Թրամփն ասում է, որ Սթարմերը ձգտում է միանալ Իրանի պատերազմին «մենք արդեն հաղթել ենք»

Քննադատությունը հնչեց այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը շարունակում էին ավիահարվածներ հասցնել Իրանին, և քանի որ Վաշինգտոնը սկսել է օգտագործել Մեծ Բրիտանիայում գտնվող բազան։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Քեյր Սթարմերին ասել է, որ Վաշինգտոնին Իրանի դեմ հարվածներում Մեծ Բրիտանիայի ավիակիրները պետք չեն՝ մեղադրելով Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին «մենք արդեն հաղթել ենք պատերազմներին միանալու» ձգտման մեջ։
Շաբաթ օրը ուշ երեկոյան Թրամփի մեկնաբանությունները հնչեցին այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը շարունակում էին ավիահարվածներ հասցնել Իրանին, քանի որ հակամարտությունը մտել էր իր երկրորդ շաբաթը։ Նրա քննադատությունը հնչեց նաև այն ժամանակ, երբ HMS Prince of Wales ավիակիրը պատրաստվում է նավարկել դեպի Պարսից ծոց, ըստ Մեծ Բրիտանիայի լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը «վերջապես լրջորեն մտածում է Մերձավոր Արևելք երկու ավիակիր ուղարկելու մասին», – ասել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ։ «Դա նորմալ է, վարչապետ Սթարմեր, մեզ դրանք այլևս պետք չեն, բայց մենք կհիշենք», – ասել է նա։
«Մեզ պետք չեն մարդիկ, որոնք միանում են պատերազմներին այն բանից հետո, երբ մենք արդեն հաղթել ենք»։ Թրամփը հավելեց։
Սկզբնական տատանումներից հետո Սթարմերը Վաշինգտոնին թույլտվություն տվեց հարվածել իրանական հրթիռային պահեստներին Չագոս կղզիների Դիեգո Գարսիա ռազմական բազայից։ Հետաձգումը Թրամփին ստիպեց բազմիցս քննադատել իր դաշնակցին։
ԱՄՆ-ն նաև օգտագործում է Մեծ Բրիտանիայում գտնվող ավիաբազան, այն բանից հետո, երբ Սթարմերը թույլտվություն տվեց Մեծ Բրիտանիայի բազաներից իրանական հրթիռային կայանների դեմ «պաշտպանական» ամերիկյան գործողությունների համար։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերին Գլոսթերշիրի Ֆեյրֆորդ բազա ժամանեցին չորս B-1 ռմբակոծիչներ։
«Միացյալ Նահանգները սկսել է օգտագործել բրիտանական բազաները հատուկ պաշտպանական գործողությունների համար՝ կանխելու Իրանի կողմից տարածաշրջան հրթիռների արձակումը, ինչը վտանգի է ենթարկում բրիտանացիների կյանքը», – շաբաթ օրը X-ում հրապարակված հայտարարության մեջ ասվում է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության կողմից։
Միևնույն ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեյրը նույնպես քննադատել է Սթարմերին՝ Իրանում ԱՄՆ գործողություններին սկզբից չաջակցելու համար։ Բլեյրը, որը Մեծ Բրիտանիան առաջնորդել է Իրաքի պատերազմին, մասնավոր միջոցառման ժամանակ ասել է, որ Վաշինգտոնը Մեծ Բրիտանիայի անվտանգության «անփոխարինելի անկյունաքարն» է, և որ դաշնակիցները պետք է «ներկայանան» անկախ նրանից, թե ով է ներկայիս նախագահը, ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների։
Շաբաթ օրը Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն պլանավորում է Իրանի դեմ ավելի շատ հարվածներ հասցնել՝ խոստանալով ընդլայնել Իսլամական Հանրապետությունում թիրախները: «Այսօր Իրանը շատ ուժեղ հարված կստանա», – գրել է նա Truth Social-ում: «Իրանի վատ վարքագծի պատճառով լրջորեն քննարկվում են լիակատար ոչնչացման և անխուսափելի մահվան դեպքեր, որոնք մինչև այս պահը չէին դիտարկվում որպես թիրախավորման թիրախ», – ասաց նա:
