են արտադրանքի կառավարման ոլորտում աշխատողների 39 տոկոսը և դիզայնի ոլորտում աշխատողների 54 տոկոսը։ Այնուամենայնիվ, զեկույցում նշվում է, որ այս պաշտոնները հազվադեպ են հանգեցնում գործադիր ղեկավարության և ներկայացնում են Եվրոպայի ընդհանուր տեխնոլոգիական ուժի փոքր մասը։
Զեկույցում նշվում է, որ նույնիսկ այն ոլորտներում, որտեղ կանայք կենտրոնացած են, նրանք հաճախ սահմանափակ ազդեցություն ունեն տեխնոլոգիական ոլորտի ավելի լայն ուղղության, կառավարման և ձևավորման վրա։
Կանայք նաև թերներկայացված են արհեստական բանականության ոլորտում, զգուշացնում է զեկույցը։ Տղամարդիկ ավելի մեծ մասն են զբաղեցնում արհեստական բանականության, տվյալների և վերլուծության ոլորտում սկսնակների աշխատատեղերի։
Զեկույցում ասվում է, որ այս միտումը մտահոգիչ է արհեստական բանականության բումի շրջանում, քանի որ այն վտանգում է «հայացքների նեղացում հենց այն մակարդակներում, որոնցում պետք է լուծվեն կողմնակալությունը, հաշվետվողականությունը և հասարակական ազդեցությունը»։
Զեկույցը պարզել է, որ կանայք նաև պայքարում են տեխնոլոգիական գենդերային անհավասարության դեմ այն երկրներում, որոնք միջինում ավելի ուժեղ են գենդերային հավասարության հարցում, ինչպիսիք են Ֆինլանդիան և Շվեդիան։ Կանայք կազմում են տեխնոլոգիական աշխատողների համապատասխանաբար 36 և 23 տոկոսը։
Ինչու են կանայք լքում տեխնոլոգիական ոլորտը
Զեկույցում նշվում է, որ աշխատանքային մշակույթը կանանց տեխնոլոգիական աշխատանքը լքելու հիմնական պատճառն է։
McKinsey-ի հարցման համաձայն՝ կանանց կեսից մի փոքր պակասը անցյալ տարվա ընթացքում սեքսիզմի կամ կողմնակալության է ենթարկվել, մինչդեռ 82 տոկոսը նշել է, որ ստիպված է եղել ավելի շատ ապացուցել իրենց, քան իրենց տղամարդ գործընկերները։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ կանայք հաճախ իրենց մեկուսացված են զգում իրենց դերերում, քանի որ նրանք հաճախ «միակն» են սենյակում, շարունակում է զեկույցը։
Կանայք նաև ավելի հակված են իրենց աշխատավայրում լրացուցիչ չվճարվող աշխատանք կատարել, ինչպիսիք են թիմային կոնֆլիկտների լուծումը կամ միջոցառումների համակարգումը, քանի որ նրանք համարվում են իրենց թիմերի «սոցիալական կապը»։
Զեկույցում նշվում է, որ միջինում կինը տարեկան 200 ժամ է կատարում այս տեսակի «գրասենյակային տնային աշխատանք»։
Զեկույցում նշվում է, որ ծնողներին աջակցելու համար մշակված քաղաքականությունները, ինչպիսիք են ճկուն կամ հեռավար աշխատանքային պայմանները, նույնպես կարող են դանդաղեցնել որոշ կանանց կարիերայի առաջընթացը։
Ինչպես կարող են ընկերությունները փակել բացը
Աշխատավայրի մշակույթի բարելավումը գենդերային անհավասարությունը նվազեցնելու ամենաարդյունավետ միջոցն է, քանի որ այն կանանց տեխնոլոգիական պաշտոններում մնալու ամենաուժեղ կանխատեսող գործոնն է, ասվում է զեկույցում։
Զեկույցում կոչ է արվում ընկերությունները սահմանել հստակ ներկայացվածության նպատակներ և վերանայել դրանք եռամսյակը մեկ։
Այն նաև առաջարկում է կարիերայի առաջխաղացման որոշումները կապել անհատի արդյունքի հետ, ինչը «կնպաստի խաղադաշտի հավասարեցմանը» կանանց համար։
Խորհուրդ է տրվում նաև մենթորությունը ընկերություններում ավելի լայն ուշադրության կենտրոնում լինել։ Զեկույցում խորհուրդ է տրվում կարիերայի կեսին կանանց ավագ ղեկավարների հետ զուգակցելը կարող է դերային մոդելներ և առաջնորդության ավելի հստակ ուղիներ ապահովել, հավելելով, որ Եվրոպան պետք է նաև ներդրումներ կատարի արհեստական բանականության վրա հիմնված վերաորակավորման մեջ՝ որպես «նոր հենարան» կանանց տեխնոլոգիական ոլորտում ներգրավելու համար։
Կանայք կարող են գրավել միջին և ավագ մակարդակի շատ պաշտոններ, որոնք կբացվեն աշխատուժի արհեստական բանականության վերակառուցման շնորհիվ՝ «նպատակային վերաորակավորման և միտումնավոր առաջխաղացման ուղիներով»։
Կազմակերպությունները կարող են դա անել կա՛մ օգնելով տեխնոլոգիաների ոլորտում արդեն միջին կարիերայի կանանց տեղափոխվել հարակից միջին կամ ավագ մակարդակի արհեստական բանականության պաշտոններ, կա՛մ ստեղծելով ավելի շատ ճանապարհներ արտադրանքի և դիզայնի ոլորտներից դեպի գործադիր պաշտոններ։
«Կանանց այս ապագայի համար կարևոր դերերում ներգրավելը կողմնակի օրակարգ չէ. դա Եվրոպայի ամենանշանակալի լծակներից մեկն է՝ արհեստական բանականության կողմից այժմ պահանջվող առաջնորդությունը կառուցելու և տարածաշրջանում նորարարությունը, կառավարումը և մրցունակությունը ամրապնդելու համար», – հավելվում է զեկույցում։
