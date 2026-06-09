Գործարարներն ու արհմիությունները միավորվում են Շվեյցարիայի ներգաղթի սահմանափակման դեմ՝ կիրակի օրվա հանրաքվեից առաջ

Նախաձեռնությունը լայն դիմադրության է արժանանում կառավարության, խորհրդարանի և բիզնես ոլորտի կողմից, սակայն հասարակական կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ քվեարկությունը կարող է լարված լինել։
Շվեյցարիայի գործարար առաջնորդներն ու արհմիությունները մոբիլիզացվում են կիրակի օրը կայանալիք ներգաղթի սահմանափակման վերաբերյալ հանրաքվեից առաջ, որը վախեր է առաջացրել զբաղվածության և Եվրամիության հետ առևտրային հարաբերությունների վրա լուրջ ազդեցության վերաբերյալ։
Քվեարկությունը կկենտրոնանա ծայրահեղ աջակողմյան Շվեյցարիայի ժողովրդական կուսակցության (SVP) առաջարկի վրա, որի նպատակն է մինչև 2050 թվականը հարուստ ալպյան երկրի բնակչությունը, որն այժմ կազմում է 9.1 միլիոն, պահել 10 միլիոնից ցածր։
Երկրի ամենամեծ կուսակցությունը՝ SVP-ն, պնդում է, որ «Ոչ 10 միլիոնով Շվեյցարիային» վերնագրով նախաձեռնությունը անհրաժեշտ է «անվերահսկելի» ներգաղթի դեմ պայքարելու համար, որը, ըստ նրա, առաջացնում է գերբեռնված գնացքներից մինչև կտրուկ աճող վարձավճարներ և քաղաքային տարածում ունեցող խնդիրներ։
Նախաձեռնությունը լայն դիմադրության է արժանանում կառավարության, խորհրդարանի և բիզնես ոլորտի կողմից, սակայն հասարակական կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ քվեարկությունը կարող է լարված լինել։
Գործատուների խոշոր կազմակերպություններն ու արհմիությունները այն անվանել են «քաոսի նախաձեռնություն»։
Նրանք զգուշացնում են, որ դա կարող է խորտակել Շվեյցարիայի բարգավաճումը, որտեղ տնտեսության մեծ մասը՝ բժշկական հետազոտություններից մինչև շինարարություն և առողջապահություն, մեծապես կախված է օտարերկրյա աշխատուժից, հիմնականում հարևան ԵՄ-ից։
Հյուրանոցային արդյունաբերության մեջ նույնպես «աշխատողների ավելի քան 50%-ը օտարերկրացիներ են», – ասել է HotellerieSuisse արդյունաբերական ասոցիացիայի ղեկավար Մարտին ֆոն Մոոսը՝ մտահոգություն հայտնելով, որ նախաձեռնությունը կվատթարացնի ոլորտում աշխատուժի քրոնիկ պակասը։
ԵՄ շուկա մուտք գործելը վտանգված է
Կան նաև մտավախություններ, որ նախաձեռնությունը կվտանգի Շվեյցարիան ԵՄ-ի հետ կապող հիմնական համաձայնագրերը, որը նրա հիմնական առևտրային գործընկերն է, այդ թվում՝ նրանց 1999 թվականի «անձանց ազատ տեղաշարժի մասին համաձայնագիրը»։
Անցյալ տարի Շվեյցարիայի ընդհանուր արտահանման կեսից ավելին ուղղվել է ԵՄ՝ ավելի քան 147 միլիարդ շվեյցարական ֆրանկի (160 միլիարդ եվրո) չափով։
«Մեզ համար եվրոպական շուկա մուտք գործելը կենսական նշանակություն ունի», – ասել է Պիեռ-Իվ Բոնվենը՝ Steiger տեքստիլ մեքենաներ արտադրող ընկերության ղեկավարը, որն իր ամբողջ արտադրանքը արտահանում է ԵՄ։
Հարավ-արևմուտքում գտնվող Վիոննազում գտնվող ընկերությունը իր արտադրության մի մասը տեղափոխել է Չինաստան, սակայն Շվեյցարիայում պահպանել է բարձր արժեք ունեցող սարքավորումները։
Շվեյցարիայում Steiger-ի կողմից վարձված 40 մարդկանցից ավելի քան մեկ երրորդը օտարերկրյա քաղաքացիներ են։
«Շվեյցարիայում մենք կարող ենք գտնել ինժեներներ՝ մեքենաները նախագծելու, աշխատացնելու և հավաքելու համար, բայց մեզ պակասում է դրանք փորձարկելու և կարգաբերելու փորձը», – AFP լրատվական գործակալությանը ասել է Բոնվինը։
«Շվեյցարիայում այս ոլորտում այլևս որևէ վերապատրաստում չկա, և մենք ստիպված ենք այս մասնագետներին վարձել Ֆրանսիայից և Գերմանիայից», – ասել է նա՝ ընդգծելով, որ առանց այդ հմտությունների «մենք չէինք կարող շարունակել այս մեքենաների արտադրությունը Շվեյցարիայում»։
«Արդյունաբերությունը կլինի վերջին տեղում»
SVP-ն անտեսել է նման մտահոգությունները՝ նշելով, որ իր առաջարկը ներառում է քվոտաներ, որոնք թույլ են տալիս ամեն տարի մոտ 40,000 մարդու ներգաղթել երկիր։
Սակայն այդ քվոտաները բավարար չեն լինի և կարող են անհավասարակշիռ լինել, զգուշացրել է շաքարախտի համար ներարկման համակարգեր արտադրող Ypsomed բժշկական տեխնոլոգիաների ընկերության ղեկավար Սայմոն Միշելը։
«Առաջնահերթություն կտրվի հիվանդանոցներին և տարեցների խնամքին, (և) արդյունաբերությունը կլինի վերջինը», – կանխատեսեց Միշելը, որը նաև աջակողմյան լիբերալների օրենսդիր է։
Ճարպակալման բուժման միջոցների աճող պահանջարկի բախվելով՝ նրա ընկերությունը ձգտում է առաջիկա երեք տարիների ընթացքում մոտ 100 ճշգրիտ մեխանիկ վարձել իր գործարանի համար՝ մայրաքաղաք Բեռնի մոտ գտնվող Զոլոտուրնում։
Սակայն նա ասաց, որ մրցակցությունը մեծ է այս բարձր պահանջարկ ունեցող պրոֆիլի համար։
Նույնիսկ «մեծ աշակերտական ծրագրի» դեպքում, նա ասաց, որ իր ընկերությունը չի կարող վերապատրաստել բոլոր նրանց, ում անհրաժեշտ է, և ստիպված կլինի դիմել Ֆրանսիայի, Գերմանիայի կամ Լեհաստանի մասնագետներին՝ անձնակազմ գտնելու համար։
Արհմիությունները նաև մտահոգություններ են հայտնել, որ արտահանողների վրա ճնշումը կարող է նրանց դրդել տեղափոխվել, ինչը կհանգեցնի աշխատատեղերի կորստի Շվեյցարիայում։
Երկրի ամենամեծ արհմիությունը՝ Unia-ն, նույնպես զգուշացրեց, որ նախաձեռնությունը կթուլացնի աշխատանքային պաշտպանությունը, կվերացնի բնակիչ և օտարերկրյա աշխատողների միջև խտրականությունը արգելող կանոնները և «լայնորեն կբացի դուռը աշխատավարձի դեմպինգի համար»։
Այն զգուշացնում էր, որ SVP-ի «քսենոֆոբիկ արշավը» «ճնշում կգործադրի երկրի բոլոր աշխատողների աշխատավարձերի վրա»։
Բաց մի թողեք
Բեռլինը հայտարարում է, որ Եվրոպան պատրաստ է ստանձնել ղեկը ԱՄՆ-ից Պուտինի հետ բանակցություններում
Հունգարիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը հայտարարում է, որ Օրբանի մերձավոր շրջապատը պետք է հետապնդվի «գողացված» միլիարդների համար
Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում կորոշեն զինվորները, այլ ոչ թե բանակցությունները