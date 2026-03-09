Մարդը, ով ցանկանում է սկսել պայքարը աջակողմյան պոպուլիզմի դեմ

Սլովենիայի վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբը ասել է, որ իր աջակողմյան ընտրական մրցակից Յանեշ Յանշան ցանկանում է քանդել Եվրամիությունը։
Վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբը տված հարցազրույցում ընդգծել է Եվրոպայի առջև ծառացած բարձր խաղադրույքները՝ երկու կարևորագույն քվեարկություններից առաջ։ Առաջինը՝ Սլովենիայում՝ մարտի 22-ին, որտեղ Գոլոբի ձախ-լիբերալ կոալիցիան լարվում է դիմակայող աջակողմյան մրցակցին դիմակայելու համար, ապա՝ Հունգարիայում՝ ապրիլի 12-ին, որտեղ կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեկնածուն ճանապարհին է երկարամյա ազգայնական առաջնորդ Վիկտոր Օրբանին հեռացնելու համար։
«Խոսքը միայն Սլովենիայի մասին չէ։ Խոսքը երկու երկրների մասին է։ Եթե մենք կարողանայինք հաղթել երկուսում էլ, կարծում եմ, դա իսկապես, բացարձակապես լավագույն դրական նշանը կլիներ Եվրամիության համար», – ասել է Գոլոբը Լյուբլյանայի արդյունաբերական ծայրամասում գտնվող իր գրասենյակում՝ նայելով ձյունածածկ լեռներին։
Գոլոբը երկակի ընտրությունները ներկայացրել է որպես հնարավորություն եվրոպամետ ուժերի համար՝ մայրցամաքի վերելք ապրող պոպուլիստական շարժմանը հարվածելու համար։ Դա ներառում է նաև նրա աջակողմյան մրցակցին՝ նախկին երեք անգամ վարչապետ Յանեշ Յանշային, որին Գոլոբը ներկայացնում է որպես սպառնալիք ԵՄ-ի համար։
Յանշայի Սլովենիայի դեմոկրատական կուսակցությունը (SDS) ներկայումս առաջատարն է Սլովենիայում մրցավազքում, սակայն Գոլոբի «Ազատության շարժումը» և նրա լիբերալ-ձախ կոալիցիան դեռ կարող են պահպանել իշխանությունը՝ միավորվելով նրա դեմ։
Նախկին էներգետիկ ձեռնարկատեր և Հարավսլավիայի ազգային սպիտակ ջրերի կայակեր Գոլոբը անցյալ ամիս անցկացված մոտ մեկ ժամ տևողությամբ հարցազրույցի ժամանակ ջախջախիչ հարված հասցրեց և՛ Յանշային, և՛ Օրբանին։
«Դուք պետք է հասկանաք, որ Եվրոպական խորհրդում, երկար տարիներ, Օրբանը մենակ էր։ Եթե Յանշան հաղթի, ապա Խորհուրդը կսկսի ավելի շատ մասնատվել», – ասաց Գոլոբը՝ ուրվագծելով դաշինքի Կենտրոնական Եվրոպայի անհարմար կազմի տարբեր անդամների միջև եղած հիմնական տարբերությունը։
Եվրոպական խորհրդում դաշինքները կարևոր են։ Չնայած նա ծնունդով ընդամենը 2.1 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրից է, Յանշան կարող է լինել Օրբանի համար շատ արդյունավետ դաշնակից՝ կանխելով ԵՄ մյուս անդամ երկրների կողմից Բուդապեշտին ԵՄ-ում քվեարկության իրավունքից զրկելու փորձերը՝ դաշինքի 7-րդ հոդվածի ընթացակարգի միջոցով։
«Մենք պետք է հասկանանք, որ Յանշան Վիկտոր Օրբանի ամենամոտ դաշնակիցն է, որին Օրբանը երբևէ կարող է ունենալ», – զգուշացրեց Գոլոբը։ «Մյուս երկու վարչապետները [Չեխիայի Անդրեյ Բաբիշը և Սլովակիայի Ռոբերտ Ֆիցոն], այո, նրանք իրենց վարքագծով մի տեսակ ինքնիշխան են, բայց նրանք նրա դաշնակիցները չեն։
«Այսպիսով, նրանք կիսում են նման տեսակետներ, բայց կա մեկ էական տարբերություն։ Օրբանն անում է ամեն ինչ, որ կարող է, որպեսզի քանդի Եվրամիությունը։ Մյուս երկուսը՝ ոչ։ Եվ Յանշան լիովին կլինի Օրբանի կողմից… այսինքն՝ նրանք երկուսով կփորձեն քանդել Եվրամիությունն ինքնին։ «Սա է իրականում այն վտանգը կամ այն ճակատամարտը, որի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք», – ավելացրեց Գոլոբը Սլովենիայում քվեարկությունից առաջ։
Գոլոբը մեղադրեց Յանշայի նախորդ կառավարություններին իրավապահ մարմիններին զենք դարձնելու, օրենքի գերակայությունը ոտնահարելու, քաղաքացիական իրավունքները սահմանափակելու և նույնիսկ ԱՄՆ-ում երկրորդ Թրամփի վարչակազմը «դաժան» ոստիկանությամբ նախանշելու մեջ։ SDS-ի ներկայացուցիչները չպատասխանեցին պատասխանի բազմաթիվ հարցումներին։
«Կարծում եմ, որ եթե մենք կարողանանք օգնել զսպել ծայրահեղ աջ պոպուլիստներին երկու երկրներում, դա մեծ հաղթանակ կլինի Եվրոպայի համար», – արտաշնչեց Գոլոբը։
Գոռացեք, եթե ուզում եք ավելի արագ գնալ
Մինչ դաշինքը պայքարում է ամերիկյան և չինական արդյունաբերական հզորությանը մարտահրավեր նետելու համար, Գոլոբը խոստովանեց, որ իր բիզնեսի անցյալը՝ նա հիմնադրել է էներգետիկ առևտրային ընկերություն, իրեն խորը հիասթափություն է պարգևել ԵՄ որոշումների կայացման դանդաղ տեմպի պատճառով։
«Շատերը հասկանում են, որ մենք պետք է ինչ-որ բաներ անենք»։ արագ, բայց, ցավոք, մենք դեռ ի վիճակի չենք որևէ բան արագ անել», – ասաց նա։
Ահա թե ինչու է Գոլոբը կողմ բազմաարագ ԵՄ-ին։ «Այսպիսով, ավելի արագ առաջ շարժվել ցանկացող պետությունների խումբ, կամավորական խումբ ստեղծելու գաղափարները. կարծում եմ, որ այս պահին, եթե Հունգարիայում ինչ-որ բան չփոխվի, դա կարող է լինել առաջ շարժվելու միակ ճանապարհը։ Եվ մենք շատ ենք կողմ դրան», – ավելացրեց նա՝ նշելով, որ տարբեր ազգերի խմբեր կարող են առաջ շարժվել՝ կախված թեմայից։
Գոլոբը, որի «Ազատության շարժումը» պատկանում է Բրյուսելի «Renew Europe» խմբին, մակրոնիստական ուղերձ ունի եվրոպական արդյունաբերությունը խթանելու վերաբերյալ։ Մայրցամաքը պետք է «ավելի ագրեսիվ» լինի, ասաց նա, ինքնիշխան տեխնոլոգիաներ կառուցելու իր ձգտման մեջ՝ «ռազմավարական ինքնավարություն», ինչպես օգտագործել է Ֆրանսիայի նախագահի բառապաշարը։
Գոլոբի համար այդ ավելի լայն ինքնավարությունը պետք է հիմնված լինի հինգ տարբեր սյուների վրա՝ ավելի խորը կապիտալի շուկաների միություն, էներգետիկ միություն, տեխնոլոգիական ինքնիշխանություն՝ կենտրոնանալով արհեստական բանականության վրա, ընդհանուր եվրոպական պաշտպանություն և անկախ կարողություններ և հաղորդակցություն տիեզերքում։
«Ով պատրաստ է ավելի արագ տեմպով գնալ, եկեք հավաքվենք և դա անենք արագ տեմպով։ Եթե մենք դա չանենք, մենք երբեք չենք կարողանա հասնել Չինաստանին և Միացյալ Նահանգներին։ Բացարձակապես ոչ մի կերպ», – ասաց նա։
«Այո, կան որոշ երկրներ, այդ թվում՝ Սլովենիան, որտեղ մենք ցանկանում ենք ներդնել եվրոպական ինքնիշխան լուծումներ», – ավելացրեց Գոլոբը։ «Եվ մենք իսկապես շատ ենք ուզում դա անել։ Մենք չենք ուզում հույսը դնել Google-ի կամ Meta-ի վրա՝ մեզ համար աշխատանքը կատարելու համար, քանի որ այդ դեպքում մենք երբեք այլևս մրցունակ չենք լինի համաշխարհային մակարդակով»։
Գոլոբը նկարագրեց անցյալ տարի Չինաստան կատարած իր անձնական ուղևորությունը որպես հաստատում իր կասկածները այն մասին, թե որքանով է Եվրոպան հետ մնում առաջադեմ տեխնոլոգիաների առումով. սակայն նրան ոգևորում է եվրոպական ազգերի շրջանում՝ նա առանձնացրեց Բենիլյուքսի և Սկանդինավյան երկրները, ի թիվս այլոց՝ արագ հակահարված տալու ակնհայտ պատրաստակամությունը։
«Գերմանիան և Ֆրանսիան, իհարկե, ունեն իրենց տարաձայնությունները, բայց երկուսն էլ հասկանում են դրա անհրաժեշտությունն ու անհրաժեշտությունը։ Սա լավ նորություն է։ Ես նույնիսկ տեսնում եմ, որ ԵՄ-ից դուրս, ինչպես Մեծ Բրիտանիայում, ռազմավարական մակարդակում, կա մեծ փոխըմբռնում դրա վերաբերյալ։ Նույնիսկ որոշ այլ երկրներ, ինչպես Կանադան։ Այնպես որ, սա նույնպես լավ նորություն է», – ասաց Գոլոբը։
«Եվրոպայում կան որոշ երկրներ, որոնք ցանկանում են հետ մնալ։ Դե թող դա անեն», – ուսերը թոթվեց նա։
Զենքի անբավարարություն
2026 թվականին Եվրոպայի առջև ծառացած արտաքին քաղաքականության հիմնական հարցերի վերաբերյալ Գոլոբն ասաց, որ մայրցամաքը պետք է ավելի շատ աշխատի Ռուսաստանին Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների սեղանի շուրջ քաշելու համար՝ միաժամանակ ավելի խելացի լինելով այն հարցում, թե ինչպես է այն վերազինվում Կրեմլի հնարավոր հարձակմանը նախապատրաստվելու համար։
«Ես անձամբ կարծում եմ, որ սառեցված ակտիվները մեր լավագույն բանակցային քարտն են, որը մենք ունենք որպես Եվրոպա։ Հիմա, երբ մենք ունենք այս սառեցված ակտիվները, մենք կարող ենք դրանք օգտագործել խաղաղության բանակցությունների համար։ Եթե մենք դրանք տեղակայենք, մենք կկորցնենք այդ քարտը։ Այդ դեպքում մենք ոչինչ չենք կարող բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ Պուտինի հետ», – ասաց նա։
Շաբաթ երեկոյան հայտարարության մեջ Գոլոբը գովաբանեց Հորդանանին և Պարսից ծոցի դաշնակիցներին՝ Սլովենիային տարածաշրջանից իր քաղաքացիների տարհանումն ավարտելու գործում օգնելու համար: | Մարտին Բերտրան/Հանս Լուկաս/AFP via Getty Images
Սլովենիայի վարչապետը նաև համոզված չէ, որ Եվրոպայի պաշտպանական ռազմավարությունը բավարար կերպով է նախապատրաստվում ապագա հակամարտությանը։
«Ավանդական զինամթերքի արդյունաբերությունները ցանկանում են վաճառել իրենց արդեն մշակված արտադրանքը, և այդ արտադրանքը շատ թանկ է, պաշարները աճել են, բայց դրանք արդյունավետ չեն ապագայի մարտադաշտում», – ասաց Գոլոբը՝ մատնանշելով այն հաջողությունը, որը Ուկրաինան և Ռուսաստանը ունեցել են պատերազմից ավերված Դոնբասում էժան զենքի, ինչպիսիք են առաջին դեմքից դիտվող անօդաչու թռչող սարքերը, օգտագործման մեջ։
«Կարծում եմ՝ դա դեռևս չի ներառվել զենքի գնման ռազմավարություններում: Մենք քննարկում ենք դա, մենք քննարկում ենք նույնիսկ եվրոպական մակարդակով, EUCO մակարդակով, բայց ես վստահ չեմ, որ դա իսկապես հասավ ազգային զինամթերքի ռազմավարություններին», – ասաց նա։
Գոլոբը ընդգծեց տիեզերքը՝ իր հինգ հիմնասյուներից մեկը՝ որպես ավելի թանկ, բարդ ոլորտ, որտեղ Եվրոպան պետք է դառնա ինքնիշխան՝ մոտալուտ պատերազմ մղելու կամ արդյունաբերական մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
«Եթե մենք դա չանենք, մենք ոչ մի կերպ չենք կարող մրցակցել որևէ մեկի հետ համաշխարհային մասշտաբով», – ասաց նա: «Մենք ունենք տեխնիկական հնարավորություններ, բայց մենք դեռ չենք ընդլայնել դրանք: Մյուս կողմից, բացի այս թանկարժեք տեխնոլոգիայից, պատերազմը վերաբերում է միայն ցածրարժեք տեխնոլոգիաներին: Ո՞վ կարտադրի ավելի շատ ցածրարժեք զենք»:
Հարցազրույցը տեղի է ունեցել մի քանի օր առաջ, նախքան ԱՄՆ-ն և Իսրայելը սկսեցին հարվածներ հասցնել Իրանին, ինչը սկիզբ դրեց ավելի լայն տարածաշրջանային հակամարտության, որի ընթացքում Թեհրանը հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր է արձակել Պարսից ծոցի երկրների վրա՝ հրատապ տարհանումներ առաջացնելով:
Շաբաթ երեկոյան հայտարարության մեջ Գոլոբը, որը ԵՄ-ի կողմից Ղազայում Իսրայելի պատերազմի ամենաբացահայտ քննադատներից մեկն էր, գովաբանեց Հորդանանին և Պարսից ծոցի դաշնակիցներին՝ Սլովենիային օգնելու համար ավարտել իր քաղաքացիների տարհանումը տարածաշրջանից:
Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց Լյուբլյանայում և ամբողջ Մերձավոր Արևելքում գտնվող սլովենացի անձնակազմին՝ մարդկանց տուն վերադարձնելու «անսովոր նվիրվածության, պատասխանատվության և գերմարդկային ջանքերի» համար:
Բաց մի թողեք
Վախ «դևերից». «Baku TV»-ի նոր անդրադարձը «Գեղարդ» գիտավերլուծական հիմնադրամին
Պուտինը կանգ առնելու ծրագրեր չունի։ Ուկրաինան Ռուսաստանի սառեցված ակտիվների կարիքն ունի ավելի քան երբևէ
Իրանի պատերազմ. Արդյո՞ք Եվրոպան պատրաստ է հետևանքներին