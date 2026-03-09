Պուտինը կանգ առնելու ծրագրեր չունի։ Ուկրաինան Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների կարիքն ունի ավելի քան երբևէ

ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Կանադան և այլ նման մտածողությամբ դաշնակիցներ պետք է կոալիցիա կազմեն՝ համագործակցաբար և անհապաղ օգտագործելու Մոսկվայի ինքնիշխան ակտիվները Ուկրաինայի անունից։
Մարդիկ քնում են վրաններում Դորոհոժիչի մետրոյի կայարանում՝ ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարվածի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել 2026 թվականի փետրվարի 3-ին Կիևում, Ուկրաինա։ Լուսանկարը՝ Յան Դոբրոնոսովի/Global Images Ukraine via Getty Images
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ուկրաինացի ժողովուրդը մտնում է Պուտինի ձեռքից տառապելու հինգերորդ տարին, նրանք քաջություն են կերտել փրկելու իրենց երկիրը՝ զենքի, հետախուզության և ֆինանսավորման միջոցով ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից և նույնիսկ հեռավոր երկրներից, ինչպիսին է Ճապոնիան։
Մենք աներևակայելի առատաձեռն ենք եղել Ուկրաինայի պայքարին աջակցելու հարցում։ Սակայն Բելգիան վերջերս արգելափակեց կարևորագույն փրկարար գիծը՝ 2025 թվականի վերջին առաջարկված ԵՄ ջանքերը՝ Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործելու սառեցված ռուսական ինքնիշխան ակտիվների 210 միլիարդ եվրոն, որոնց մեծ մասը պահվում է Բրյուսելում գտնվող Euroclear ֆինանսական կլիրինգային կենտրոնում։
Ես և իմ երկկուսակցական գործընկերները գիտեինք, թե որքան հրատապ էր ուկրաինացիներին այս աջակցության կարիքը, և նամակ գրեցինք Բելգիայի դեսպանին՝ արտահայտելով իր աջակցությունը ԵՄ ծրագրերին: Միևնույն ժամանակ, Վիկտոր Օրբանի Հունգարիան այժմ խոչընդոտում է ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրելու պահուստային ծրագիրը, որն ինքնին կտևեր ընդամենը մի քանի ամիս, այլ ոչ թե տարիներ:
Ակնհայտ է, որ Ուկրաինան այլևս չի կարող սպասել Բրյուսելին, և մենք նույնպես չենք կարող: Դրա փոխարեն, ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Կանադան և այլ նման մտածող դաշնակիցներ պետք է կոալիցիա կազմեն՝ համագործակցաբար և անհապաղ օգտագործելու Մոսկվայի ինքնիշխան ակտիվները Ուկրաինայի անունից:
Միասին վերցրած՝ ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ֆրանսիան և Գերմանիան մեր իրավասություններում պահում են մոտ 68 միլիարդ եվրոյի ռուսական ինքնիշխան ակտիվներ: Այս միջոցները չեն լուծի Ուկրաինայի առջև ծառացած խնդիրները: Այնուամենայնիվ, դրանք մեծապես կնպաստեն Կիևին աջակցելուն, մասնավորապես՝ Օրբանի անզիջողականության պայմաններում:
Մենք պետք է օգտագործենք 2026 թվականի հուլիսին Ֆրանսիայում կայանալիք G7 գագաթնաժողովը որպես վերջնաժամկետ՝ այս ակտիվների օգտագործման ծրագրերը վերջնականապես մշակելու համար, որոնցից Պուտինը զրկվել է միջազգային իրավունքի իր անամոթ խախտումներով:
Այս կոալիցիայի ձևավորումը և մինչև հուլիս վճռական գործողությունները պարտադիր չէ, որ լինեն ԵՄ-ի, առանձին անդամ պետությունների կամ այլ դաշնակիցների, ինչպիսին է Ճապոնիան, նման ջանքերի ավարտը։
Փոխարենը, այս գործողությունները կցույց տան Բելգիայում, ամբողջ ԵՄ-ում և դրանից դուրս կասկածողներին, որ այդ ակտիվների օգտագործումը միայնակ վարժություն չէ։ Դա նաև կցուցադրի Արևմուտքի վճռականությունը Պուտինին այն պահին, երբ նա կարծում է, որ Արևմուտքը փլուզվում է, և որ կարող է սպասել մեզ։
2024 թվականին Կոնգրեսը վճռականորեն երկկուսակցական, երկպալատ ձևով աշխատեց՝ «Ուկրաինացիների համար տնտեսական բարգավաճման և հնարավորությունների վերականգնման մասին օրենքը» օրենքի վերածելու համար, որը ԱՄՆ նախագահին լիազորություն է տալիս բռնագրավել Միացյալ Նահանգներում պահվող ռուսական ինքնիշխան ակտիվները։ Ես հովանավորում եմ մեկ այլ երկկուսակցական օրինագիծ՝ REPO-ի իրականացման մասին օրենքը, որը կհիմնվի սկզբնական օրենսդրության վրա՝ այդ ակտիվները եռամսյակային հիմունքներով ուղարկելով Ուկրաինա, ի թիվս այլ կարևոր քայլերի։
Սակայն մենք այլևս չենք կարող թույլ տալ, որ նման բարի մտադրություններով քաղաքականությունը գոյություն ունենա մեկուսացված։ Ուկրաինայի պայքարը չափազանց կարևոր է, նրա կարիքները՝ չափազանց հրատապ, հատկապես այն պատճառով, որ Պուտինի ռազմական մեքենան պատրաստ է շահույթ ստանալ Մերձավոր Արևելքի հակամարտության պատճառով նավթի բարձր գներից։
Այս ֆինանսական կոալիցիայի ձևավորումը հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ համակարգել մեր համապատասխան իրավասություններում պահվող ռուսական ինքնիշխան ակտիվները։
Հիշեցնենք նաև, որ այս գործողության հավակնությունն ու լիազորությունները սկիզբ են առել ԱՄՆ Կոնգրեսից։ Գործադիր իշխանության ախորժակի բացակայության պայմաններում կոալիցիոն երկրների օրենսդիր մարմիններում օրենսդիրները պետք է ավելի հաճախ և ավելի խորհրդակցական ձևով ներգրավվեն առաջ շարժվելիս։
Փոխհատուցման վարկը եվրոպական վճռականության փորձություն է
Չնայած չափազանց շատ մայրաքաղաքներում պարտվողականության սողացող սպառնալիքին, Պուտինն այսօր ավելի թույլ դիրքում է Եվրոպային սպառնալու համար, քան այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ իր երկաթե բռունցքը թափահարեց Կիևի վրա։ Ամենից առաջ սա վկայում է ուկրաինացի ժողովրդի քաջության, այն բարեհաճության մասին, որը նրանք ցուցաբերել են Արևմուտքին՝ Պուտինի որսորդությանը դիմակայելով, և այն պարտքի մասին, որը մենք նրանց պարտք ենք։
Այժմ ազատ աշխարհը՝ Վաշինգտոնից մինչև Բեռլին, Տոկիո և դրանից այն կողմ, ևս մեկ հնարավորություն ունի ամուր կանգնելու ուկրաինացի ժողովրդի կողքին և Պուտինի ագրեսիայի դեմ՝ Կիևին մատակարարելով կապիտալ, նյութական միջոցներ և հետախուզություն։
Այս պատերազմի ավարտից կորոշվի, թե արդյոք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված միջազգային կարգի որևէ ձև կպահպանվի, թե՞ մեր երեխաները կապրեն շատ ավելի վտանգավոր աշխարհում, քան այն, որը մեր ծնողներն են մեզ թողել։
Աշխարհում, որտեղ ուժը նշանակում է իրավունք, Պուտինը չի կանգնի Ուկրաինայում։ Եթե մենք լքենք Ուկրաինան, և Պուտինը հաղթի, նա ոչ միայն կշարունակի սպառնալ ՆԱՏՕ-ին, այլև համարձակված Չինաստանը կփորձարկի դաշնակիցների վճռականությունը Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում՝ վտանգներ ստեղծելով մեր կոլեկտիվ անվտանգության և բարգավաճման համար։
Ուկրաինացի ժողովրդի ակամա պատերազմը Պուտինի հետ և նրանց ցուցաբերած վճռականությունը լավագույն օրինակն են այն բանի, թե ինչպես պայքարել ավտորիտար ագրեսիայով տառապող միջազգային կարգի գալուստի դեմ։ Ուկրաինացիները կատարել են պարտականություն առաջնագծում, որը մենք դժվարությամբ կվճարենք։
Սա Արևմուտքում անվճռականության ժամանակը չէ, այլ գործողությունների։ Մենք պետք է Պուտինի փողերն օգտագործենք նրա դեմ՝ Ուկրաինայի, ամբողջական և ազատ Եվրոպայի համար, որը մի օր խաղաղ կլինի, և ամենուրեք ժողովրդավարության պաշտպանության համար։
