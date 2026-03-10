Իրանը պլանավորում է «անվտանգության վճար» սահմանել Պարսից ծոցում նավերի համար․ CNN

Իրանը ավարտին է հասցնում Պարսից ծոցում ԱՄՆ-ի դաշնակից երկրներին պատկանող տանկերների և առևտրային նավերի համար «անվտանգության վճար» սահմանելու ծրագրերը, հաղորդել է CNN-ը՝ հղում անելով աղբյուրի։
«Մենք տիրապետում ենք նավթի համաշխարհային գների լծակներին, և ԱՄՆ-ն ստիպված կլինի երկար սպասել, մինչև մենք քայլեր ձեռնարկենք գների կարգավորման համար։ Էներգետիկ շուկաները դարձել են անկայուն, և մենք կշարունակենք պայքարել, մինչև Թրամփը չընդունի իր պարտությունը», – հրատարակությանն ասել է իրանական աղբյուրը։
Դոնալդ Թրամփը նախկինում խոստացել էր ԱՄՆ ռազմածովային ուժեր տեղակայել Հորմուզի նեղուցում տանկերներին ուղեկցելու համար։ Այս ծովային միջանցքը, որը հարավ-արևմուտքում Պարսից ծոցը կապում է հարավ-արևելքում Օմանի ծոցի հետ, տեղափոխում է աշխարհի նավթի և գազի պաշարների մոտ 20%-ը։
