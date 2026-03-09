Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը կոչ է անում Ռուսաստանին զերծ մնալ ընտրություններին միջամտելուց

Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը կոչ է արել Ռուսաստանին դադարեցնել Հունգարիայի ապրիլյան խորհրդարանական ընտրություններին միջամտելը, այն բանից հետո, երբ հրապարակվեց զեկույց, որը բացահայտում էր Կրեմլի ենթադրյալ թիմի մասին, որը գործում էր Բուդապեշտի Ռուսաստանի դեսպանատնից՝ Վիկտոր Օրբանին իշխանության պահելու համար: Ռուսաստանը հերքել է այդ մեղադրանքները։
Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը կոչ է արել Ռուսաստանին զերծ մնալ երկրի խորհրդարանական ընտրություններին միջամտելուց՝ այն մեղադրանքների ֆոնին, որ Կրեմլը գաղտնի աշխատանքային խումբ է ուղարկել՝ վարչապետ Վիկտոր Օրբանի օգտին արդյունքի վրա ազդելու համար։
Հունգարիան ընտրությունների է գնում ապրիլի 12-ին, որը լայնորեն համարվում է Օրբանի կառավարմանը ուղղված ամենակարևոր մարտահրավերը 2010 թվականին նրա իշխանության գալուց ի վեր: «Տիսա» կուսակցության առաջնորդ Մագյարը ներկայումս առաջատար է հասարակական կարծիքի հարցումներում։
Անցյալ շաբաթ VSquare հետաքննչական պորտալը հաղորդել է, որ Ռուսաստանը երեք հոգուց բաղկացած թիմ է ուղարկել Վադիմ Տիտովի գլխավորությամբ և դիվանագիտական քողի տակ գործող Բուդապեշտի Ռուսաստանի դեսպանատանը՝ Օրբանի հաղթանակն ապահովելու նպատակով։
Հաղորդագրության համաձայն, գործողությունը Մոսկվայում ղեկավարում է Սերգեյ Կիրիենկոն, Կրեմլի բարձրաստիճան պաշտոնյա և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ դաշնակից, ով, ինչպես ասվում է, նաև ուղղորդել է Ռուսաստանի միջամտությունը Մոլդովայի վերջին ընտրություններին: Այդ ջանքերի նպատակն էր տապալել արևմտամետ նախագահ Մայա Սանդուին՝ տրոլերի ֆերմաների և տեղում գործող գործակալների միջոցով։
Բուդապեշտում Ռուսաստանի դեսպանատունը հերքել է մեղադրանքները՝ հաղորդագրությունները որակելով որպես կեղծ լուրեր։
«Սերգեյ Կիրիենկոյի կամ Վադիմ Տիտովի գլխավորած ոչ մի ռուսական պատվիրակություն չի աշխատում դեսպանատանը», – ասվում է սոցիալական ցանցերում տարածված հայտարարության մեջ, որտեղ նաև մեղադրվում է Մադյարը պնդումների աղբյուր լինելու մեջ: «Հասկանալի չէ, թե ինչու է Պետեր Մադյարը ստիպված եղել դիմել նման մեթոդների», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Մադյարը պատասխանել է՝ կոչ անելով Ռուսաստանին խուսափել միջամտությունից։
«Ես վճռականորեն կոչ եմ անում Ռուսաստանի ղեկավարությանը զերծ մնալ Հունգարիայի խորհրդարանական ընտրությունների վրա որևէ ազդեցությունից և հունգարացիներին սպառնալուց», – ասել է նա կիրակի օրը տարածած հայտարարության մեջ: Նա հավելել է, որ ընտրվելու դեպքում «Տիսա» կուսակցությունը կձգտի հավասարակշռված հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ՝ միաժամանակ ամրապնդելով Հունգարիայի դիրքերը եվրոպական դաշինքում։
Հունգարիա-Ուկրաինա լարվածությունը մեծանում է ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց
Ուկրաինայում պատերազմը դարձել է հունգարական քարոզարշավի որոշիչ թեմա: Օրբանը մնում է այն քիչ եվրոպական առաջնորդներից մեկը, որը կանոնավոր կապ է պահպանում Պուտինի հետ, և Հունգարիան շարունակում է մեծ քանակությամբ ռուսական բրածո վառելիք ներմուծել՝ չնայած ԵՄ-ի ճնշմանը՝ նվազեցնելու ռուսական էներգիայից կախվածությունը:
Անցյալ շաբաթ Ռուսաստանը ազատ արձակեց երկու հունգարա-ուկրաինացի ռազմագերիների՝ Օրբանի անձնական խնդրանքից հետո, քայլ, որն ընդգծեց Օրբանի անձնական կապերը Պուտինի հետ:
Միևնույն ժամանակ, Հունգարիայի և Ուկրաինայի հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են: Բուդապեշտը արգելափակել է Կիևի համար ԵՄ-ի կողմից 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական փաթեթը՝ հղում անելով Ուկրաինայի կողմից «Դրուժբա» խողովակաշարի վերականգնման մերժմանը, որը ռուսական նավթը Հունգարիա տեղափոխող հիմնական խողովակաշար է, այն բանից հետո, երբ այն վնասվել էր հունվարին ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով:
Լարվածությունն ավելի սրվեց անցյալ շաբաթ, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սպառնաց Օրբանի կոնտակտային տվյալները կիսել ուկրաինական զորքերի հետ՝ ի պատասխան արգելափակված միջոցների:
Հաջորդ օրը Հունգարիայի իշխանությունները մեծ քանակությամբ կանխիկ և ոսկի առգրավեցին և ձերբակալեցին յոթ ուկրաինացի քաղաքացու՝ Հունգարիայով տարանցիկ երկու ուկրաինական դրամարկղային մեքենաների վրա կատարված խուզարկության ժամանակ: Բուդապեշտը փողերի լվացման հետաքննություն սկսեց։ Կիևը Հունգարիային մեղադրեց պետական ահաբեկչության և մարդկանց առևանգման մեջ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ վերազինումը փորձարկում է կայունությունն ու վստահությունը Արևմտյան Բալկաններում
Պուտինը կանգ առնելու ծրագրեր չունի։ Ուկրաինան Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների կարիքն ունի ավելի քան երբևէ
Բելգիայի վարչապետը դատապարտում է «հակասեմական ակտը», մինչդեռ ․․․