Հունգարիան պահանջում է ԵՄ-ից վերացնել ռուսական էներգակիրների նկատմամբ պատժամիջոցները, քանի որ գները կտրուկ աճում են Իրանի պատերազմի պատճառով:
Գները ցուցադրվում են Գերմանիայի Ֆրանկֆուրտ քաղաքում գտնվող բենզալցակայանում, որի ֆոնին Եվրոպական կենտրոնական բանկն է, երկուշաբթի, 2026 թվականի մարտի 2-ին։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը նամակ է գրել ԵՄ առաջնորդներին՝ պահանջելով կասեցնել ռուսական էներգակիրների նկատմամբ պատժամիջոցները, քանի որ էներգակիրների գները կտրուկ աճում են։ Եվրոպական հանձնաժողովը դեռևս չի պատասխանել։
Նավթի գները 2022 թվականի օգոստոսից ի վեր առաջին անգամ գերազանցել են 100 դոլարը (87 եվրո) մեկ բարելի համար, սպառնալով բարձրացնել սպառողական գները։ Բնական գազի գները նույնպես կտրուկ աճել են։
ԵՄ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել ռուսական նավթի ներմուծման նկատմամբ 2022 թվականին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո։ Հունգարիան և Սլովակիան ստացել են բացառություններ և շարունակել են Ռուսաստանից ներմուծել խողովակաշարային նավթի զգալի ծավալներ՝ Ուկրաինայի տարածքով անցնող «Դրուժբա» խողովակաշարով։
Խողովակաշարը վնասվել է ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով հունվարի վերջին և այդ ժամանակվանից ի վեր չի վերանորոգվել։
«Ուկրաինայի նավթային շրջափակումը և Մերձավոր Արևելքում պատերազմը բարձրացնում են նավթի գները։ Եվրոպան պետք է գործի։ Այսօր ես նամակ գրեցի նախագահ Կոստային և ֆոն դեր Լեյենին՝ կոչ անելով վերանայել և դադարեցնել ռուսական էներգետիկայի դեմ պատժամիջոցները», – գրել է Օրբանը երկուշաբթի օրը սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ։
Նամակի այլ մանրամասներ չեն հրապարակվել։ Հունգարիայի կառավարությունը նաև սահմանել է բենզինի և դիզելային վառելիքի գների սահմանափակում և ազատել պետական պահուստները։
Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն նույնպես քննադատել է ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ հարվածները՝ որպես էներգետիկայի գների աճի հիմնական շարժիչ ուժ։
«Մարդիկ սկսում են գիտակցել, թե որքան վտանգավոր է մի քանի տարածաշրջանային հակամարտություններ ունենալը, և նրանք հասկանում են, որ դրանք կարող են հանգեցնել համաշխարհային պատերազմի։ Նրանք վախենում են էներգետիկայի գների անվերահսկելի աճից, և շատերը հետաքրքրվում են, թե ինչ կլինի, եթե գազի կամ նավթի պակաս լինի», – ասել է Ֆիցոն։
Եվրահանձնաժողովը դեռևս չի արձագանքել պահանջին։
Ինչպես արդեն նշվել է, ԵՄ պատժամիջոցները վերաբերում են միայն ռուսական նավթին, բայց ռուսական հեղուկացված բնական գազի նկատմամբ պատժամիջոցներ կկիրառվեն այս տարվա վերջին։
Դաշինքը պարտավորվել է մինչև 2027 թվականը փուլ առ փուլ հրաժարվել ռուսական բոլոր բրածո վառելիքներից, այս միջոցառումն ընդունվել է որակյալ մեծամասնությամբ՝ չնայած Հունգարիայի և Սլովակիայի դեմ արտահայտվողներին, որոնք այդ ժամանակվանից ի վեր դատական հայցեր են սկսել՝ փորձելով չեղյալ համարել որոշումը։
