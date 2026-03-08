Հունգարիայի ընտրարշավը պատրաստվում է ավելի կեղտոտ դառնալ

Այժմ, երբ թեկնածուները փակ են, վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ զրպարտչական արշավներն ու ազդեցության գործողությունները կուժեղանան։
Խոսեք ընտրողների հետ այն ընտրությունների մասին, որոնք կարող են լինել Հունգարիայի համար տասնամյակների ընթացքում ամենահետևանքայինը, և շուտով զրույցը կանդրադառնա վարչապետ Վիկտոր Օրբանի մրցակից Պետեր Մագյարի ենթադրյալ գաղտնի ձայնագրված ինտիմ տեսագրությանը։
Փետրվարի կեսերին լրագրողները սկսեցին հաղորդագրություններ ստանալ, որոնք պարունակում էին ննջասենյակի լուսանկար՝ «շուտով» մակագրությամբ։ Պատկերը լայնորեն տարածվել է սոցիալական ցանցերում, բայց ոչ մի տեսանյութ չի հայտնվել։ Մագյարը հայտարարել է, որ կասկածում է, որ իր հակառակորդները պլանավորում են հրապարակել «գաղտնի ծառայության սարքավորումներով ձայնագրված և հնարավոր է՝ կեղծված սեքս-տեսագրություն, որտեղ ես և իմ այն ժամանակվա ընկերուհին երևում ենք ինտիմ հարաբերությունների մեջ»։
Ընդդիմության առաջնորդը և կենտրոնամետ «Տիսզա» կուսակցության ղեկավարը մեղադրել է Օրբանի իշխող «Ֆիդես» կուսակցությանը արդեն իսկ թունավոր մրցավազքում զրպարտչական արշավ նախապատրաստելու մեջ։ Եվ հիմա, երբ թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետն ավարտվել է շաբաթ օրը, քաղաքական վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ զրպարտչական արշավներն ու ապատեղեկատվական ջանքերը կուժեղանան։ Երբ առաջադրման փուլն ավարտվի, վնասված թեկնածուն չի կարող պարզապես հանել թեկնածությունը և փոխարինվել։
Այսպիսով, շուտով կհայտնվի՞ ձայնագրությունը։ Եվ եթե այն հայտնվի, ինչպե՞ս կազդի այն քարոզարշավի վրա, որի հարցումները ցույց են տալիս, որ Ֆիդեսը հետ է մնում մոտ 9 տոկոսային կետով։ Կարո՞ղ է այն ազդել արդյունքի վրա։ «Մենք չենք կարող վստահ լինել դրա ազդեցության մասին, մինչև չունենանք բովանդակությունը», – ասաց Պետեր Կրեկոն, անկախ քաղաքական հետազոտությունների խորհրդատվական ընկերության՝ «Քաղաքական կապիտալ»-ի գործադիր տնօրենը։ «Ես չէի համարձակվի կանխատեսել, քանի որ դա կախված է ձայնագրության մեջ եղածից»։
Հունգարացի քաղաքական գործիչները հաղթել են ընտրություններում սեռական սկանդալներից հետո։ 2017 թվականին Ֆիդեսի հետ կապված Գյորի քաղաքապետ և նախկին օլիմպիական մարզիկ Ժոլտ Բորկայը ներքաշվեց խոշոր սկանդալի մեջ, այն բանից հետո, երբ անանուն բլոգը հրապարակեց նրա լուսանկարները՝ Ադրիատիկ ծովում զբոսանավի վրա խմբակային սեքսի երեկույթին մասնակցելու ժամանակ։ Բորկայը վերընտրվեց նեղ տարբերությամբ երկու տարի անց, չնայած հետագայում հրաժարական տվեց։
Մագյարը «շատ լավ է նախապաշարմունքային հաղորդակցության մեջ», – ասաց Կրեկոն։ «Նա փորձել է առաջ գնալ՝ խոստովանելով, որ ներգրավված է եղել համաձայնեցված սեռական հարաբերությունների մեջ։ Դա իմաստուն էր, քանի որ դա հնարավոր է նախապես նվազագույնի հասցնի իր կորուստները»։
Ընդդիմության ականավոր ակտիվիստը, որը «Տիսզայի» անդամ չէ, բայց աջակցում է Մագյարին, ասաց, որ վստահ չէ, թե արդյոք ձայնագրությունը կվնասի Օրբանին պաշտոնանկ անելու ջանքերին։ Նա խնդրեց անանուն մնալ՝ Մագյարի հետ իր հարաբերությունները սրելուց խուսափելու համար։
«Նրա նկատմամբ անձամբ արդեն քիչ ոգևորություն կա», – ասաց նա։ «Ժողովրդական ընդունելություն չկա։ Քաղաքական սպեկտրի ձախ և կենտրոնում գտնվող շատերի համար Մագյարը և «Տիսզան» պարզապես օգտակար միջոցներ են Օրբանից ազատվելու համար»։
Ակտիվիստի կարծիքով, «Տիսզայի» հաղթանակը կարտացոլի Օրբանի դեմ լայն կոալիցիա, այլ ոչ թե Մագյարի նկատմամբ համակրանք՝ նման Լեյբորիստական կուսակցության 2024 թվականի հաղթանակին Մեծ Բրիտանիայում, որը ավելի քիչ էր վերաբերում Քեյր Սթարմերի նկատմամբ հանրային ոգևորությանը, քան պահպանողական կառավարումը վերջ դնելու ցանկությանը։ Եվ այսպես, գուցե ընտրողները չեն հետաքրքրվի, թե ինչ բեռ է բերել Մադյարը իր հետ։
Կփրկի՞ Վլադիմիր Պուտինը Օրբանին
Մարդիկ պարզապես սեքս-տեսանյութի չեն սպասում։ Առաջադրումների ավարտից հետո Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի վերլուծաբան Անդրաշ Ռաչը հետևում է ռուսական ազդեցության գործողությունների ակտիվացմանը։
Մինչ այժմ այդ ճակատը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Սակայն Ռաչը կարծում է, որ դա կփոխվի։ Այս շաբաթ Բուդապեշտում կայացած վահանակային քննարկման ժամանակ նա կանխատեսեց Հունգարիայի վարչապետին օգնելու նպատակով ռուսական ապատեղեկատվական ջանքերի զգալի աճ։
«Օրբանի կառավարությունը լավագույն ակտիվն է եղել, որը Ռուսաստանը երբևէ ունեցել է ԵՄ-ում և ՆԱՏՕ-ում», – ասաց նա։ «Հիմարություն կլինի, որ նրանք չանեն ամեն ինչ, որպեսզի Օրբանը մնա իշխանության գլուխ»։
Սբաբոլչ Պանյին՝ անկախ, ոչ առևտրային հետաքննչական Direkt36-ի մրցանակակիր լրագրողը, նույնպես ակնկալում է ակտիվ ակտիվություն ընտրարշավի վերջին շաբաթներին: Հղում անելով եվրոպական ազգային անվտանգության բազմաթիվ աղբյուրների՝ նա հայտնել է, որ Կրեմլի հետ կապված «քաղաքական տեխնոլոգների» թիմին հանձնարարվել է ազդել Հունգարիայի ընտրությունների վրա: Նա ասում է, որ ջանքերը կհսկի Սերգեյ Կիրիենկոն՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը:
Թե որքանով հաջող կլինի նման ջանքերը, դեռևս պարզ չէ։ Սեպտեմբերին Ռուսաստանը ազդեցության արշավ սկսեց Մոլդովայի իշխող կուսակցության դեմ, որը համահիմնադրել էր նախագահ Մայա Սանդուը՝ փորձելով խորհրդարանական ընտրությունները ռուսամետ կուսակցության օգտին շրջել։ Ի վերջո, այն ձախողվեց. Մոլդովայի արևմտամետ իշխող կուսակցությունը պահպանեց իր մեծամասնությունը՝ վճռականորեն հաղթելով ռուսամետ ընդդիմությանը։
Այնուամենայնիվ, Մոլդովայի և Հունգարիայի միջև կա մի կարևոր տարբերություն։ Մոլդովայի իշխանությունները լայնածավալ ջանքեր գործադրեցին ռուսական արշավին հակազդելու համար։ Հունգարիայի իշխող կուսակցությունը, հավանաբար, նույնը չի անի։
