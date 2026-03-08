ԵՄ հետախուզական գնահատականը. Իրանի ներքին անվտանգության ուժերը տառապում են կորուստներով և խառնաշփոթով

Մինչ Իրանի ղեկավարությունը փորձում է կայունություն ապահովել, արևմտյան հետախուզական գնահատականը ցույց է տալիս դաշտում գտնվող զինվորների և ավագ հրամանատարների միջև աճող անջրպետը
Թեհրանում հաղորդվել է բազմաթիվ ուժեղ պայթյունների մասին
Մեկ շաբաթ տևած պատերազմից հետո Իրանի ներքին անվտանգության ուժերը բախվում են խորացող ճգնաժամի՝ Թեհրանի շրջակայքում գտնվող ռազմական և կիսառազմական օբյեկտների վրա ԱՄՆ-Իսրայելի համակարգված հարվածներից հետո, որոնց հետևանքով, ըստ Euractiv-ին տրամադրված արևմտյան հետախուզական գնահատականի, զոհվել է 900-ից 1000 մարդ։
Գնահատման մեջ նշված տեղեկատվությունը, որը ներառում է իրանցի անվտանգության աշխատակիցների միջև լսված հաղորդակցությունները, հնարավոր չէ անկախ կերպով հաստատել, բայց արտացոլում է Իրանի ներսում ստացված ստուգված հաղորդագրությունները երկրի հսկայական ներքին անվտանգության ապարատի հիմնական ենթակառուցվածքներին ուղղված լայնածավալ հարձակումների մասին։
Դա նաև համապատասխանում է իրանական բանակի շարքերում առկա անհամաձայնության նշաններին։ Ուրբաթ օրը ավելի քան 200 իրանցի նավաստիներ ապաստան են խնդրել Շրի Լանկայում, ըստ գործին ծանոթ անձանց։
Նրանց «IRIS Bushehr» նավը օգնություն խնդրեց Շրի Լանկայից, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը տորպեդահարեցին և խորտակեցին մեկ այլ իրանական նավ՝ «IRIS Dena»-ն: «Bushehr» լոգիստիկ նավի անձնակազմը պնդեց, որ այն մեխանիկական խափանում է ունեցել, սակայն աղետի ազդանշանին արձագանքած Շրի Լանկայի ռազմածովային սպաների կողմից նավի զննումը որևէ ապացույց չհայտնաբերեց այդ պնդումը հաստատող։
Ապաստանի խնդրանքի մասին առաջին անգամ հաղորդել է ZED TV-ն, որը արբանյակային հեռարձակող է, որը գործարկվում է իրանցի աքսորյալների կողմից։
«Basij»-ի կոտրումը
Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հույս ունեն հաջողության հասնել ռեժիմին իշխանությունից հեռացնելու հարցում, անհրաժեշտ կլինի կոտրել Իրանի ներքին անվտանգության ուժերի վերահսկողությունը, որոնք վերահսկվում են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից, որը հունվարին դաժանորեն ճնշեց երկրով մեկ տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը, որոնց հետևանքով զոհվեցին տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ։
Հետախուզական ծառայությունների գնահատականի համաձայն՝ ոստիկանությանը, «Basij» աշխարհազորային ստորաբաժանումներին և մասնագիտացված հրամանատարական կայաններին ուղղված հարձակումները բացահայտեցին երկրի ներքին իրավապահ համակարգի ներսում առկա ավելի խորը լարվածություն՝ սկսած մարտական ոգու անկումից և գործառնական խառնաշփոթից մինչև շարքերի ֆինանսական անհանգստություն։
Զոհերի թիվը Իրանի ներքին անվտանգության ենթակառուցվածքներին հասցված ամենածանր հարվածներից մեկն է 1979 թվականին Իսլամական Հանրապետության հիմնադրումից ի վեր: Սակայն գնահատականը նաև նկարագրում է տեղում գտնվող անձնակազմի վկայությունները, որոնք ենթադրում են դաշտում գտնվող զինվորների և ավագ հրամանատարների միջև աճող անհամապատասխանություն:
Իրանը խոստանում է չհանձնվել, քանի որ Թեհրանի օդանավակայանը հարվածել է օդային հարվածներին
Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը շաբաթ օրը խոստացել է, որ իր երկիրը երբեք չի հանձնվի, ինչպես հայտարարեց Իսրայելը…
Հարվածված վայրերի թվում են եղել «Մուսա իբն Ջաֆար» հատուկ ստորաբաժանման շտաբը, Ֆաշաշում (Փաշաքշադ) և Վարամինում գտնվող Բասիջ աշխարհազորի տարածքները, ինչպես նաև Թեհրանում գտնվող 23-րդ դիվիզիայի շտաբը: Տեղեկացվում է, որ ազգային ոստիկանական ուժերի՝ ՖԱՐԱՋԱ-ի հրամանատարությունները նույնպես հարվածներ են ստացել Թեհրանի արևելյան նահանգում և Էսլամշահրում, ինչպես նաև Խաթամ ալ-Շուհադա բազան, որտեղ տեղակայված են Խաթամ ալ-Զահրա անվտանգության հրամանատարական բրիգադը և Բասիջ Սալման Ֆարսի դիմադրության ստորաբաժանումը:
Այլ թիրախների թվում են Թեհրանի Մակդադի Բասիջ շրջանները և Քարաջի 15-րդ Խորդադ շրջանները, ինչպես նաև Ֆաշաշի ճանապարհների սպասարկման բաժինը, որը գործում է որպես արտակարգ իրավիճակների լոգիստիկ աջակցության ստորաբաժանում։
Թեհրանում մի քանի մարզական համալիրներ նույնպես, կարծես, հարվածի են ենթարկվել, այդ թվում՝ Ֆաթհ ըմբշամարտի դահլիճը, Իսմայիլ եղբայրների մարզական դահլիճը և Ամջադիեն, որը հայտնի է նաև որպես Շահիդ Շիրուդի մարզական համալիր։ Վնասի գնահատականների համաձայն, այս վայրերը վերաօգտագործվել են որպես ժամանակավոր հավաքատեղիներ՝ որպես ավանդական բազաներում կենտրոնացած անվտանգության ուժերի խոցելիությունը նվազեցնելու նպատակով ցրման ռազմավարության մաս։
Ամենածանր կորուստները, ըստ հաղորդումների, տեղի են ունեցել Թեհրանի «Ազադի» համալիրի 12,000 տեղանոց օբյեկտում, որտեղ անվտանգության աշխատակիցները հավաքվել էին ցրման ջանքերի ժամանակ։
Հավանաբար, ռազմավարական առումով ամենակարևոր կորուստը եղել է FARAJA մատակարարման և լոգիստիկ բազայի ոչնչացումը։ Ներքին հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ համակարգչային սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ և լոգիստիկ պարագաներ պարունակող պահեստները ոչնչացվել են՝ լրջորեն խաթարելով Իրանում ոստիկանական գործողություններին աջակցելու համար օգտագործվող ենթակառուցվածքները։
Անվտանգության ապարատի կողմից վնասի գնահատականները գնահատում են «հազարավոր տրիլիոնավոր թումաններ», ինչը կարող է հանգեցնել տասնյակ միլիարդավոր դոլարների՝ կախված փոխարժեքներից: Որոշ ներքին գնահատականներ ենթադրում են, որ հարձակման հետևանքով կորցրած լոգիստիկ կարողությունների վերականգնումը կարող է տևել մինչև մեկ տասնամյակ։
Ըստ որոշ տեղեկությունների՝ ոչնչացված լրացուցիչ օբյեկտների թվում են օժանդակ հրամանատարական կենտրոնները, քննչական ոստիկանության բազաները և հետախուզական ստորաբաժանումները, ինչը բարդացնում է ներքին անվտանգության ցանցի համակարգումը։
Լուրջ վնաս է հասցվել «Շահիդ Բորուջերդի» բնակելի համալիրին Թեհրանում, Իրան, 2026 թվականի մարտի 5-ին։ Լուսանկարը՝ Ֆաթեմեհ Բահրամիի/Anadolu via Getty Images
«Քաոս և անկարգություն»
Սակայն ֆիզիկական վնասը, կարծես, ճգնաժամի միայն մեկ չափանիշն է։ Անվտանգության աշխատակիցները նշում են, որ նրանք հակասական հրամաններ են ստանում բազմաթիվ հրամանատարական ալիքներից, ինչի պատճառով որոշ ստորաբաժանումներ անորոշության մեջ են մնում, թե ինչպես շարունակել։ Մի քանի հաշվետվություններ օպերատիվ միջավայրը նկարագրում են խիստ արտահայտություններով՝ այն բնութագրելով որպես «քաոս և անկարգություն»։
Հստակ ուղղության բացակայությունը ունեցել է կասկադային հետևանքներ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, որոշ ստորաբաժանումներ թաքցնում են օպերատիվ պատրաստվածության անկման աստիճանը բարձրագույն հրամանատարությունից՝ վախենալով կարգապահական հետևանքներից, եթե բացահայտեն իրավիճակի լրջությունը։
Մարմնական տրամադրությունը, կարծես, արագորեն վատթարանում է։ Ներքին հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ շատ սպաներ նախընտրում են քնել մեքենաներում կամ ժամանակավոր կացարաններում, քան մնալ բազաների ներսում, որոնք կարող են կրկին թիրախ դառնալ։
Ֆինանսական մտահոգությունները ավելացնում են անհանգստության ևս մեկ շերտ։ Զինված ուժերի շատ անդամներ վախենում են, որ աշխատավարձերի վճարումը շուտով կարող է խափանվել, իսկ ոմանք պնդում են, որ աշխատավարձերն արդեն ուշացել են։
Միևնույն ժամանակ, անձնակազմը զայրույթ է հայտնում այն հաղորդագրությունների վերաբերյալ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները վաճառում են ակտիվներ և միջոցները վերածում կրիպտոարժույթի՝ գումար արտասահման տեղափոխելու համար։ Աճող ռիսկերի առջև կանգնած զինվորների համար այն ընկալումը, որ քաղաքական էլիտաները կարող են ֆինանսական ելքի ռազմավարություններ պատրաստել, դարձել է դժգոհության աղբյուր։
Անկարգությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ Իրանի ղեկավարությունը փորձում է կայունություն ստեղծել անկայուն տարածաշրջանային միջավայրի պայմաններում։ Վերջերս տեսաուղերձում նախագահ Մասուդ Պեզեշկիանը փորձել է երկիրը ներկայացնել որպես դիմացկուն՝ չնայած արտաքին ճնշման աճին։
Այնուամենայնիվ, Իրանի անվտանգության կառույցների վրա շարունակական հարվածները բարդացրել են այդ պատմությունը։
Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ-ն խոստացել է մեծացնել ճնշումը։ Truth Social-ում գիշերը արված գրառման մեջ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է. «Այսօր Իրանին շատ ուժեղ հարված կհասցվի։ Իրանի վատ վարքագծի պատճառով լրջորեն քննարկվում են լիակատար ոչնչացման և անխուսափելի մահվան համար այն տարածքները և մարդկանց խմբերը, որոնք մինչև այս պահը չէին դիտարկվում որպես թիրախավորման թիրախ»։
