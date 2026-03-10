ԵՄ խորհրդարանը պատրաստ է հաստատել արտաքսման օրինագիծը, քանի որ ԵԺԿ-ն համագործակցում է ծայրահեղ աջերի հետ՝ ավելի խիստ կանոնների համար:
Միգրանտներ փրկվել են Կրետեի հարավում։ Ծովում փրկված անօրինական միգրանտները հաճախ մերժվում են ԵՄ երկրների կողմից
Հանձնաժողովի մակարդակով հաստատվել է օրենք, որը թույլ է տալիս ԵՄ-ից դուրս կառուցել տների խուզարկություններ և կալանավորման կենտրոններ՝ անօրինական միգրանտների վերադարձը մեծացնելու համար, որը պառակտել է խորհրդարանի ավանդական մեծամասնությունը։
Եվրոպական խորհրդարանը շուտով կքվեարկի անօրինական միգրանտների վերադարձը մեծացնելուն ուղղված օրենքի շուրջ, այդ թվում՝ ԵՄ-ից դուրս վիճահարույց արտաքսման կենտրոնների, մինչև երկու տարի ժամկետով կալանավորումների և տների վրա խուզարկությունների միջոցով, որոնք ՀԿ-ները համեմատում են ԱՄՆ ոճի ICE մեթոդների հետ։
Խորհրդարանի քաղաքացիական ազատությունների, արդարադատության և ներքին գործերի հանձնաժողովը (LIBE) երկուշաբթի օրը հաստատել է տեքստի այն տարբերակը, որը աջակցվել է կենտրոնամետ, աջ և ծայրահեղ աջ խմբերի կողմից՝ խախտելով ավանդական «կենտրոնամետ մեծամասնությունը»։ Կիսաշրջանի ձախակողմյան խմբերը հայտարարել են իրենց դեմ լինելու մասին օրինագծին, որը այժմ պետք է քվեարկվի ամբողջ խորհրդարանի կողմից։
Հանձնաժողովի քվեարկությունը հաստատեց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) կողմից միգրացիայի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերի վերաբերյալ աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ECR) և ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» (PfE) և «Սուվերեն ազգերի Եվրոպա» (ESN) կուսակցությունների կողքին կանգնելու միտումը։
Ավանդական կենտրոնամետ մեծամասնության շրջանակներում, որը ներառում է ԵԺԿ-ն, սոցիալիստներն ու դեմոկրատները (S&D), լիբերալ «Renew Europe»-ը և «Կանաչները», բանակցությունները ձախողվել են, և զեկուցող, հոլանդացի լիբերալ եվրապատգամավոր Մալիկ Ազմանիի կողմից առաջարկված տեքստը, ի վերջո, մերժվել է։
ԵԺԿ գլխավոր բանակցող Ֆրանսուա-Քսավիե Բելլամին մեղադրել է սոցիալիստներին չներգրավվելու և օրենքի հիմնական սկզբունքները չընդունելու համար։ «Մենք հիմա պետք է գործողություններ ձեռնարկենք անկանոն միգրացիայի դեմ պայքարում, քանի որ ամբողջ Եվրոպայում տրված վերադարձի որոշումների միայն 20%-ն է իրականում իրականացվում», – քվեարկությունից հետո լրագրողներին ասել է նա։
Ձախակողմյան խմբերը խստորեն քննադատում են արդյունքը։ «Ընդունված տեքստը արտացոլում է ռասիստական և պոպուլիստական գաղափարախոսություն։ Այն կվտանգի մարդկանց կյանքը և կխախտի նրանց արժանապատվությունը», – Euronews-ին ասել է «Կանաչներ» կուսակցության Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մելիսա Կամարան՝ պնդելով, որ այն խախտում է «իրավունքի գերակայության հիմնական սկզբունքները»։
Քաղաքացիական հասարակության կողմից քննադատված վիճահարույց օրինագիծ
Վերադարձի կարգավորումը Եվրահանձնաժողովի կողմից առաջարկվել է 2025 թվականի մարտին և անդամ պետությունների կողմից հաստատվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին։
Այն կսահմանի միգրանտների նկատմամբ կիրառվող վերադարձի որոշումների փոխադարձ ճանաչումը ԵՄ անդամ պետությունների միջև և թույլ կտա իշխանություններին խուզարկել բնակության վայրը կամ «այլ համապատասխան վայրերը», որտեղ կարող է գտնվել արտաքսման որոշում ստացած երրորդ երկրի քաղաքացի։
«Անդամ պետություններից կախված կլինի առաջնահերթություն տալ իրենց իրավապահ մարմիններին՝ այս [կանոնները] իրականում կիրառելու համար, ինչը հիմք կհանի արդյունավետ վերադարձի քաղաքականության համար», – Euronews-ին ասել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Չարլի Վեյմերսը, ECR խմբի գլխավոր բանակցողը։
Քննադատները նշում են, որ այս դրույթը կարող է հանգեցնել ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային ծառայության (ICE) կողմից անցկացվածի նման ռեյդերի, որոնք բողոքի ցույցեր և բախումներ են առաջացրել ԱՄՆ-ում, մասնավորապես՝ Մինեսոտայում։
«Սա կարող է հնարավորություն տալ ոստիկանությանը խուզարկել միգրանտներ հյուրընկալելու մեջ կասկածվող անձանց տները, ինչպես նաև մարդասիրական կազմակերպությունների կողմից կառավարվող գրասենյակներն ու ապաստարանները», – Euronews-ին ասել է միգրացիայի ոլորտում գործող Picum կազմակերպությունների ցանցի պաշտպանության պատասխանատու Սիլվիա Կարտան։
Նա կարծում է, որ որոշ անդամ պետություններում օրենսդրական կամ նույնիսկ սահմանադրական դրույթները կարող են խոչընդոտել այս օրենքի կիրառմանը, բայց վախենում է, որ որոշ այլ վայրերում կարգավորումը կընդլայնի հետաքննություններ անցկացնելու հնարավորությունները՝ առանց շատ հստակ իրավական շրջանակի, ինչպիսին է դատական թույլտվության։
Օրենքը նաև թույլ կտա ԵՄ երկրներին վերադարձնել անկանոն միգրանտներին երրորդ երկրներ, որոնք կապ չունեն նրանց ծագման հետ, քանի դեռ նրանք ունեն երկկողմ համաձայնագրեր ԵՄ անդամ չհանդիսացող պետության հետ՝ նրա տարածքում «վերադարձի կենտրոններ» կոչվող կալանավայրեր կառուցելու համար։
Անկախ մոնիթորինգի մարմինը չեղյալ է հայտարարվել
Օրինագծի համաձայն՝ կենտրոնները կարող են լինել կամ տարանցման վայրեր, կամ վայրեր, որտեղ անձը կարող է մնալ, ինչը հարցեր է առաջացնում միգրանտների իրավունքների վերաբերյալ, քանի որ նրանք կուղարկվեն այն երկրներ, որոնց հետ նրանք կապ չունեն։
ԵՄ-ից դուրս կառուցված կալանավայրերում հիմնարար իրավունքների հարգումը նույնպես մտահոգության առիթ է ՀԿ-ների համար, քանի որ նրանք դատապարտում են պաշտպանության և հաշվետվողականության բացակայությունը։
Սա պատասխանատվություն է կրում միայն ԵՄ անդամ պետությունները, քանի որ Եվրախորհրդարանը հանել է երրորդ երկրների հետ համաձայնագրերի արդյունավետ կիրառումը վերահսկելու համար անկախ մարմին կամ մեխանիզմ ստեղծելու դրույթը, որը սկզբնապես առաջարկվել էր Հանձնաժողովի կողմից։
«Այն փաստը, որ այս կենտրոնները կարող են ստեղծվել պայմանավորվածություններով, ոչ պաշտոնական փոխըմբռնման հուշագրով կամ կոնսենսուսի այլ ձևերով, կնշանակի, որ չկան հստակ և ուժեղ իրավական չափանիշների մոնիթորինգ», – ասաց Կարտան։
